Sabri проводит ещё 6 экскурсий

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Нишанташи: магазины, рестораны и дух Европы

Вы погуляете по элитному району Нишанташи с модными бутиками, архитектурой в стиле модерн и роскошными ресторанами. По желанию займетесь шопингом и попробуете местное горячее вино 🍷. В Нишанташи нет религиозных зданий и старинных мечетей, здесь царит совсем другая атмосфера. Все вокруг неторопливо гуляют со стаканчиком кофе или вина и наслаждаются легкостью и красотой.

Площадь Таксим и Галатская башня

Проехав по канатной дороге, вы окажетесь на знаменитой площади Таксим. Узнаете о жизни Ататюрка и событиях Первой мировой войны. Посетите кварталы, где жили русские переселенцы, и зайдете в церкви Святой Троицы, Антония Падуанского и Марии Драпери. В завершение пройдете вокруг Галатской башни и спуститесь по району Каракёй к бухте Золотой Рог.

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