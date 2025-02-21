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его истории, особенностях, а также практические советы.

Сначала посетили мечеть Чамлыджа. С погодой не повезло, то снег, то дождь, а то вид был бы получше. Потом спустились на набережную к Босфору, к Девичьей башне. Потом посидели, попили чай в шикарной Sekerci Cafer Erol в Кадыкёй. На пароме (для нас было приятной неожиданностью) вернулись в Эминёню, Поднимались на старые стены Константинополя. Прошлись по Египетскому рынку. Всё сопровождалось рассказами об истории города. Далее поехали в Каракёй к Галатской башне. В тот раз подниматься не стали, а то это надолго. В завершение нас подвезли к Галатапорт - это красиво оформленная набережная с магазинами и ресторанами. Там у нас состоялся праздничный ужин (у жены был ДР). Автомобиль действительно Maybach, очень комфортабельный.

Так что твердая пятёрка.