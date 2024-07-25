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Стамбул невозможно представить без рыбаков.



Хотите узнать, каково это — закидывать удочку в Босфоре? Отправляйтесь с нами: будем рыбачить с яхты! Неважно, опытный вы рыболов или впервые держите снасти в руке — вас ждёт незабываемое приключение с отличным уловом. Вы сможете забрать его с собой или попробовать на суше в ресторане.