Жесим — ваш гид в Стамбуле

Провёл экскурсии для 148 туристов

Меня зовут Жесим, и я с радостью познакомлю вас с удивительной красотой и историей Турции. Уверен, благодаря моим экскурсиям вы полюбите эту страну так же, как люблю её я! Я лицензированный гид Министерства культуры и туризма Турции. Окончил два университета — в Каппадокии и в Стамбуле. Уже более 10 лет провожу увлекательные экскурсии для русскоязычных гостей по всей стране, в частности по Стамбулу. В моём арсенале были экскурсии с известными личностями из разных стран. При встрече расскажу вам о секретах и интересных фактах мест, в которых мы будем. Познакомлю с настоящими традициями Турции. Поведу туда, куда обычно вход для туристов закрыт. Поведаю историю, о которой вы могли не слышать. Ну а в музеи мы будем с вами проходить без очереди. Напишите мне, и мы подберём лучшую экскурсию, учитывая ваши пожелания. Обещаю, вы будете впечатлены! До встречи!

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