Вы рассмотрите Стамбул с высоты холмов Пьер Лоти и Чамлыджа и старинной Галатской башни.
А ещё увидите древние крепостные стены, погуляете по «местному Арбату» и оцените самую большую мечеть Турции. Я не дам вам заскучать и расскажу занимательные факты о городе и его жителях.
А ещё увидите древние крепостные стены, погуляете по «местному Арбату» и оцените самую большую мечеть Турции. Я не дам вам заскучать и расскажу занимательные факты о городе и его жителях.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Площадь Таксим и проспект Истикляль — гуляя по «стамбульскому Арбату», вы впечатлитесь европейской архитектурой, старинными красными трамваями, антикварными лавочками и уютными кафе.
- Галатская башня — одна из самых ярких достопримечательностей. Вы услышите связанную с ней легенду и подниметесь на смотровую площадку с великолепным видом на исторический центр.
- Холм Чамлыжа — вы рассмотрите с высоты птичьего полёта дворец Топкапы, Галатскую башню и старинные крепости. А ещё увидите самую большую мечеть в стране и услышите историю о ней.
- Стены Феодосия — древние стены Константинополя. Здесь я покажу Золотые ворота, крепость Едикуле и гигантские ядра пушек.
Ежедневно по договорённости с гидом.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Золотой Рог
- Холм Пьер Лотти
- Мечеть Чамлыжа
- Площадь Таксим
- Галатская башня
- Босфор
- Стены Константинополя
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
21 фев 2025
Экскурсия прошла на отлично. Экскурсовод Инга, живет в Стамбуле, отлично знает город. Мы с семьёй были первый раз и это был первый день. Так что получили разноплановую информацию о городе,
А
Артема
23 дек 2024
Все было замечательно, встретили, показали город, отвезли обратно
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