Ежедневно с 07:30

Что вас ожидает:

Зоопарк Дарица

Забрав вас и перед тем, как посетить кристально чистое озеро Сапанджа, мы отвезем вас в удивительное место, называемое зоопарком Дарица. На территории зоопарка собрано огромное количество млекопитающих и рептилий из разных регионов мира. Познакомиться с ними и прогуляться по зоопарку сможете и вы (за дополнительную плату).

Озеро Сапанджа

Пресноводное озеро Сапанджа занимает площадь около 45 кв. км. Жители Стамбула любят выезжать сюда на выходные, а туристы пока про это место слышали мало. А зря! Красота природы, полное спокойствие и атмосфера ничегонеделания после бешеного ритма Стамбула мало кого оставит равнодушным. Прибрежная сторона озера оборудована для комфорта отдыхающих. Вы сможете передохнуть, насладиться видами и сделать яркие снимки на память.

Деревня Машукие

Небольшая деревушка расположилась недалеко от озера Сапанджа. Небольшое горное черкесское поселение славится своей красотой природы и вкусной кухней. Тут мы сделаем остановку, чтобы вы смогли познакомиться с ее колоритом, насладиться видами и вкусно пообедать.

Водопад Машукие

После обеда отправимся на водопад. Небольшой водопад поразит вас своей красотой, сотворенной самой природой. После дождей поток воды в водопаде особенно сильный. А пение птиц, зелень вокруг и звуки падающей воды подарят вам полное умиротворение.

Гора Картепе

Само название горы в переводе с турецкого означает “снежная гора”. Поэтому, не удивительно, что один из самых популярных горнолыжных курортов расположен именно здесь. Во время остановки, вы сможете порезвиться в снегу, будто дети, полюбоваться белоснежным горизонтом и просто передохнуть за чашечкой чая.

Шоппинг в Стамбуле

В рамках этой экскурсии мы решили добавить еще один пункт. Ведь Стамбул славится своим шопингом. Поэтому на обратной дороге в отели мы заедем в один из самых крупных торговых центров Стамбула. Здесь вы сможете приобрести нужные вам вещи, подарки и сувениры для себя и своих близких.

Экскурсия на озеро Сапанджа из Стамбула подарит вам отличный день отдыха. Во время тура вам абсолютно некогда будет заскучать, ведь одно красивое место будет сменяться другим. Со сменой пейзажа ваш восторг от красоты турецкой природы будет только нарастать!

Важная информация: