Sabri проводит ещё 6 экскурсий

  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

Современный Стамбул

Модный район Нишанташи, площадь Таксим, Золотой Рог и биение городской жизни на душевной прогулке

Sabri
Sabri – представитель из Стамбула
Cтамбул — это не только Старый город 🏙️, мечети и шумные восточные рынки.

Приглашаю исследовать современный центр и элитный жилой квартал Нишанташи! Вы заглянете в магазины модных мировых марок, прокатитесь по канатной дороге и увидите знаменитый ретро-трамвай.

А я расскажу о прошлом и настоящем города и сделаю все, чтобы наша прогулка 👣 прошла весело 🥳 и комфортно.
Задать вопросОбычно отвечает за 12 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 74€63 за экскурсиюскидка15%

    Заказать экскурсию
Современный Стамбул
Современный Стамбул

Что вас ожидает

Нишанташи: магазины, рестораны и дух Европы
Вы погуляете по элитному району Нишанташи с модными бутиками, архитектурой в стиле модерн и роскошными ресторанами. По желанию займетесь шопингом и попробуете местное горячее вино 🍷. В Нишанташи нет религиозных зданий и старинных мечетей, здесь царит совсем другая атмосфера. Все вокруг неторопливо гуляют со стаканчиком кофе или вина и наслаждаются легкостью и красотой.

Площадь Таксим и Галатская башня
Проехав по канатной дороге, вы окажетесь на знаменитой площади Таксим. Узнаете о жизни Ататюрка и событиях Первой мировой войны. Посетите кварталы, где жили русские переселенцы, и зайдете в церкви Святой Троицы, Антония Падуанского и Марии Драпери. В завершение пройдете вокруг Галатской башни и спуститесь по району Каракёй к бухте Золотой Рог.

Организационные детали

  • По желанию после экскурсии 🧭 я могу организовать для вас ужин с морепродуктами
  • Общественный транспорт, еда и напитки оплачиваются дополнительно
Современный Стамбул
Современный Стамбул
Современный Стамбул
Современный Стамбул
Современный Стамбул

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Sabri
Sabri
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я давно живу в Стамбуле, прекрасно знаю историю города и хорошо говорю по-русски. Работаю в команде таких же влюбленных в свой город гидов — мы с радостью покажем вам его самые удивительные места и раскроем о них любопытные факты!
Напишите мне

Sabri проводит ещё 6 экскурсий

По Стамбулу на автомобиле!
219
7 часов
По Стамбулу на автомобиле!
42 отзыва
Самые интересные районы и великолепные виды города на душевной и увлекательной экскурсии
Многогранный Стамбул
скидка19%
94
76
6 часов
Многогранный Стамбул
25 отзывов
Знаковые места, скрытые тропинки, кварталы для местных и венецианская церковь на душевной прогулке
Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
скидка9%
35
32
1 час
Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
4 отзыва
Добраться до места проживания на вместительном минивэне Mercedes Vito, не волнуясь о деталях
Два в одном: Старый город и прогулка по Босфору
скидка9%
98
89
5 часов
Два в одном: Старый город и прогулка по Босфору
3 отзыва
Погулять по историческому центру Стамбула, насладиться его видами с воды и заглянуть на рынки
Из Стамбула — на озеро Сапанджа!
224
8 часов
Из Стамбула — на озеро Сапанджа!
2 отзыва
Посетить одно из самых живописных мест Турции и насладиться лесами и горными реками
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
скидка9%
97
88
1.5 часа
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
2 отзыва
Полюбоваться символами города с воды и перенестись в его прошлое

Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
25
3 часа
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
393 отзыва
Покорить водные просторы Стамбула и погрузиться в его многогранное прошлое на групповой экскурсии
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
От 60
3 часа
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
260 отзывов
Семейный рынок, антиквариат, котики, набережная, хипстерские кофейни и неожиданные дегустации
Стамбул без покрывала или как потеряться в городе
113
3.5 часа
Стамбул без покрывала или как потеряться в городе
222 отзыва
Исследовать изнанку города, не следуя стандартным туристическим маршрутам
Секреты Стамбула
20
4.5 часов
Секреты Стамбула
179 отзывов
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
100
3 часа
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
165 отзывов
Исторический рынок, антиквариат, улица художников и османская кухня — самый неожиданный район города
Живописная красота трущоб Стамбула
скидка19%
149
120
3 часа
Живописная красота трущоб Стамбула
148 отзывов
Неповторимая атмосфера, традиции и уклад жизни легендарных городских окраин