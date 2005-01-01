4.6
11 отзывов
BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Стамбула
Невозможно приехать в Стамбул и не побывать на Галатском мосту.

Все дороги ведут к нему.

Поэтому сначала мы заедем на мыс Сарайбурну, что находится у берегов Мраморного моря 🌊, а потом отправимся на мост, с которого открывается невероятной красоты вид на покачивающиеся в темноте лодки.

Здесь как нигде лучше чувствуется дух Стамбула.

В течение 3 часов вместе с гидом вы совершите небольшое, но увлекательное приключение: увидите главные символы города и попробуете традиционный турецкий чай.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-12 человек

  • €250 за экскурсию

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Огни Стамбула
Огни Стамбула

Что вы увидите

  • Мыс Сарайбурну
  • Галатский мост
  • Часовая башня Долмабахче
  • Район Ортакёй
  • Парк Улус
  • Мост Мехмеда Фатиха
  • Холм Чамлыджа
Наш тур по городу берет свое начало с мыса Сарайбурну у самого побережья Мраморного моря 🌊. Когда-то на его месте стоял древний Византийский Акрополь и дворец Буколион. Протяженность мыса примерно 4 км, получил свое название от дворцового комплекса Топкапы, занимающего его значительную часть. Здесь в 659 до н. э. мегарцы основали поселение Византий. Ныне тут стоит дворец султана Топкапы, возведенный в 1463 — 1478 для султана Мехмеда II.
Находясь в Стамбуле, просто невозможно не побывать на Галатском мосту (Galata Köprüsü), все дороги ведут к нему, наиболее яркие впечатления о мосте после заката, Галатская башня подсвечивается в закатном небе, разноцветными огнями качаются на воде катера и лодки, рыбные рестораны и ночные заведения. Здесь как нигде лучше ощущается дух «города двух морей», мост является одной из визитных карточек Стамбула.
Колорит и бурлящую ночную жизнь города можно увидеть, отправившись в портовый район Каракёй — один из самых хаотичных и неистовых районов города, где сосредоточено немалое количество исторических зданий и развлекательных заведений.
Часовая Башня Долмабахче рядом с «Воротами сокровищ» отличается от других башен Стамбула, так как построена в стиле ампир и нео-барокко. Туда через Босфор шикарный вид на огни ночного Стамбула, там мы сделаем остановку, и насладимся яркими красками города.
Ортакёй — носит название местный Иерусалим, находится в окружении великолепных пейзажей. Знаменитый стамбульский историк Жак Делеон писал, что в византийскую эпоху главная площадь Ортакей была известна как Дамиану. Она была названа в честь византийского монастыря, построенного государственным деятелем Дамианос в IX веке.
Место, где сейчас стоит мечеть Büyük Mecidiye, византийцы называли «ключом от Босфора», там раньше была небольшая мечеть, построенная в 1721 Махмут Агой. Буюк Меджидие появилась в 1853 году. Напротив нее находился фонтан ⛲ 1723 года. Евреи стали массово селиться в районе Ортакей с 1618 года, после пожара на Большом базаре. А после пожаров 1660 и 1718 гг. их количество значительно возросло. Синагога Этц-Ахаим датируется 17-м веком.
Даже ночью в этом районе многолюдно.
Парк Улус находится на холме, с которого открывается панорамный вид на мосты города и Азиатскую часть. Сделав остановку, проедем по Этилер — роскошному и очень престижному кварталу, в нем много высококлассных ресторанов и дорогих развлекательных заведений, далее отправимся в Маслак -Левент символ изобилия и богатства, местный Манхетен. В нем расположены самые высокие небоскребы в Турции. Завершение тура – живописный холм Чамлыджа, где располагается одна из лучших стамбульских обзорных площадок.
Через 2-ой мост Мехмеда Фатиха направимся в сторону живописного холма Чамлыджа, где располагается одна из лучших стамбульских обзорных площадок и великолепная панорама Европейской части Стамбула и Босфора!
Завершим экскурсию ⛳, проехав через символы Стамбула: 1-ый Босфорский мост и древние стены Константинополя.
Что входит
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Комфортабельный автомобиль
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Огни Стамбула
Огни Стамбула
Огни Стамбула
Огни Стамбула

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BREEZES T.
BREEZES T.
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11 отзывов оставили туристы

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