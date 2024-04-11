Плавание на «Черной Жемчужине Босфора» с турецким завтраком

Погрузитесь в увлекательное путешествие на «Черной жемчужине Босфора» — тематическом пароме, который станет вашим неповторимым проводником в историю.

Насладитесь двухчасовым круизом, включающим неограниченное угощение завтраком, напитками и живой музыкой на фоне величественного Босфора. Присоединяйтесь к нам!
3.75
4 отзыва
Плавание на «Черной Жемчужине Босфора» с турецким завтраком
Плавание на «Черной Жемчужине Босфора» с турецким завтраком
Плавание на «Черной Жемчужине Босфора» с турецким завтраком
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Что вас ожидает:

  • Мраморное море
  • Мосты через Босфор
  • Мечети Айя-София и Сулеймание
  • Дворцы Долмабахче, Бейлербейи и Топкапы
  • Охотничьи дома султанов Османской империи
  • Крепости Румели и Анадолу хисары
  • Галатская башня
  • Девичья башня

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Гости этой двухчасовой прогулки по Босфору смогут насладиться великолепными видами на пролив и окружающие его достопримечательности. По желанию, можно скачать наше приложение-аудиогид, чтобы узнать увлекательные факты о местах, мимо которых проходит круиз. В дополнение к этому, гости смогут погрузиться в атмосферу традиционного турецкого завтрака «Серпме», наслаждаясь его вкусами на фоне морской красоты. Мы начнем плавание с Мраморного моря до второго моста через Босфор, соединяющего Европу и Азию. С воды вы полюбуетесь прекрасными мечетями Стамбула — в том числе Айя-Софией и Сулеймание, увидите шикарные дворцы Долмабахче, Бейлербейи и Топкапы, а также охотничьи дома султанов Османской империи. Поразитесь величию древних крепостей Румели и Анадолу хисары, увидите возвышающуюся на берегу Галатскую башню и выросшую среди волн Девичью.

Каждый день в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (5+)€35
Детский (до 5 лет)€30
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мраморное море
  • Мосты через Босфор
  • Мечети Айя-София и Сулеймание
  • Дворцы Долмабахче, Бейлербейи и Топкапы
  • Охотничьи дома султанов Османской империи
  • Крепости Румели и Анадолу хисары
  • Галатская башня
  • Девичья башня
Что включено
  • Двухчасовая прогулка по Босфору на пароме
  • Неограниченный традиционный турецкий завтрак «Серпме»
  • Безлимитные напитки
  • Живая музыка
  • Сопровождение на русском языке
  • Аудиогид приложение по желанию
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в туристической зоне
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Свяжитесь с нами по вотсапу для уточнения деталей бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
1
Г
11 апр 2024
В принципе,все хорошо. Помогло быть лучше. Гид Турал отличный парень. Но есть вопросы к самим туркам - сервис неважный,-неорганизованно несутся официанты взад и вперёд. Непонятно, кто кого обслуживает! Полчаса просили у них хлеб. Была живая музыка -это плюс, не бог весть что, но старалась девушка - респект. Можно сходить на эту экскурсию, но чуть-чуть не дотягивает на эту сумму.
Д
26 мар 2024
Очень понравился завтрак на Босфоре, дружелюбная команда, все удобства, трансфер в обе стороны был предоставлен., все было очень пунктуально, завтрак бесподобный, не ограниченный в прямом смысле, виды открываются шикарные, живая музыка, единственное пожелание, озвучка знаковых мест на побережье, чтобы мы знали что видим. Спасибо большое за положительные эмоции ❤️🙏🏻
Д
16 мар 2024
Это ужасная «экскурсия», которая не стоит таких денег. Два раза переносили время начала, в итоге все равно еще на час позже за нами приехал трансфер (итого задержка 3,5 часа, все
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планы на день пошли боком) + еще час сидели на корабле и ждали пока все соберутся. Обратите внимание, что совсем не факт, что вам достанутся места у окна, нас посадили в самой середине. В итоге сама прогулка длилась 40-50 минут!!! Никаких 2,5 часа не будет - 2,5 часа - это с учетом вашего сидения у причала и в ожидании сбора гостей. Из плюсов - завтрак был вкусный, разнообразный, персонал доброжелательный. Организация на нуле, почти 8000 рублей ни за что, огромное разочарование. Лучше возьмите по месту прибытия обычную прогулку по Босфору у местных, а позавтракайте в любом турецком кафе, выйдет в два раза дешевле и также красиво.

В
3 мар 2024
Экскурсией это вряд можно назвать. Информации туристической никакой не было. Скорее, это путешествие по Босфору, в котором нас ждали очень питательный завтрак, приятная атмосфера, великолепное музыкальное сопровождение. Все члены команды очень доброжелательны. При наличии свободного времени в Стамбуле рекомендую к посещению.

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