Вы посетите европейскую и азиатскую части Стамбула, подниметесь на холмы с роскошными видами, покатаетесь на пароме по Босфору и расшифруете архитектуру величественных мечетей.
Я расскажу о местной культуре, истории, традициях и помогу понять, что отличает Стамбул от других мегаполисов мира.
Я расскажу о местной культуре, истории, традициях и помогу понять, что отличает Стамбул от других мегаполисов мира.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ждет? Мы проедем по самым интересным и живописным местам Стамбула. В программе экскурсии:
- Холм Пьер Лоти — один из самых популярных среди путешественников районов Стамбула, известный смотровой площадкой, к которой вас доставят прозрачные кабинки фуникулера. С холма вам откроются по-настоящему завораживающие виды: воды Босфора, большие корабли, колоритные рыбацкие шлюпки и бескрайние просторы города.
- Площадь Таксим — расположенная в европейской части Стамбула, между бухтой Золотой рог и проливом Босфор, она впечатлит вас архитектурой XIX века, старинными трамваями, антикварными лавочками, уютными кафе и магазинами известных брендов.
- Галатская башня — одна из самых ярких достопримечательностей Стамбула. Вы услышите, когда и кем она была возведена, и, по желанию, подниметесь на смотровую площадку с великолепными видами на город и окрестности.
- Стены Феодосия — древние стены Константинополя. Здесь я покажу Золотые ворота, крепость Едикуле и гигантские ядра пушек.
- Холм Чамлыджа — вы рассмотрите с высоты птичьего полета дворец Топкапы, Галатскую башню и старинные крепости. А еще увидите самую большую мечеть в стране и услышите историю ее создания. Экскурсия проходит на комфортабельном Mercedes Vito. Мы готовы скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Холм Пьер Лоти
- Площадь Таксим
- Галатская башня
- Стены Феодосия
- Холм Чамлыджа
- Самая большая мечеть в стране
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Входные билеты на Галатскую башню (посещение по желанию): 350 лир с человека, (дети до 5 лет бесплатно) /n
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Мы можем начать экскурсию из аэропорта. Встреча дополнительно оплачивается предоплатой - 50€ (в случае отмены трансфера с вашей стороны предоплата не возвращается)
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Мы можем начать экскурсию из аэропорта. Встреча дополнительно оплачивается в размере 50€. Эту сумму нужно заранее перевести гиду в качестве предоплаты (в случае отмены трансфера с вашей стороны эти деньги не возвращаются)
- Экскурсия проходит на комфортабельном Mercedes Vito
- Мы готовы скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
2 окт 2024
Прекрасная экскурсия! Гид Дмитрий не только показал интересные и необычные локации Стамбула, но и помог с коммуникацией на турецком, за это ему отдельное спасибо! Отличный вариант посмотреть за один день всё и даже больше:)
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