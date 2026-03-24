Сердце Стамбула: район Султанахмет

Османская архитектура, мечети и ароматы специй на Гранд-базаре
Добро пожаловать в район Султанахмет, где на небольшой площади собраны главные символы города! Архитектурные детали легко упустить на самостоятельной прогулке, но с гидом экскурсия превратится в увлекательное погружение в историю. Вы побываете на месте древнего ипподрома, увидите Голубую мечеть и Айя-Софию. Прогуляетесь по Гранд-базару и поймёте, как в этом городе сплелись эпохи и культуры.
Описание экскурсии

Площадь Султанахмет

Начнём экскурсию в историческом центре Старого города, который столетиями был духовным и политическим ядром Константинополя и Стамбула. На месте древнего ипподрома, где проходили гонки на колесницах и императорские церемонии, вы увидите сохранившиеся памятники античности и Византии: обелиск Феодосия, Змеиную колонну и Каменный обелиск.

Голубая мечеть

Одна из самых узнаваемых святынь Стамбула. Её изысканные плитки, шесть изящных минаретов и просторный внутренний двор создают ощущение величия. А мягкий свет в интерьере помогает по‑новому взглянуть на османскую архитектуру.

Айя-София

Храм, который был и собором, и музеем, а сегодня снова действует как мечеть. Вы увидите грандиозный купол, византийские мозаики и редкое сочетание христианских и исламских элементов, благодаря которому Айя‑София стала одним из главных памятников мировой культуры.

Гранд‑базар

Финалом маршрута станет исторический крытый рынок с тысячами торговых лавок и десятками улиц под сводчатыми крышами. Среди ковров, специй, украшений и антиквариата вы почувствуете атмосферу старого Стамбула, не уходя далеко от основных достопримечательностей.

По пути гид расскажет самое интересное о достопримечательностях на маршруте, удивит неожиданными историческими фактами и с радостью ответит на ваши вопросы.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно на комфортабельном микроавтобусе, страховка
  • Отдельно оплачивается билет в Айя-Софию — €25
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в воскресенье в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.


Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур
Заур — Организатор в Стамбуле
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
экскурсий, сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны. Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии. Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.

