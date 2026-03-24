Добро пожаловать в район Султанахмет, где на небольшой площади собраны главные символы города! Архитектурные детали легко упустить на самостоятельной прогулке, но с гидом экскурсия превратится в увлекательное погружение в историю. Вы побываете на месте древнего ипподрома, увидите Голубую мечеть и Айя-Софию. Прогуляетесь по Гранд-базару и поймёте, как в этом городе сплелись эпохи и культуры.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Площадь Султанахмет

Начнём экскурсию в историческом центре Старого города, который столетиями был духовным и политическим ядром Константинополя и Стамбула. На месте древнего ипподрома, где проходили гонки на колесницах и императорские церемонии, вы увидите сохранившиеся памятники античности и Византии: обелиск Феодосия, Змеиную колонну и Каменный обелиск.

Голубая мечеть

Одна из самых узнаваемых святынь Стамбула. Её изысканные плитки, шесть изящных минаретов и просторный внутренний двор создают ощущение величия. А мягкий свет в интерьере помогает по‑новому взглянуть на османскую архитектуру.

Айя-София

Храм, который был и собором, и музеем, а сегодня снова действует как мечеть. Вы увидите грандиозный купол, византийские мозаики и редкое сочетание христианских и исламских элементов, благодаря которому Айя‑София стала одним из главных памятников мировой культуры.

Гранд‑базар

Финалом маршрута станет исторический крытый рынок с тысячами торговых лавок и десятками улиц под сводчатыми крышами. Среди ковров, специй, украшений и антиквариата вы почувствуете атмосферу старого Стамбула, не уходя далеко от основных достопримечательностей.

По пути гид расскажет самое интересное о достопримечательностях на маршруте, удивит неожиданными историческими фактами и с радостью ответит на ваши вопросы.

Организационные детали