Османская архитектура, мечети и ароматы специй на Гранд-базаре
Добро пожаловать в район Султанахмет, где на небольшой площади собраны главные символы города! Архитектурные детали легко упустить на самостоятельной прогулке, но с гидом экскурсия превратится в увлекательное погружение в историю. Вы побываете на месте древнего ипподрома, увидите Голубую мечеть и Айя-Софию. Прогуляетесь по Гранд-базару и поймёте, как в этом городе сплелись эпохи и культуры.
Начнём экскурсию в историческом центре Старого города, который столетиями был духовным и политическим ядром Константинополя и Стамбула. На месте древнего ипподрома, где проходили гонки на колесницах и императорские церемонии, вы увидите сохранившиеся памятники античности и Византии: обелиск Феодосия, Змеиную колонну и Каменный обелиск.
Одна из самых узнаваемых святынь Стамбула. Её изысканные плитки, шесть изящных минаретов и просторный внутренний двор создают ощущение величия. А мягкий свет в интерьере помогает по‑новому взглянуть на османскую архитектуру.
Храм, который был и собором, и музеем, а сегодня снова действует как мечеть. Вы увидите грандиозный купол, византийские мозаики и редкое сочетание христианских и исламских элементов, благодаря которому Айя‑София стала одним из главных памятников мировой культуры.
Финалом маршрута станет исторический крытый рынок с тысячами торговых лавок и десятками улиц под сводчатыми крышами. Среди ковров, специй, украшений и антиквариата вы почувствуете атмосферу старого Стамбула, не уходя далеко от основных достопримечательностей.
По пути гид расскажет самое интересное о достопримечательностях на маршруте, удивит неожиданными историческими фактами и с радостью ответит на ваши вопросы.
В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно на комфортабельном микроавтобусе, страховка
Отдельно оплачивается билет в Айя-Софию — €25
С вами будет один из гидов нашей команды
в воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 5 часов
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Заур — Организатор в Стамбуле
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
экскурсий, сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны.
Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии.
Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.
