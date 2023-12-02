Разноцветные дома, мечеть 16 века и местные пряности
Посмотрите на Стамбул в разных его ипостасях! Вы прогуляетесь по району с разноцветными домами и яркими арт-объектами. Побываете в старинной мечети, пол которой выложен великолепными коврами. Пройдёте по большому рынку, где бойко торгуют специями и сухофруктами. И насладитесь атмосферой города, совершая променад по живописной набережной пролива Босфор.
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Описание
Что вас ожидает
- Вы погуляете по Балату — старинному еврейскому кварталу в европейской части города. Он привлекает фотогеничными цветными домиками, обилием интересных кафе и арт-объектов.
- Исследуете мечеть Рустема-паши 1561 года постройки. Архитектором мечети был Синан, который за 4 года до этого построил мечеть Сулеймание. У мечети один минарет, внутри она хорошо освещена, а пол выложен коврами.
- На Египетском базаре вы насладитесь буйством красок национальных промыслов и запахом турецких специй. Я угощу вас ароматным турецким кофе и чаем.
- После базара вы прогуляетесь по красивой набережной пролива Босфор к бухте Золотой Рог.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Египетского базара
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жесим — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 148 туристов
Меня зовут Жесим, и я с радостью познакомлю вас с удивительной красотой и историей Турции. Уверен, благодаря моим экскурсиям вы полюбите эту страну так же, как люблю её я! Я лицензированный гид Министерства культуры и туризма Турции. Окончил два университета — в Каппадокии и в Стамбуле. Уже более 10 лет провожу увлекательные экскурсии для русскоязычных гостей по всей стране, в частности по Стамбулу. В моём арсенале были экскурсии с известными личностями из разных стран. При встрече расскажу вам о секретах и интересных фактах мест, в которых мы будем. Познакомлю с настоящими традициями Турции. Поведу туда, куда обычно вход для туристов закрыт. Поведаю историю, о которой вы могли не слышать. Ну а в музеи мы будем с вами проходить без очереди. Напишите мне, и мы подберём лучшую экскурсию, учитывая ваши пожелания. Обещаю, вы будете впечатлены! До встречи!
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