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планы на день пошли боком) + еще час сидели на корабле и ждали пока все соберутся. Обратите внимание, что совсем не факт, что вам достанутся места у окна, нас посадили в самой середине. В итоге сама прогулка длилась 40-50 минут!!! Никаких 2,5 часа не будет - 2,5 часа - это с учетом вашего сидения у причала и в ожидании сбора гостей. Из плюсов - завтрак был вкусный, разнообразный, персонал доброжелательный. Организация на нуле, почти 8000 рублей ни за что, огромное разочарование. Лучше возьмите по месту прибытия обычную прогулку по Босфору у местных, а позавтракайте в любом турецком кафе, выйдет в два раза дешевле и также красиво.