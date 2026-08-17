План такой. Сначала попробуем разгадать, что художники зашифровали в стрит-арте Кадыкёя. Потом свернём в тихие переулки старого района, прокатимся на «Мармарай» как местные и окажемся на Багдатском проспекте — там, где шопинг превращается в национальный вид спорта. Готовы?

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

10:00 — встречу вас на пристани Кадыкёй и проведу по набережной

10:15 — расскажу про особенности квартала Йельдейирмены. Пройдём по бывшему кварталу Мельниц и первых многоквартирных домов района, увидим масштабные муралы известных уличных художников, среди которых Pixel Pancho, INTI и Lunac. Попробуем разгадать скрытые в них символы

11:00 — раскрою тайны улицы Айрылык Чешмеси. Она зажата между железной дорогой, османским кладбищем и оживлённой магистралью, но здесь удивительно тихо. Деревянные дома словно переносят на несколько десятилетий назад

11:30 — прокачу вас на поезде «Мармарай» Проедем пять остановок до современной части города. Расскажу, как эта железнодорожная линия помогает жителям города обходиться без стамбульского трафика

11:50–14:00 — сориентирую по магазинам Багдатского проспекта. Это большая улица с торговыми пространствами, кафе и ресторанами. Я покажу удачные места для покупок и поторгуюсь за вас. При желании сделаем остановку на обед или кофе (оплачивается отдельно)

14:00–14:30 — провожу обратно на пристань Кадыкёй. Можно вернуться на двухэтажном автобусе 16D или такси

Организационные детали