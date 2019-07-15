2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Блошиный рынок

Если прогулка состоится в воскресенье, мы начнем с блошиного рынка, где по незаоблачным грандбазаровским ценам вы сможете присмотреть как винтажные вещички, так и вполне себе исторические артефакты. Турист здесь не частый гость, поэтому помощь дипломированного переводчика с турецкого языка в моем лице будет особенной актуальной в процессе торговли.

Оружие и военная история

По коллективному желанию группы зайдем в интересный Военный музей, где поговорим о завоевании Константинополя турками-османами, турецком оружии, вхождении Турции в Новое время в 10-20-х годах прошлого столетия и самом известном турке XX века. Вы увидите железную цепь, некогда защищавшую весь византийский флот, и узнаете о двух хитрецах, в разные эпохи обошедших ее. Если повезет, станете свидетелями живого театрализованного исполнения янычарских маршей и проникнетесь милитаристским духом Османской империи. А желающие смогут сфотографироваться на фоне военной техники, оружия и макетов османских всадников.

Мечети, красивые панорамы и дегустации

В султанском Шале с видом на Босфор вы попробуете артишоки или еще что-нибудь неизведанное вами ранее из османской кухни. Ощутите невесомость на подвесной дороге в живописном парке. Посетите барочную, но очень легкую и светлую мечеть Ортакёй — романтический символ города. Далее я отведу вас к прекрасной панорамной точке, с которой вы увидите Босфор с мостом и дворец Бейлербей. Познакомлю с историей нового символа города — крупнейшей мечети Чамлыджа. При желании, вы продегустируете гастрономический символ района — турецкую крошку-картошку «кумпир», либо плотно подзаправитесь в заведении, славящемся домашней кухней и очень демократическими ценами. Здесь вас будут ждать традиционные турецкие сыры, в том числе чечевичный; десерт «сютлач», похожий на запеченную в духовке рисовую кашу; турецкий пилав и многое другое.

Закат на фоне Девичье башни

Самым ярким воспоминанием станет закат, который вы встретите в азиатской части города, на фоне ещё одного символа города — Девичьей башни и в сопровождении романтических легенд старинного памятника. Время захода солнца варьируется от месяца к месяцу, кроме того, в программе возможны изменения (по желанию группы). Поэтому есть вероятность, что на встречу заката у Девичьей Башни мы опоздаем или, наоборот, приедем рановато. Также стоит быть готовым к тому, что в непогоду зрелище не столь впечатляюще.

Снимки на память и книга от гида

У всех участников экскурсии останутся фотографии (в электронном виде), сделанные мной на зеркальную фотокамеру в живописнейших и тем не менее не «захоженных» туристами местах города. Также я заранее вышлю авторскую электронную миникнигу, которая поможет вам быстро сориентироваться в городе и посмотреть самостоятельно основные достопримечательности города.

Кому подойдет экскурсия

Выносливым и любознательным путешественникам, которым хочется увидеть, потрогать руками, попробовать и даже, возможно, купить что-то новое или, наоборот, очень старое.