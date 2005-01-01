Что вы увидите
- Вы можете включить в список любые места, ограничения только по времени экскурсии. Примерный список:
- Босфорский мост
- Голубая мечеть
- Собор Святой Софии
- Дворец Топкапы
- Цистерна Базилика
- Площадь Ипподром
- Гранд Базар
- Дворец Долмабахче
- Сулеймание и др.
Главные достопримечательности 🏛️ - за 1 день на комфортабельном автомобиле 🚘 с кондиционером.
Маршрут составляется с учетом ваших пожеланий!
Обязательно в программе:
Айя София
Голубая Мечеть
Топкапы
и другие главные достопримечательности.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BREEZES T.
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