Граффити и стрит-арт Стамбула

Найдено 3 экскурсии в категории «Граффити и уличное искусство» в Стамбуле, цены от €90, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
Пешая
скидка
10%
30 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
Азиатская часть Стамбула - идеальное место для тех, кто любит изучать город вдали от туристических троп и открывать его с неожиданных сторон
Начало: В районе проведения, район Kadıköy - путешественни...
«Услышите истории старинных особняков, заглянете в антикварные и букинистические лавки, а по пути познакомитесь со стамбульским стрит-артом — граффити спрятаны в переулках, как сокровища, поэтому каждая находка будет неожиданностью»
Завтра в 08:30
6 дек в 08:30
10090 за всё до 2 чел.
Портретная фотосессия в андеграундном Каракёе
Пешая
3 отзыва
1 час
Фотопрогулка
до 2 чел.
Портретная фотосессия в андеграундном Каракёе
Прогуляться по самому яркому району Стамбула, найти интересные граффити и сделать красивые фото
Начало: На причале Каракёй
«Здесь памятники Османской империи соседствуют с современными граффити»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
160 за всё до 2 чел.
Маленькая обзорная экскурсия по большому городу
Пешая
скидка
5%
3 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Маленькая обзорная экскурсия по большому городу
Прогуляться по двухэтажному мосту под крики чаек, полюбоваться себилем Топхане, графити и витражами
«Будем бродить по узким улочкам, рассматривать экстерьеры османских хамамов, витрины и граффити»
Завтра в 09:00
4 дек в 09:00
130124 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    5 мая 2024
    Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
    Отличная экскурсия! Мария приятный и эрудированный собеседник. Интересные места и истории. Мне очень понравилось проведенное время, рекомендую!)
  • В
    Валентина
    5 октября 2023
    Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
    Очень увлекательная прогулка, Стамбул открылся нам совершенно с другой стороны! Очень сожержательно, познавательно и просто дружелюбная атмосфера во время экскурсии!
  • Н
    Надежда
    2 июля 2023
    Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
    Совсем другой Стамбул
  • М
    Маргарита
    22 июня 2023
    Портретная фотосессия в андеграундном Каракёе
    Очень Крутая фотосессия! Наталья очень приятный человек и классный фотограф! Всем рекомендую.
    Очень Крутая фотосессия! Наталья очень приятный человек и классный фотограф!
  • А
    Айгуль
    22 октября 2021
    Портретная фотосессия в андеграундном Каракёе
    С Натальей было очень комфортно. Фотографии классные и вовремя! Несмотря на то, что у Натальи все дни значились как занятые, мы
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    списались, и она смогла найти для нас окошко. Я перепутала сначала районы Стамбула, и вместо Кадыкеея забронировала Каракой, но когда это выяснилось в переписке, Наталья пошла на встречу, и мы отсняли все в Кадыкёе, без того чтобы отменять бронь и делать другую. В Кадыкее очень атмосферно, и локации для съемки были подобраны классные - старинные здания, кафешки, трамвай, улица с зонтиками.

  • Н
    Нинна
    27 августа 2020
    Портретная фотосессия в андеграундном Каракёе
    Не смотря на то, что я выбрала не самое удачное время для съемки обед, яркое солнце, мы нашли хорошие локации
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    и сделали очень крутые фото. Несколько я получила в тот же день. Это очень ценно, особенно когда ты в Стамбуле проездом на 1 день. Еще хочу отметить, что съемка происходит максимально естественно, без какого либо давления со стороны фотографа, что для меня важно. От предложенных кафе я осталась в восторге. В одном пили чудесный кофе, в другом чай с круассанами. Вкусно и фотогенично. Советую!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Граффити и уличное искусство»

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  3. Маленькая обзорная экскурсия по большому городу
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  6. Галатская башня
  7. Сулеймание
  8. Цистерна Базилика
  9. Девичья башня
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в декабре 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Граффити и уличное искусство" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 160 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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