-
9%
Групповая
Великолепный Стамбул в Европе и Азии
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, посетив дворец Бейлербей, мечеть Чамлыджа и отправившись в круиз по Босфору на закате
Начало: В центре Стамбула
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
25 сен в 08:30
€90
€99 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Многогранный Стамбул: от Таксима до Галатапорта
Откройте для себя многогранный Стамбул: от площади Таксим до Галатапорта. Увидьте, как история и современность гармонично сосуществуют
Начало: На площади Таксим
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
25 сен в 17:00
€45 за человека
-
29%
Водная прогулка
Скрытый Стамбул
Погулять по аутентичным районам и прокатиться на пароме по Босфору
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: ежедневно в 14:15
26 сен в 14:15
28 сен в 14:15
€39
€55 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
3 мечети Стамбула
Айя-София, Султанахмет и Сулеймание - три величайшие мечети Стамбула, которые расскажут вам о мудрости, роскоши и любви. Погрузитесь в их историю
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 09:30 и 15:00, в воскресенье в 09:30 и 15:15
Сегодня в 15:00
28 сен в 09:30
€45 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в сентябре 2025
Сейчас в Стамбуле в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 4 экскурсии от 39 до 90 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Стамбуле на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 93 ⭐ отзыва, цены от €39. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь