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Граффити, шопинг и другие причины приехать в Кадыкой

Культурно пройтись и выгодно закупиться
План такой. Сначала попробуем разгадать, что художники зашифровали в стрит-арте Кадыкёя.

Потом свернём в тихие переулки старого района, прокатимся на «Мармарай» как местные и окажемся на Багдатском проспекте — там, где шопинг превращается в национальный вид спорта. Готовы?
Граффити, шопинг и другие причины приехать в Кадыкой
Граффити, шопинг и другие причины приехать в Кадыкой
Граффити, шопинг и другие причины приехать в Кадыкой

Описание экскурсии

10:00 — встречу вас на пристани Кадыкёй и проведу по набережной

10:15 — расскажу про особенности квартала Йельдейирмены. Пройдём по бывшему кварталу Мельниц и первых многоквартирных домов района, увидим масштабные муралы известных уличных художников, среди которых Pixel Pancho, INTI и Lunac. Попробуем разгадать скрытые в них символы

11:00 — раскрою тайны улицы Айрылык Чешмеси. Она зажата между железной дорогой, османским кладбищем и оживлённой магистралью, но здесь удивительно тихо. Деревянные дома словно переносят на несколько десятилетий назад

11:30 — прокачу вас на поезде «Мармарай» Проедем пять остановок до современной части города. Расскажу, как эта железнодорожная линия помогает жителям города обходиться без стамбульского трафика

11:50–14:00 — сориентирую по магазинам Багдатского проспекта. Это большая улица с торговыми пространствами, кафе и ресторанами. Я покажу удачные места для покупок и поторгуюсь за вас. При желании сделаем остановку на обед или кофе (оплачивается отдельно)

14:00–14:30 — провожу обратно на пристань Кадыкёй. Можно вернуться на двухэтажном автобусе 16D или такси

Организационные детали

  • Во время прогулки будем пользоваться общественным транспортом. Проезд оплачивается отдельно:
    — поездка на «Мармарай» — ~1,5 € за чел.
    — автобус — ~1 € за чел.
    — такси от Багдатского проспекта до пристани Кадыкёй — ~7–8 € за машину
  • Для поездок понадобится «Истамбулкарт», продаётся на остановках — ~1,17 €. Одной картой могут пользоваться все участники экскурсии
  • Эту экскурсию провожу я лично

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У пристани Кадыкой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила
Мила — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 493 туристов
С 2016 года я живу в Стамбуле. Увлекаюсь историей и достопримечательностями города. Секретарь-переводчик, прохожу обучение по специальности «Культурное наследие Турции и туризм». Мама двоих детей. Как и любая мама, каждые выходные думаю, куда сходить с детьми, чтобы они провели время с пользой. Хочу поделиться своими наблюдениями и с гостями города.

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