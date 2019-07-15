2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Стамбул вдали от хоженых троп

На поиски винтажа, гастрономических открытий, новых панорам и милитаристского духа Османской империи

Мария
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Мария – ваш гид
За один день вы побываете в абсолютно разных районах города: атмосферном Бейоглу, элитном Нишанташи, европейском Ортакёе и традиционном Ускюдаре.

На нетуристическом блошином рынке отыщете винтажные товары или даже исторические артефакты, а тонкий процесс турецкой торговли я возьму на себя! В военном музее узнаете об истории завоевания Константинополя турками-османами, рассмотрите старинное оружие и технику, а также, возможно, застанете исполнение янычарского марша.

Попробуете неизведанные блюда домашней кухни в заведении для местных, откроете новые виды на Босфор и встретите закат в сопровождении старинных легенд на фоне Девичье башни.

А на память у вас останутся фотографии, сделанные на зеркальную камеру.
От 125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 10 часов
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Стамбул вдали от хоженых троп
Стамбул вдали от хоженых троп

Что вас ожидает

Блошиный рынок
Если прогулка состоится в воскресенье, мы начнем с блошиного рынка, где по незаоблачным грандбазаровским ценам вы сможете присмотреть как винтажные вещички, так и вполне себе исторические артефакты. Турист здесь не частый гость, поэтому помощь дипломированного переводчика с турецкого языка в моем лице будет особенной актуальной в процессе торговли.

Оружие и военная история
По коллективному желанию группы зайдем в интересный Военный музей, где поговорим о завоевании Константинополя турками-османами, турецком оружии, вхождении Турции в Новое время в 10-20-х годах прошлого столетия и самом известном турке XX века. Вы увидите железную цепь, некогда защищавшую весь византийский флот, и узнаете о двух хитрецах, в разные эпохи обошедших ее. Если повезет, станете свидетелями живого театрализованного исполнения янычарских маршей и проникнетесь милитаристским духом Османской империи. А желающие смогут сфотографироваться на фоне военной техники, оружия и макетов османских всадников.

Мечети, красивые панорамы и дегустации
В султанском Шале с видом на Босфор вы попробуете артишоки или еще что-нибудь неизведанное вами ранее из османской кухни. Ощутите невесомость на подвесной дороге в живописном парке. Посетите барочную, но очень легкую и светлую мечеть Ортакёй — романтический символ города. Далее я отведу вас к прекрасной панорамной точке, с которой вы увидите Босфор с мостом и дворец Бейлербей. Познакомлю с историей нового символа города — крупнейшей мечети Чамлыджа. При желании, вы продегустируете гастрономический символ района — турецкую крошку-картошку «кумпир», либо плотно подзаправитесь в заведении, славящемся домашней кухней и очень демократическими ценами. Здесь вас будут ждать традиционные турецкие сыры, в том числе чечевичный; десерт «сютлач», похожий на запеченную в духовке рисовую кашу; турецкий пилав и многое другое.

Закат на фоне Девичье башни
Самым ярким воспоминанием станет закат, который вы встретите в азиатской части города, на фоне ещё одного символа города — Девичьей башни и в сопровождении романтических легенд старинного памятника. Время захода солнца варьируется от месяца к месяцу, кроме того, в программе возможны изменения (по желанию группы). Поэтому есть вероятность, что на встречу заката у Девичьей Башни мы опоздаем или, наоборот, приедем рановато. Также стоит быть готовым к тому, что в непогоду зрелище не столь впечатляюще.

Снимки на память и книга от гида
У всех участников экскурсии останутся фотографии (в электронном виде), сделанные мной на зеркальную фотокамеру в живописнейших и тем не менее не «захоженных» туристами местах города. Также я заранее вышлю авторскую электронную миникнигу, которая поможет вам быстро сориентироваться в городе и посмотреть самостоятельно основные достопримечательности города.

Кому подойдет экскурсия

Выносливым и любознательным путешественникам, которым хочется увидеть, потрогать руками, попробовать и даже, возможно, купить что-то новое или, наоборот, очень старое.

Организационные детали

  • Место начала  — площадь Таксим, прогулка завершится в районе Ускюдар.
  • Билеты на проезд на общественном транспорте входят в стоимость экскурсии.

Дополнительные расходы

  • Билет в Музей военной истории (посещение по общему желанию группы) — 10 лир/человека.
  • Билет в Девичью башню (посещение по индивидуальному желанию) — 25 лир со взрослого, 15 лир — дети/студенты.
  • Питание (все по индивидуальному желанию): артишоки — 14.5 лир, турецкий чай — 2,5 лиры, кумпир — 25 лир, обед в столовой — в среднем 30 лир.
Стамбул вдали от хоженых троп
Стамбул вдали от хоженых троп
Стамбул вдали от хоженых троп
Стамбул вдали от хоженых троп
Стамбул вдали от хоженых троп
Стамбул вдали от хоженых троп
Стамбул вдали от хоженых троп
Стамбул вдали от хоженых троп
Стамбул вдали от хоженых троп
Стамбул вдали от хоженых троп
Стамбул вдали от хоженых троп

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Ваша безопасность и комфорт — мой приоритет. Мне 35, 7 из которых я работала в правоохранительных органах в Москве и 5 — частным гидом в Стамбуле. Однажды и навсегда я влюбилась в этот город, его историю и культуру. Имею гос. диплом переводчика с турецкого языка. На моих экскурсиях вы узнаете всю историю города от его основания до наших дней.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 июля 2019
В июле были на этой экскурсии с Марией. Ходили вместе с 17-летней дочкой. И это был один из самых интересных, насыщенных и притом спокойных дней в Стамбуле. Так как нас не интересовал Военный музей, Мария предложила заменить его на Музей современного искусства, где была прекрасная ретроспектива знаменитого турецкого фотографа Ара Гюлера, потом прогулялись по утренней пустой Истикляль. На Блошином рынке наблюдали за спокойной, повседневной торговлей, которая для своих. Без толп туристов и суматохи показных блошек, без пафоса дорогих антикварных салонов)). Обед в придорожной кафешке, беседы о жизни местных и экспатов. В большом парке красивая природа, много свадеб, семей пришедших на пикник и детей на площадках. Мечеть Ортакей и Босфор с высокими и коварными волнами, которые могут намочить зазевавшихся туристов при условии, что они пришли без Марии, которая как опытный капитан фотосессии вовремя командует «отходим»! Фотографии у нас чудесные получились, веселые, красивые, задумчивые. Бонусом получили рекомендации по удачным ракурсам в других топовых местах Стамбула.
Огромное спасибо Марии за этот чудесный день, за хорошие фотографии и теплые воспоминания. За разговоры за жизнь, за советы и рекомендации. Благодаря Марии и этому маршруту, Стамбул стал нам ближе и роднее.
2 апреля 2019
Путешествовали с Марией по Стамбулу нестандартным маршрутом. Без скопления туристов. По очень красивым местам. В спокойном режиме. Приятным сюрпризом стала фотосессия с магнолиями!!!!
Мария даст вам очень много подсказок, где что можно купить и куда сходить в окрестностях вашего отеля и не только. Обратит внимание на культурные особенности города.
Когда есть посредник между городом и туристом-это очень помогает сэкономить время на передвижение и сосредоточиться на наслаждении)))

Остались только приятные воспоминания + фотографии. А как мы бежали, чтобы успеть на закат возле Девичьей башни!!!

Уверяю вас, с Марией вам будет очень комфортно, безопасно и насыщенно, а Стамбул станет после ее экскурсии намного роднее!

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