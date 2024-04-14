Стамбул — это город на семи холмах, с неповторимым ландшафтом и пейзажами.
В нашем путешествии мы увидим именно эту сторону Стамбула с высоты его холмов: Золотой Рог, Босфор, Мраморное и Чёрное
В нашем путешествии мы увидим именно эту сторону Стамбула с высоты его холмов: Золотой Рог, Босфор, Мраморное и Чёрное
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Что вас ожидает:
- Холм Пьер Лотти
- Бухта Золотой Рог
- Стены Константинополя
- Галатская башня
- Мечеть Сулеймание
- Египетский базар
- Новая мечеть
- Галатский мост
- Храм Святой Троицы
- Храм Сент Антуан
- Истикляль джадеси
- Пролив Босфор
- Мраморное море
- Мечеть Чамлыджа
- Смотровая площадка Едытепе
Описание экскурсии
Что вас ждетТрансфер из отеля на холм Пьер Лотти, по желанию завтрак или турецкий кофе с видом на бухту Золотой Рог. Площадь Таксим и пешеходная прогулка по Истикляль джадеси с посещением соборов Святой Троицы и Сент Антуан. Обед в ресторане османской кухни с настоящим местным щербетом и посещение Галатской башни (по желанию). Далее нас ждут Сулеймание, Египетский базар, поездка на пароме через Босфор, посещение смотровой площадки Едытепе и мечети Чамлыджа. Откройте для себя великолепие Стамбула с его панорамными видами и захватывающими пейзажами!
Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Холм Пьер Лотти
- Бухта Золотой Рог
- Стены Константинополя
- Галатская башня
- Мечеть Сулеймание
- Египетский базар
- Новая мечеть
- Галатский мост
- Храм Святой Троицы
- Храм Сент Антуан
- Истикляль джадеси
- Пролив Босфор
- Мраморное море
- Мечеть Чамлыджа
- Смотровая площадка Едытепе
Что включено
- Транспорт и услуги гида
Что не входит в цену
- Чай, кофе, обед (15 евро на человека), билеты в музеи по желанию (30-40 евро с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем вас от вашего отеля
Завершение: Ваш отель или площадь Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала экскурсии с 09:00 до 13:00 с понедельника по пятницу
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- В стоимость экскурсии входит автомобильный трансфер из отеля и услуги гида. Питание и посещение музеев (по желанию) оплачивается отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
14 апр 2024
С вами была приятная, познавательная и что нам понравилось клиентоориентированная экскурсия! Спасибо ещё раз
А
Антон
3 апр 2024
Хорошая обзорная экскурсия, познакомили с городом, показали основные места, всем советую
Д
Денис
22 мар 2024
Валерий, спасибо за экскурсию, если будем в Стамбуле обязательно к вам ещё!
Н
Николай
9 мар 2024
Спасибо большое за экскурсию! Всё таки, так приятно слушать историю Константинополя на родном языке и от близкого по духу земляка! Обратимся ещё раз однозначно
Я
Ярослав
7 мар 2024
Спасибо большое ещё раз за прекрасную экскурсию и отдельное спасибо за чудесный обед!
А
Анна
2 янв 2024
Валерий, спасибо большое за экскурсию! Нам понравилось!
И
Ирина
17 дек 2023
Познавательная экскурсия, продуманный маршрут. Спасибо!
М
Михаил
18 ноя 2023
Первый раз приехал в Стамбул, ничего не знал и не видел. Случайно попал на Ваш сайт и не прогадал. Хочу выразить благодарность организаторам экскурсии и экскурсоводу Валерию за профессионализм. Семь часов пролетели как одно мгновение, узнал и увидел столько, на что самостоятельно я потратил бы неделю. Остались только приятные впечатления. Спасибо!
Н
Наталья
12 ноя 2023
Открыли для себя новые места и районы Стамбула. Город увидели с другой стороны. Гид рассказал о местных традициях, попробовали уличную еду, которая приятно удивила. Рекомендую
Ю
Юрий
22 сен 2023
Нисколько не пожалели, заказав эту экскурсию! Дети в восторге от проведенного дня, да и мы тоже. Гид оказался очень профессиональным и дружелюбным. Всё было интересно и что, самое главное, учитывались наши пожелания. Экскурсия однозначно удалась!
С
Светлана
20 сен 2023
Всё прошло превосходно. Прислушались ко всем моим пожеланиям! Маршрут подстроили под мои предпочтения. Было интересно, легко и познавательно. Рекомендую.
Д
Дмитрий
30 авг 2023
Экскурсию проводил Валерий. Все очень понравилось, огромное ему спасибо!
А
Алексей
28 июля 2023
Очень понравилось, хороший профессиональный и дружелюбный гид.. Советуем всем.
А
Алена
18 июня 2023
Замечательный день! Экскурсия очень интересная и насыщенная. Обязательно рекомендую. Прогулка по холмам Стамбула наслаждаясь его невероятными видами даёт невероятный заряд бодрости и впечатлений на весь день. Жаль, что время быстро пролетело
Е
Евгения
14 июня 2023
Экскурсия просто фантастика! Нам как группе всё очень понравилось, В нас загрузили тонны информации и Стамбул стал видеться совсем по другому. Обязательно заказывайте эту экскурсию, не пожалеете
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