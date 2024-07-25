Стамбул невозможно представить без рыбаков.
Хотите узнать, каково это — закидывать удочку в Босфоре? Отправляйтесь с нами: будем рыбачить с яхты! Неважно, опытный вы рыболов или впервые держите снасти в руке — вас ждёт незабываемое приключение с отличным уловом. Вы сможете забрать его с собой или попробовать на суше в ресторане.
Хотите узнать, каково это — закидывать удочку в Босфоре? Отправляйтесь с нами: будем рыбачить с яхты! Неважно, опытный вы рыболов или впервые держите снасти в руке — вас ждёт незабываемое приключение с отличным уловом. Вы сможете забрать его с собой или попробовать на суше в ресторане.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
- Отправляемся к месту рыбалки в 10 утра, наслаждаясь видами города с яхты. По пути делимся секретами рыбной ловли и осваиваем лучшие техники — вы справитесь, даже если раньше никогда не держали удочку в руках.
- После 3 часов рыбалки возвращаемся к берегу и направляемся в уютный ресторан, где шеф-повар приготовит пойманную вами рыбу. Вы отдыхаете, слушаете приятную музыку и любуетесь красотой побережья.
- Затем наступает самое вкусное время: мы наслаждаемся блюдами из свежей рыбы, салатами и напитками — весь обед включён в стоимость экскурсии.
Как и на чём плывём
- Вас ждёт комфортабельная яхта с палубой, мягкими диванами и санузлом. Яхта оборудована эхолотом для определения лучшего места улова. На борту предоставляются чай, кофе, вода.
- Сопровождать вас будут капитан, помощник капитана и наш гид, который на русском языке проводит инструктаж, рассказывает, как ловить рыбу, снабжает всех снастями и всю поездку находится рядом.
- Перед прогулкой мы скидываем вам точную локацию сбора и посадки на яхту, сопровождаем по телефону 24/7.
Организационные детали
- В стоимость включены: рыбалка на яхте, услуги гида, профессиональное снаряжение для ловли, чай/кофе/вода на борту, обед в ресторане.
- Тем, кто пожелает забрать улов с собой, мы предоставим специальные пакеты.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
во вторник, четверг и субботу в 11:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Каракёй
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 792 туристов
Мы — команда лицензированных турецких гидов. Более 5 лет организовываем туры и тимбилдинги на яхте, устраиваем традиционные обзорные и придумываем необычные экскурсии по Стамбулу, отвозим вас от аэропорта и обратно. С нами комфортно, безопасно и надёжно.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Стамбула
скидка
13%
2 часа
Водная прогулка
Экскурсия с аудиогидом по Босфору на яхте: впечатления и закат
Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях
Начало: Ориентир на ресторан Би Балык Каракой
Расписание: ежедневно в 14:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
45€39 за человека
скидка
50%
2 часа
Водная прогулка
Романтика Стамбула на яхте: эксклюзивная прогулка по Босфору
Исследуйте красоту Стамбула с воды во время двухчасовой яхтенной прогулки по Босфору с личным гидом
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
499€250 за всё до 8 чел.
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Азбука вкусов Стамбула: кулинарное путешествие по городу
Погрузитесь в гастрономическое путешествие по Стамбулу: от стритфуда до ресторанов, от азиатской части до европейской. Узнайте секреты турецкой кухни
Начало: В районе Эминеню
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
28 июл в 15:00
€35 за человека