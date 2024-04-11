Погрузитесь в увлекательное путешествие на «Черной жемчужине Босфора» — тематическом пароме, который станет вашим неповторимым проводником в историю.
Насладитесь двухчасовым круизом, включающим неограниченное угощение завтраком, напитками и живой музыкой на фоне величественного Босфора. Присоединяйтесь к нам!
Насладитесь двухчасовым круизом, включающим неограниченное угощение завтраком, напитками и живой музыкой на фоне величественного Босфора. Присоединяйтесь к нам!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Мраморное море
- Мосты через Босфор
- Мечети Айя-София и Сулеймание
- Дворцы Долмабахче, Бейлербейи и Топкапы
- Охотничьи дома султанов Османской империи
- Крепости Румели и Анадолу хисары
- Галатская башня
- Девичья башня
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Гости этой двухчасовой прогулки по Босфору смогут насладиться великолепными видами на пролив и окружающие его достопримечательности. По желанию, можно скачать наше приложение-аудиогид, чтобы узнать увлекательные факты о местах, мимо которых проходит круиз. В дополнение к этому, гости смогут погрузиться в атмосферу традиционного турецкого завтрака «Серпме», наслаждаясь его вкусами на фоне морской красоты. Мы начнем плавание с Мраморного моря до второго моста через Босфор, соединяющего Европу и Азию. С воды вы полюбуетесь прекрасными мечетями Стамбула — в том числе Айя-Софией и Сулеймание, увидите шикарные дворцы Долмабахче, Бейлербейи и Топкапы, а также охотничьи дома султанов Османской империи. Поразитесь величию древних крепостей Румели и Анадолу хисары, увидите возвышающуюся на берегу Галатскую башню и выросшую среди волн Девичью.
Каждый день в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (5+)
|€35
|Детский (до 5 лет)
|€30
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мраморное море
- Мосты через Босфор
- Мечети Айя-София и Сулеймание
- Дворцы Долмабахче, Бейлербейи и Топкапы
- Охотничьи дома султанов Османской империи
- Крепости Румели и Анадолу хисары
- Галатская башня
- Девичья башня
Что включено
- Двухчасовая прогулка по Босфору на пароме
- Неограниченный традиционный турецкий завтрак «Серпме»
- Безлимитные напитки
- Живая музыка
- Сопровождение на русском языке
- Аудиогид приложение по желанию
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в туристической зоне
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Важная информация
- Пожалуйста
- Свяжитесь с нами по вотсапу для уточнения деталей бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Гюля
11 апр 2024
В принципе,все хорошо. Помогло быть лучше. Гид Турал отличный парень. Но есть вопросы к самим туркам - сервис неважный,-неорганизованно несутся официанты взад и вперёд. Непонятно, кто кого обслуживает! Полчаса просили у них хлеб. Была живая музыка -это плюс, не бог весть что, но старалась девушка - респект. Можно сходить на эту экскурсию, но чуть-чуть не дотягивает на эту сумму.
Д
Диана
26 мар 2024
Очень понравился завтрак на Босфоре, дружелюбная команда, все удобства, трансфер в обе стороны был предоставлен., все было очень пунктуально, завтрак бесподобный, не ограниченный в прямом смысле, виды открываются шикарные, живая музыка, единственное пожелание, озвучка знаковых мест на побережье, чтобы мы знали что видим. Спасибо большое за положительные эмоции ❤️🙏🏻
Д
Даша
16 мар 2024
Это ужасная «экскурсия», которая не стоит таких денег. Два раза переносили время начала, в итоге все равно еще на час позже за нами приехал трансфер (итого задержка 3,5 часа, все
В
Вера
3 мар 2024
Экскурсией это вряд можно назвать. Информации туристической никакой не было. Скорее, это путешествие по Босфору, в котором нас ждали очень питательный завтрак, приятная атмосфера, великолепное музыкальное сопровождение. Все члены команды очень доброжелательны. При наличии свободного времени в Стамбуле рекомендую к посещению.
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