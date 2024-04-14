Увидеть Стамбул

Стамбул — это город на семи холмах, с неповторимым ландшафтом и пейзажами.

В нашем путешествии мы увидим именно эту сторону Стамбула с высоты его холмов: Золотой Рог, Босфор, Мраморное и Чёрное
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моря.

Мы посетим холм Пьер Лоти — одну из самых известных смотровых площадок Стамбула, площадь Таксим и знаменитый Истикляль джадеси с храмами Святой Троицы и Сент Антуан, Галатскую башню, Египетский рынок и Мечеть Сулеймание. Переплывем Босфор и зайдём в самую большую мечеть Европы — Чамлыджа. А также не забудем про турецкий кофе, симиты и настоящую османскую кухню!

5
15 отзывов
Увидеть Стамбул
Увидеть Стамбул
Увидеть Стамбул
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

Что вас ожидает:

  • Холм Пьер Лотти
  • Бухта Золотой Рог
  • Стены Константинополя
  • Галатская башня
  • Мечеть Сулеймание
  • Египетский базар
  • Новая мечеть
  • Галатский мост
  • Храм Святой Троицы
  • Храм Сент Антуан
  • Истикляль джадеси
  • Пролив Босфор
  • Мраморное море
  • Мечеть Чамлыджа
  • Смотровая площадка Едытепе

Описание экскурсии

Что вас ждет

Трансфер из отеля на холм Пьер Лотти, по желанию завтрак или турецкий кофе с видом на бухту Золотой Рог. Площадь Таксим и пешеходная прогулка по Истикляль джадеси с посещением соборов Святой Троицы и Сент Антуан. Обед в ресторане османской кухни с настоящим местным щербетом и посещение Галатской башни (по желанию). Далее нас ждут Сулеймание, Египетский базар, поездка на пароме через Босфор, посещение смотровой площадки Едытепе и мечети Чамлыджа. Откройте для себя великолепие Стамбула с его панорамными видами и захватывающими пейзажами!

Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Холм Пьер Лотти
  • Бухта Золотой Рог
  • Стены Константинополя
  • Галатская башня
  • Мечеть Сулеймание
  • Египетский базар
  • Новая мечеть
  • Галатский мост
  • Храм Святой Троицы
  • Храм Сент Антуан
  • Истикляль джадеси
  • Пролив Босфор
  • Мраморное море
  • Мечеть Чамлыджа
  • Смотровая площадка Едытепе
Что включено
  • Транспорт и услуги гида
Что не входит в цену
  • Чай, кофе, обед (15 евро на человека), билеты в музеи по желанию (30-40 евро с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем вас от вашего отеля
Завершение: Ваш отель или площадь Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • В стоимость экскурсии входит автомобильный трансфер из отеля и услуги гида. Питание и посещение музеев (по желанию) оплачивается отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1
М
14 апр 2024
С вами была приятная, познавательная и что нам понравилось клиентоориентированная экскурсия! Спасибо ещё раз
А
3 апр 2024
Хорошая обзорная экскурсия, познакомили с городом, показали основные места, всем советую
Д
22 мар 2024
Валерий, спасибо за экскурсию, если будем в Стамбуле обязательно к вам ещё!
Н
9 мар 2024
Спасибо большое за экскурсию! Всё таки, так приятно слушать историю Константинополя на родном языке и от близкого по духу земляка! Обратимся ещё раз однозначно
Я
7 мар 2024
Спасибо большое ещё раз за прекрасную экскурсию и отдельное спасибо за чудесный обед!
А
2 янв 2024
Валерий, спасибо большое за экскурсию! Нам понравилось!
И
17 дек 2023
Познавательная экскурсия, продуманный маршрут. Спасибо!
М
18 ноя 2023
Первый раз приехал в Стамбул, ничего не знал и не видел. Случайно попал на Ваш сайт и не прогадал. Хочу выразить благодарность организаторам экскурсии и экскурсоводу Валерию за профессионализм. Семь часов пролетели как одно мгновение, узнал и увидел столько, на что самостоятельно я потратил бы неделю. Остались только приятные впечатления. Спасибо!
Н
12 ноя 2023
Открыли для себя новые места и районы Стамбула. Город увидели с другой стороны. Гид рассказал о местных традициях, попробовали уличную еду, которая приятно удивила. Рекомендую
Ю
22 сен 2023
Нисколько не пожалели, заказав эту экскурсию! Дети в восторге от проведенного дня, да и мы тоже. Гид оказался очень профессиональным и дружелюбным. Всё было интересно и что, самое главное, учитывались наши пожелания. Экскурсия однозначно удалась!
С
20 сен 2023
Всё прошло превосходно. Прислушались ко всем моим пожеланиям! Маршрут подстроили под мои предпочтения. Было интересно, легко и познавательно. Рекомендую.
Д
30 авг 2023
Экскурсию проводил Валерий. Все очень понравилось, огромное ему спасибо!
А
28 июля 2023
Очень понравилось, хороший профессиональный и дружелюбный гид.. Советуем всем.
А
18 июня 2023
Замечательный день! Экскурсия очень интересная и насыщенная. Обязательно рекомендую. Прогулка по холмам Стамбула наслаждаясь его невероятными видами даёт невероятный заряд бодрости и впечатлений на весь день. Жаль, что время быстро пролетело
Е
14 июня 2023
Экскурсия просто фантастика! Нам как группе всё очень понравилось, В нас загрузили тонны информации и Стамбул стал видеться совсем по другому. Обязательно заказывайте эту экскурсию, не пожалеете

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