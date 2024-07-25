Групповая рыбалка на яхте в Стамбуле: всё включено

Насладиться ловлей рыбы с воды и оценить её вкус на берегу
Стамбул невозможно представить без рыбаков.

Хотите узнать, каково это — закидывать удочку в Босфоре? Отправляйтесь с нами: будем рыбачить с яхты! Неважно, опытный вы рыболов или впервые держите снасти в руке — вас ждёт незабываемое приключение с отличным уловом. Вы сможете забрать его с собой или попробовать на суше в ресторане.
Групповая рыбалка на яхте в Стамбуле: всё включено
Групповая рыбалка на яхте в Стамбуле: всё включено
Групповая рыбалка на яхте в Стамбуле: всё включено
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание водной прогулки

Что вас ожидает

  • Отправляемся к месту рыбалки в 10 утра, наслаждаясь видами города с яхты. По пути делимся секретами рыбной ловли и осваиваем лучшие техники — вы справитесь, даже если раньше никогда не держали удочку в руках.
  • После 3 часов рыбалки возвращаемся к берегу и направляемся в уютный ресторан, где шеф-повар приготовит пойманную вами рыбу. Вы отдыхаете, слушаете приятную музыку и любуетесь красотой побережья.
  • Затем наступает самое вкусное время: мы наслаждаемся блюдами из свежей рыбы, салатами и напитками — весь обед включён в стоимость экскурсии.

Как и на чём плывём

  • Вас ждёт комфортабельная яхта с палубой, мягкими диванами и санузлом. Яхта оборудована эхолотом для определения лучшего места улова. На борту предоставляются чай, кофе, вода.
  • Сопровождать вас будут капитан, помощник капитана и наш гид, который на русском языке проводит инструктаж, рассказывает, как ловить рыбу, снабжает всех снастями и всю поездку находится рядом.
  • Перед прогулкой мы скидываем вам точную локацию сбора и посадки на яхту, сопровождаем по телефону 24/7.

Организационные детали

  • В стоимость включены: рыбалка на яхте, услуги гида, профессиональное снаряжение для ловли, чай/кофе/вода на борту, обед в ресторане.
  • Тем, кто пожелает забрать улов с собой, мы предоставим специальные пакеты.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

во вторник, четверг и субботу в 11:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Каракёй
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Стамбула

ГрупповыеВодные развлеченияМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхНа выходныеРечные прогулкиПрирода и пейзажиЖивотныеНабережнаяПопулярные местаРыбалкаНа яхте

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