Sabri проводит ещё 6 экскурсий

Нишанташи: магазины, рестораны и дух Европы Вы погуляете по элитному району Нишанташи с модными бутиками, архитектурой в стиле модерн и роскошными ресторанами. По желанию займетесь шопингом и попробуете местное горячее вино 🍷. В Нишанташи нет религиозных зданий и старинных мечетей, здесь царит совсем другая атмосфера. Все вокруг неторопливо гуляют со стаканчиком кофе или вина и наслаждаются легкостью и красотой.
Площадь Таксим и Галатская башня Проехав по канатной дороге, вы окажетесь на знаменитой площади Таксим. Узнаете о жизни Ататюрка и событиях Первой мировой войны. Посетите кварталы, где жили русские переселенцы, и зайдете в церкви Святой Троицы, Антония Падуанского и Марии Драпери. В завершение пройдете вокруг Галатской башни и спуститесь по району Каракёй к бухте Золотой Рог.
Организационные детали
По желанию после экскурсии 🧭 я могу организовать для вас ужин с морепродуктами
Общественный транспорт, еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я давно живу в Стамбуле, прекрасно знаю историю города и хорошо говорю по-русски. Работаю в команде таких же влюбленных в свой город гидов — мы с радостью покажем вам его самые удивительные места и раскроем о них любопытные факты!