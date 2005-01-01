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Обзорная экскурсия по Стамбулу на авто

4.5
10 отзывов
BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Стамбула
Наша поездка по Стамбулу будет основываться на ваших пожеланиях.

Мы посмотрим на Босфор и мост, который соединяет Европу и Азию, императорский дворец и другие знаменитые сооружения.

Я подскажу вам места, где можно пообедать или провести время, и постараюсь ответить на все вопросы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • ☀️Однодневная
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €300 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Стамбулу на авто
Обзорная экскурсия по Стамбулу на авто

Что вы увидите

  • Вы можете включить в список любые места, ограничения только по времени экскурсии. Примерный список:
  • Босфорский мост
  • Голубая мечеть
  • Собор Святой Софии
  • Дворец Топкапы
  • Цистерна Базилика
  • Площадь Ипподром
  • Гранд Базар
  • Дворец Долмабахче
  • Сулеймание и др.
Главные достопримечательности 🏛️ - за 1 день на комфортабельном автомобиле 🚘 с кондиционером.
Маршрут составляется с учетом ваших пожеланий!

Обязательно в программе:

    Айя София
    Голубая Мечеть
    Топкапы
    и другие главные достопримечательности.
    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспорт
    Что не входит
    • Входные билеты
    Начало и место завершения
    🚩 По договоренности
    Обзорная экскурсия по Стамбулу на авто
    Обзорная экскурсия по Стамбулу на авто
    Обзорная экскурсия по Стамбулу на авто
    Обзорная экскурсия по Стамбулу на авто

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    BREEZES T.
    BREEZES T.
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    10 отзывов оставили туристы

    BREEZES T. проводит ещё 6 экскурсий

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