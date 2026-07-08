За время групповой прогулки вдоль европейского и азиатского берегов Стамбула вы успеете насладиться вечерним городом и Босфором, попробовать традиционные угощения и посмотреть на турецкие танцы. В программе ужин с восточными десертами, шоу, дискотека, а также, конечно, виды на главные достопримечательности и Босфорский мост.

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Описание экскурсии

Мы заберём вас из отеля, и в 20:00 окажетесь на пристани, откуда в 21:00 отправитесь на морскую прогулку по проливу, разделяющему два континента.

Прогулка по Босфору на лайнере . Вы поплывёте вдоль европейской части Стамбула, а обратно — мимо азиатского берега: вам откроется вид стамбульских минаретов и дворцов в вечерней иллюминации. В середине прогулки вы проведёте час вблизи Босфорского моста — здесь получаются замечательные фото.

. Вы поплывёте вдоль европейской части Стамбула, а обратно — мимо азиатского берега: вам откроется вид стамбульских минаретов и дворцов в вечерней иллюминации. В середине прогулки вы проведёте час вблизи Босфорского моста — здесь получаются замечательные фото. Ужин . В двух закрытых залах с панорамными окнами вас ждёт ужин с холодными закусками, горячим блюдом (мясным или рыбным на выбор) и традиционными турецкими десертами.

. В двух закрытых залах с панорамными окнами вас ждёт ужин с холодными закусками, горячим блюдом (мясным или рыбным на выбор) и традиционными турецкими десертами. Шоу: в развлекательной программе народные турецкие танцы, театральная зарисовка из жизни страны и танец живота.

После круиза мы отвезём вас в ваш отель.

Организационные детали

Обратите внимание, что это не историческая прогулка, а круиз. На лайнере несколько сотен людей. Но с вами будет сопровождающий, готовый помочь с организационными вопросами (к примеру, поменять неподходящее место при возможности, вопросы с обслуживанием официантов, бара и пр.)

Как проходит круиз

Мы заберём вас из исторических районов (Лалели, Султанахмет, Сиркеджи), а также из района Таксим (трансфер групповой). Пожалуйста, при заказе указывайте название вашего отеля.

Что входит в стоимость, а что — нет