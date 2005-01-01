Наш тур по городу берет свое начало с мыса Сарайбурну у самого побережья Мраморного моря 🌊. Когда-то на его месте стоял древний Византийский Акрополь и дворец Буколион. Протяженность мыса примерно 4 км, получил свое название от дворцового комплекса Топкапы, занимающего его значительную часть. Здесь в 659 до н. э. мегарцы основали поселение Византий. Ныне тут стоит дворец султана Топкапы, возведенный в 1463 — 1478 для султана Мехмеда II.

Находясь в Стамбуле, просто невозможно не побывать на Галатском мосту (Galata Köprüsü), все дороги ведут к нему, наиболее яркие впечатления о мосте после заката, Галатская башня подсвечивается в закатном небе, разноцветными огнями качаются на воде катера и лодки, рыбные рестораны и ночные заведения. Здесь как нигде лучше ощущается дух «города двух морей», мост является одной из визитных карточек Стамбула.

Колорит и бурлящую ночную жизнь города можно увидеть, отправившись в портовый район Каракёй — один из самых хаотичных и неистовых районов города, где сосредоточено немалое количество исторических зданий и развлекательных заведений.

Часовая Башня Долмабахче рядом с «Воротами сокровищ» отличается от других башен Стамбула, так как построена в стиле ампир и нео-барокко. Туда через Босфор шикарный вид на огни ночного Стамбула, там мы сделаем остановку, и насладимся яркими красками города.

Ортакёй — носит название местный Иерусалим, находится в окружении великолепных пейзажей. Знаменитый стамбульский историк Жак Делеон писал, что в византийскую эпоху главная площадь Ортакей была известна как Дамиану. Она была названа в честь византийского монастыря, построенного государственным деятелем Дамианос в IX веке.

Место, где сейчас стоит мечеть Büyük Mecidiye, византийцы называли «ключом от Босфора», там раньше была небольшая мечеть, построенная в 1721 Махмут Агой. Буюк Меджидие появилась в 1853 году. Напротив нее находился фонтан ⛲ 1723 года. Евреи стали массово селиться в районе Ортакей с 1618 года, после пожара на Большом базаре. А после пожаров 1660 и 1718 гг. их количество значительно возросло. Синагога Этц-Ахаим датируется 17-м веком.

Даже ночью в этом районе многолюдно.

Парк Улус находится на холме, с которого открывается панорамный вид на мосты города и Азиатскую часть. Сделав остановку, проедем по Этилер — роскошному и очень престижному кварталу, в нем много высококлассных ресторанов и дорогих развлекательных заведений, далее отправимся в Маслак -Левент символ изобилия и богатства, местный Манхетен. В нем расположены самые высокие небоскребы в Турции. Завершение тура – живописный холм Чамлыджа, где располагается одна из лучших стамбульских обзорных площадок.

Через 2-ой мост Мехмеда Фатиха направимся в сторону живописного холма Чамлыджа, где располагается одна из лучших стамбульских обзорных площадок и великолепная панорама Европейской части Стамбула и Босфора!

Завершим экскурсию ⛳, проехав через символы Стамбула: 1-ый Босфорский мост и древние стены Константинополя.