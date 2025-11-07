Т Татьяна Очень понравилось- 8 евро и ты два часа катаешься на катере с аудиогидом - но на палубе еще есть большая колонка и все что проезжаем транслируется из колонки на русском в том числе.

О Оксана Экскурсия понравилась, красивые виды с теплохода. очень, хороший теплоход, хорошие гиды, все помогают, рассказывают. Бесплатно давали чай. Заранее прислали где найти. Рекомендую организатора.

Н Неля Хорошая, ненавязчивая морская прогулка! Да за такую смешную цену в 8€!

Стало прохладно, можно согреться на закрытой палубе, внутри, да еще и чай/кофе нальют бесплатно) А так - прокатиться, с воды увидеть достопримечательности - очень приятно!

А Александр Город красивый с воды пролива, но не повезло с погодой, на верхней палубе был сильный ветер, очень некомфортно, а также к вечеру затянуло небо и не получилось увидеть стамбул в лучах заходящего солнца. Рассудка на верхней палубе вдоль хода движения - не очень удачное решение, Вцелом прогулка понравилась.

Р Роман Отличная прогулка! Нам все понравилось. Аудиогида вполне достаточно. Все как заявлено в описании. Рекомендуем.

В Вера Best price, tea and cooffe onboard for free

L Ludmila Морская прогулка понравилась. Организаторы хорошие, русскоговорящий гид на кораблике. Музыка. Чай и кофе бесплатно. Все понравилось! Спасибо.

Г Гульнара Гид мог бы быть и подробнее, учитывая, что это предзаписанная история

М Мария Отличная прогулка, вкусный чай, отзывчивый персонал) мы остались довольны! 😊

Л Лилия Понравилось всё! Организация экскурсии, сама экскурсия.

A Aleksandr Замечательная экскурсия за свои деньги. Корабль большой, людей много, но в итоге всегда можно найти место чтобы насладиться видами. Бесплатный кофе и чай - тоже большой плюс.

K Konstantin

L Lada

А Андрей

Проплыли вдоль европейской части к северу, до второго моста через Босфор, потом назад вдоль Азиатской части. Можно было слушать или читать аудиогид, и плюс на корабле включали перидически рассказы читать дальше о достопримечательностях (в том числе и на русском языке).

Поездка понравилась, своих денег стоит, как знакомство со Стамбулом - отличный выбор. Понятно, что это не индивидуальная поездка на отдельном катере на семью, которая сильно дороже вышла бы.

Лишь в конце поездки была задержка на 10 минут - не удалось быстро припарковать корабль к берегу, парковка там плотная, как будто на автостоянке:-)

Но это мелочь. Прогулка понравилась.Проплыли вдоль европейской части к северу, до второго моста через Босфор, потом назад вдоль Азиатской части. Можно было слушать или читать аудиогид, и плюс на корабле включали перидически рассказы