Незабываемая прогулка по Стамбулу

Индивидуальная экскурсия в Стамбуле

Разноцветные дома, мечеть 16 века и местные пряности

Посмотрите на Стамбул в разных его ипостасях! Вы прогуляетесь по району с разноцветными домами и яркими арт-объектами. Побываете в старинной мечети, пол которой выложен великолепными коврами. Пройдёте по большому рынку, где бойко торгуют специями и сухофруктами. И насладитесь атмосферой города, совершая променад по живописной набережной пролива Босфор.
Незабываемая прогулка по Стамбулу
Незабываемая прогулка по Стамбулу
Незабываемая прогулка по Стамбулу
Незабываемая прогулка по Стамбулу
Незабываемая прогулка по Стамбулу
Незабываемая прогулка по Стамбулу
Незабываемая прогулка по Стамбулу
Незабываемая прогулка по Стамбулу
Незабываемая прогулка по Стамбулу
Незабываемая прогулка по Стамбулу
Незабываемая прогулка по Стамбулу
Незабываемая прогулка по Стамбулу
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

  • Вы погуляете по Балату — старинному еврейскому кварталу в европейской части города. Он привлекает фотогеничными цветными домиками, обилием интересных кафе и арт-объектов.
  • Исследуете мечеть Рустема-паши 1561 года постройки. Архитектором мечети был Синан, который за 4 года до этого построил мечеть Сулеймание. У мечети один минарет, внутри она хорошо освещена, а пол выложен коврами.
  • На Египетском базаре вы насладитесь буйством красок национальных промыслов и запахом турецких специй. Я угощу вас ароматным турецким кофе и чаем.
  • После базара вы прогуляетесь по красивой набережной пролива Босфор к бухте Золотой Рог.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Египетского базара
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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