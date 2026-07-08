За время групповой прогулки вдоль европейского и азиатского берегов Стамбула вы успеете насладиться вечерним городом и Босфором, попробовать традиционные угощения и посмотреть на турецкие танцы.
В программе ужин с восточными десертами, шоу, дискотека, а также, конечно, виды на главные достопримечательности и Босфорский мост.
В программе ужин с восточными десертами, шоу, дискотека, а также, конечно, виды на главные достопримечательности и Босфорский мост.
Описание экскурсии
Мы заберём вас из отеля, и в 20:00 окажетесь на пристани, откуда в 21:00 отправитесь на морскую прогулку по проливу, разделяющему два континента.
- Прогулка по Босфору на лайнере. Вы поплывёте вдоль европейской части Стамбула, а обратно — мимо азиатского берега: вам откроется вид стамбульских минаретов и дворцов в вечерней иллюминации. В середине прогулки вы проведёте час вблизи Босфорского моста — здесь получаются замечательные фото.
- Ужин. В двух закрытых залах с панорамными окнами вас ждёт ужин с холодными закусками, горячим блюдом (мясным или рыбным на выбор) и традиционными турецкими десертами.
- Шоу: в развлекательной программе народные турецкие танцы, театральная зарисовка из жизни страны и танец живота.
После круиза мы отвезём вас в ваш отель.
Организационные детали
Обратите внимание, что это не историческая прогулка, а круиз. На лайнере несколько сотен людей. Но с вами будет сопровождающий, готовый помочь с организационными вопросами (к примеру, поменять неподходящее место при возможности, вопросы с обслуживанием официантов, бара и пр.)
Как проходит круиз
- Мы заберём вас из исторических районов (Лалели, Султанахмет, Сиркеджи), а также из района Таксим (трансфер групповой). Пожалуйста, при заказе указывайте название вашего отеля.
Что входит в стоимость, а что — нет
- Транспортные расходы и ужин включены
- Алкогольные и безалкогольные напитки по желанию можно купить в баре на корабле
- Также в стоимость тура можно включить безлимитные алкогольные напитки, доплатив 15 евро за человека
ежедневно в 19:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Стандартный билет
|€41
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 4465 туристов
Я представляю команду профессиональных лицензированных русскоговорящих гидов с большим опытом работы в области туризма. Мы знаем о Стамбуле ВСЁ! И с огромным удовольствием поделимся с вами на наших экскурсиях.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 179 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия очень понравилась. Забрали от отеля и к отелю привезли. Все вовремя и четко. Экскурсия не историческая, развлекательная, много положительных эмоций. Сопровождающий Рашид, пока ехали к причалу, рассказывал про достопримечательности, на корабле регулярно подходил, интересовался все ли устраивает. Экскурсия стоит своих денег.
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M
Хорошее мероприятие в целом.
Гид сопровождает от отеля до трансфера (правда приезжает на 30 минут раньше договоренностей)).
На корабле красиво и просторно, заранее сервируют закуски. Еда нормальная. Программа хорошая, но видно ее
Гид сопровождает от отеля до трансфера (правда приезжает на 30 минут раньше договоренностей)).
На корабле красиво и просторно, заранее сервируют закуски. Еда нормальная. Программа хорошая, но видно ее
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Е
Прекрасная прогулка по Босфору, организация мероприятия на высшем уровне! Всё под контролем от начала до конца! Всё вовремя! отдельные слова благодарности сопровождающему! что касается еды: подавали семгу, вкусная, не сухая, горячая. брали также курицу, ребёнку очень понравилась. Шоу- программа насыщенная и интересная. Ещё раз большое спасибо за прекрасно организованный вечер!
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Это был один из самых удивительных и прекрасных вечеров в моей жизни! 😍 Было прекрасно всё: сам лайнер, музыка, атмосфера, еда, приветливый и отзывчивый персонал, шоу, танцы и конечно же
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Т
Для начала нужно сразу понять, что это не культурно-просветительское мероприятие, а развлечение. Организация хорошая, забрали в заранее оговорённые время из отеля, сразу автобус, малочисленная группа, привезли на корабль, места за
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Д
Были моменты, но они решались Здесь больше были виноваты партнеры организатора, нежели он сам Если хотите посмотреть на ночной Стамбул, то велком)
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