скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
Азиатская часть Стамбула - идеальное место для тех, кто любит изучать город вдали от туристических троп и открывать его с неожиданных сторон
Начало: В районе проведения, район Kadıköy - путешественни...
«Услышите истории старинных особняков, заглянете в антикварные и букинистические лавки, а по пути познакомитесь со стамбульским стрит-артом — граффити спрятаны в переулках, как сокровища, поэтому каждая находка будет неожиданностью»
Завтра в 08:30
6 дек в 08:30
100€90 за всё до 2 чел.
1 час
Фотопрогулка
до 2 чел.
Портретная фотосессия в андеграундном Каракёе
Прогуляться по самому яркому району Стамбула, найти интересные граффити и сделать красивые фото
Начало: На причале Каракёй
«Здесь памятники Османской империи соседствуют с современными граффити»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 2 чел.
скидка
5%
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Маленькая обзорная экскурсия по большому городу
Прогуляться по двухэтажному мосту под крики чаек, полюбоваться себилем Топхане, графити и витражами
«Будем бродить по узким улочкам, рассматривать экстерьеры османских хамамов, витрины и граффити»
Завтра в 09:00
4 дек в 09:00
130€124 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда5 мая 2024Отличная экскурсия! Мария приятный и эрудированный собеседник. Интересные места и истории. Мне очень понравилось проведенное время, рекомендую!)
- ВВалентина5 октября 2023Очень увлекательная прогулка, Стамбул открылся нам совершенно с другой стороны! Очень сожержательно, познавательно и просто дружелюбная атмосфера во время экскурсии!
- ННадежда2 июля 2023Совсем другой Стамбул
- ММаргарита22 июня 2023Очень Крутая фотосессия! Наталья очень приятный человек и классный фотограф! Всем рекомендую.
- ААйгуль22 октября 2021С Натальей было очень комфортно. Фотографии классные и вовремя! Несмотря на то, что у Натальи все дни значились как занятые, мы
- ННинна27 августа 2020Не смотря на то, что я выбрала не самое удачное время для съемки обед, яркое солнце, мы нашли хорошие локации
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Граффити и уличное искусство»
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