Если вам не довелось прокатиться по Босфору, значит, вы не видели Стамбул! Именно с моря открываются красота и размах старинных памятников и современных мостов. Путешествие пройдёт на частной яхте с чаем, кофе и закусками по пути.
Описание водной прогулки
Да здравствует круиз!
Большинство круизов по Босфору проходят на общественных паромах или больших прогулочных теплоходах. Если вам важен комфорт и индивидуальный подход, рекомендуем прогуляться по проливу вдоль берегов Босфора на частной яхте. Это роскошный опыт для всех, кто ищет новые приключения и яркие впечатления.
От центра до окраин Стамбула
Приготовьтесь открыть Стамбул с совершенно иной стороны и насладиться красотами города, которые не видны с берега. За 1,5 часа вы погрузитесь в колорит восточного города. Удивитесь, как много исторических памятников расположены на берегах Босфорского пролива:
- сотни мечетей и минаретов, вырастающих из зелени парков (среди них — мечети Чамлыджа и Ортакёй);
- дворец Долмабахче в стиле барокко, бывшая резиденция османских султанов;
- Девичья башня, выстроенная на островке посреди пролива по приказу Александра Македонского;
- Босфорский мост — первый в мире подвесной мост, который соединил две части света;
- виллы и дворцы в окружении фруктовых садов и причалов — этот район напоминает Венецию.
Эта прогулка создана для тех, кто хочет насладиться Босфором в уютной и расслабленной атмосфере. Основной акцент здесь — на красоте морского маршрута и видах!
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
- Экскурсия проводится на частной яхте, поэтому количество мест ограничено. Максимальное количество пассажиров на борту — 35 человек
- Во время пребывания на яхте мы бесплатно предложим вам чай, кофе и сладкие комплименты
- Выход в море может быть отменен ввиду плохих погодных условий на Босфоре
ежедневно в 14:15
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Каракей (IBB karaköy sahil parkı)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:15
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмре — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 1232 туристов
Я и моя команда делаем полезные и необычные обзорные экскурсии с 2019 года. Наши гиды всегда готовы провести для вас экскурсии с душой и показать самые интересные и необычные уголки.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
14 мая 2025
Отличная прогулка по Босфору. Угощали вкусным и рассказывали много. Роберт супер гид. Отдохнула душой.
А
Аркадий
13 мая 2025
Комфортная яхта, вкусные угощения, интересный рассказ гида.
Татьяна
6 мая 2025
Прошло отлично, было очень интересно! Виды прекрасные и яхта чистая)
Правда думали, что группа будет русскоязычная, но это не было проблемой
Спасибо!
Правда думали, что группа будет русскоязычная, но это не было проблемой
Спасибо!
Р
Руслан
27 апр 2025
Все было замечательно и познавательно 🙌🙌🙌 Благодаря вас за отлично проведенное время 👍👍👍
Д
Даша
14 апр 2025
Все прошло хорошо, организатор всегда был на связи.
И
Ирина,
25 мар 2025
Яхта хорошая, удобная и более-менее новая, начали вовремя, в пути угощали, на этом плбсы заканчиваются.
Если вы и так все знаете об истории и достопримечательностях
Стамбула, то может быть вас устроит 2
Если вы и так все знаете об истории и достопримечательностях
Стамбула, то может быть вас устроит 2
Эмре
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв. Нам искренне жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий, и мы обязательно примем во внимание ваши
П
Полина
15 мар 2025
Очень понравилась экскурсия! Посмотрели много достопримечательностей, комфортная яхта, гостеприимное обслуживание и очень хороший гид. Буду рекомендовать друзьям 😍
Н
Николай
12 мар 2025
Все понравилось: организация, яхта, маршрут, особенно приятно было получить угощения. Ребята молодцы!
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Водная прогулка
По Босфору - на собственной яхте
Насладиться красотой Стамбула с борта частной яхты и познать искусство dolce vita
Начало: У порта Эминёню
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€500 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Прогулка по Босфору на яхте
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с воды, наслаждаясь видом на исторические памятники и мосты. Комфортная яхта и закуски сделают путешествие незабываемым
Начало: На набережной Каракей (IBB karaköy sahil parkı)
Расписание: ежедневно в 16:15
Сегодня в 16:15
Завтра в 16:15
€53 за человека
Водная прогулка
Босфор на частной яхте
Начало: Türkan Sabancı Bebek Park
Расписание: Ежедневно до 18.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€950 за всё до 7 чел.