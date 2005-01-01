BREEZES T. – Гид из Стамбула

Наша поездка по Стамбулу будет основываться на ваших пожеланиях.



Мы посмотрим на Босфор и мост, который соединяет Европу и Азию, императорский дворец и другие знаменитые сооружения.



Я подскажу вам места, где можно пообедать или провести время, и постараюсь ответить на все вопросы.