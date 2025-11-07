Морская прогулка по Босфору — это живое путешествие между Европой и Азией, где за 2 часа вы увидите роскошные дворцы, мечети, крепости и башни Стамбула с уникального ракурса, насладитесь чайной церемонией на борту и узнаете удивительные истории о проливе от увлекательного аудиогида.
Описание водной прогулкиМорская прогулка по Босфору Отправьтесь в незабываемое путешествие по легендарному проливу, соединяющему два континента и две цивилизации. Выберите удобное время — утреннюю свежесть, золотой свет дня или магию вечерних огней — и отправляйтесь в плавание, где один за другим предстанут символы Стамбула. Перед вами проплывут роскошные дворцы Долмабахче, Чираган, Бейлербейи и Кючюксу, изящная мечеть Ортакёй, загадочная Девичья башня, мощные крепости Румелихисар и Анадолухисар, величественный Галатский мост и живописные набережные Ускюдара. На борту, с чашкой традиционного турецкого чая или кофе, погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего города. Аудиогид проведёт вас сквозь века — от древнегреческих легенд и римских походов до византийских и османских интриг, расскажет, зачем султаны строили дворцы у самой кромки воды, как крепости охраняли пролив и почему Босфор и сегодня остаётся сердцем Турции. Важная информация:
- На борту можно взять чай и кофе бесплатно. Также вы можете захватить еду и напитки на свой вкус.
- Перед экскурсией вам нужно зарегистрироваться в нашем офисе (адрес придёт после бронирования).
- Если вы не можете найти место, свяжитесь с нами через WhatsApp.

- Экскурсионное сопровождение в виде аудиогида (QR-код, ведущий на сайт с информацией, ничего скачивать не нужно).
- Мы можем организовать для вас трансфер из отелей в центре Стамбула (районы Бейоглу и Фатих).
- Если вы опаздываете, встречу можно перенести бесплатно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Галатский мост и Галатскую башню
- Дворцы Долмабахче, Чираган, Бейлербейи и Кючюксу
- Мечеть Ортакёй и Девичью башню
- Мосты через Босфор и крепости Румелихисар и Анадолухисар
- Побережье Ускюдара и другие символы города
Что включено
- Аудиогид
- Чай и кофе
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Фатих/Стамбул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 95 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
7 ноя 2025
Очень понравилось- 8 евро и ты два часа катаешься на катере с аудиогидом - но на палубе еще есть большая колонка и все что проезжаем транслируется из колонки на русском в том числе.
О
Оксана
7 ноя 2025
Экскурсия понравилась, красивые виды с теплохода. очень, хороший теплоход, хорошие гиды, все помогают, рассказывают. Бесплатно давали чай. Заранее прислали где найти. Рекомендую организатора.
Н
Неля
6 ноя 2025
Хорошая, ненавязчивая морская прогулка! Да за такую смешную цену в 8€!
Стало прохладно, можно согреться на закрытой палубе, внутри, да еще и чай/кофе нальют бесплатно) А так - прокатиться, с воды увидеть достопримечательности - очень приятно!
А
Александр
6 ноя 2025
Город красивый с воды пролива, но не повезло с погодой, на верхней палубе был сильный ветер, очень некомфортно, а также к вечеру затянуло небо и не получилось увидеть стамбул в лучах заходящего солнца. Рассудка на верхней палубе вдоль хода движения - не очень удачное решение, Вцелом прогулка понравилась.
Р
Роман
5 ноя 2025
Отличная прогулка! Нам все понравилось. Аудиогида вполне достаточно. Все как заявлено в описании. Рекомендуем.
В
Вера
5 ноя 2025
Best price, tea and cooffe onboard for free
L
Ludmila
5 ноя 2025
Морская прогулка понравилась. Организаторы хорошие, русскоговорящий гид на кораблике. Музыка. Чай и кофе бесплатно. Все понравилось! Спасибо.
Г
Гульнара
4 ноя 2025
Гид мог бы быть и подробнее, учитывая, что это предзаписанная история
М
Мария
4 ноя 2025
Отличная прогулка, вкусный чай, отзывчивый персонал) мы остались довольны! 😊
Л
Лилия
2 ноя 2025
Понравилось всё! Организация экскурсии, сама экскурсия.
A
Aleksandr
2 ноя 2025
Замечательная экскурсия за свои деньги. Корабль большой, людей много, но в итоге всегда можно найти место чтобы насладиться видами. Бесплатный кофе и чай - тоже большой плюс.
K
Konstantin
2 ноя 2025
L
Lada
1 ноя 2025
А
Андрей
1 ноя 2025
Прогулка понравилась.
Проплыли вдоль европейской части к северу, до второго моста через Босфор, потом назад вдоль Азиатской части. Можно было слушать или читать аудиогид, и плюс на корабле включали перидически рассказы
М
Мария
31 окт 2025
Всегда оцениваю соотношение цена-качество, в данном случае это супер вариант)
Но не для интровертов😃
