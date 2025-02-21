Лучшие обзорные площадки Стамбула: на Майбахе

Лучшие обзорные площадки Стамбула
Вы рассмотрите Стамбул с высоты холмов Пьер Лоти и Чамлыджа и старинной Галатской башни.

А ещё увидите древние крепостные стены, погуляете по «местному Арбату» и оцените самую большую мечеть Турции. Я не дам вам заскучать и расскажу занимательные факты о городе и его жителях.
5
2 отзыва
Лучшие обзорные площадки Стамбула: на Майбахе
Лучшие обзорные площадки Стамбула: на Майбахе
Лучшие обзорные площадки Стамбула: на Майбахе
Ближайшие даты:
20
мар21
мар22
мар23
мар24
мар25
мар26
мар
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт?
  • Площадь Таксим и проспект Истикляль — гуляя по «стамбульскому Арбату», вы впечатлитесь европейской архитектурой, старинными красными трамваями, антикварными лавочками и уютными кафе.
  • Галатская башня — одна из самых ярких достопримечательностей. Вы услышите связанную с ней легенду и подниметесь на смотровую площадку с великолепным видом на исторический центр.
  • Холм Чамлыжа — вы рассмотрите с высоты птичьего полёта дворец Топкапы, Галатскую башню и старинные крепости. А ещё увидите самую большую мечеть в стране и услышите историю о ней.
  • Стены Феодосия — древние стены Константинополя. Здесь я покажу Золотые ворота, крепость Едикуле и гигантские ядра пушек.

Ежедневно по договорённости с гидом.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Золотой Рог
  • Холм Пьер Лотти
  • Мечеть Чамлыжа
  • Площадь Таксим
  • Галатская башня
  • Босфор
  • Стены Константинополя
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
21 фев 2025
Экскурсия прошла на отлично. Экскурсовод Инга, живет в Стамбуле, отлично знает город. Мы с семьёй были первый раз и это был первый день. Так что получили разноплановую информацию о городе,
читать дальше

его истории, особенностях, а также практические советы.
Сначала посетили мечеть Чамлыджа. С погодой не повезло, то снег, то дождь, а то вид был бы получше. Потом спустились на набережную к Босфору, к Девичьей башне. Потом посидели, попили чай в шикарной Sekerci Cafer Erol в Кадыкёй. На пароме (для нас было приятной неожиданностью) вернулись в Эминёню, Поднимались на старые стены Константинополя. Прошлись по Египетскому рынку. Всё сопровождалось рассказами об истории города. Далее поехали в Каракёй к Галатской башне. В тот раз подниматься не стали, а то это надолго. В завершение нас подвезли к Галатапорт - это красиво оформленная набережная с магазинами и ресторанами. Там у нас состоялся праздничный ужин (у жены был ДР). Автомобиль действительно Maybach, очень комфортабельный.
Так что твердая пятёрка.

А
23 дек 2024
Все было замечательно, встретили, показали город, отвезли обратно

Похожие экскурсии из Стамбула

Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Пешая
5 часов
-
25%
68 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Стамбул ждет вас! Погрузитесь в атмосферу Востока и Запада, посетите знаковые места и насладитесь видами с парома. Уникальная экскурсия для ценителей истории
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€193€257 за всё до 4 чел.
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
10 часов
-
5%
21 отзыв
Индивидуальная
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
Понять и полюбить безумный город (да, 10 часов - но они станут вашим идеальным началом путешествия!)
26 мар в 10:00
27 мар в 10:00
от €181€190 за человека
Стамбул вчера и сегодня
Пешая
4 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Стамбул вчера и сегодня
Путешествие по Стамбулу, где история встречается с современностью. Узнайте секреты Константинополя и насладитесь красотой Голубой мечети
Завтра в 10:00
23 мар в 10:00
€220 за всё до 6 чел.