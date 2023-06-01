Дворцы и красотыБосфор — это самое сердце турецкого города Стамбул, древнего Константинополя. Приглашаем Вас насладиться красотами Босфора и Стамбула. Увидеть и услышать историю дворцов, старых районов и крепостей.

Мы проплывем рядом с дворцом Долмабахче 19 в. Роскошный дворец Долмабахче, самый «нетурецкий» из монаршьих резиденций в Стамбуле, был создан для того, чтобы посоперничать в помпезности с лучшими дворцами европейских правителей. Является резиденцией султанов и был дворцом, в котором прожил свои последние дни Великий Мустафа Кемаль Ататюрк.

С борта нашей яхты вы сможете полюбоваться на Дворец Топкапы. Это уникальный архитектурный памятник Стамбула, которому насчитывается более 5 столетий. Исторический комплекс раскинулся на живописном мысе Сарайбурну (в переводе с турецкого «дворцовый мыс»), в месте, где Босфор соединяется с Мраморным морем.

Проплывем под знаменитым подвесным 1,5-километровым Босфорским мостом, объединяющим два континента. Босфорский мост — это связующее звено между Европой и Азией, первый висячий мост через Босфорский пролив. Мост возводили 3 года. Высота опор: 165 м. Длина моста: 1560 м. Ширина моста: 33,4 м.

Проследуем вдоль крепости Румели (1452 г.), построенной для оборонительных целей. Крепость Румели Хисары была построена в 1452 году по приказу Султана Махмеда Фатиха. На ее постройку ушло чуть больше 4 месяцев, а к ее строительству было привлечено около 3 тысяч человек. Возвели Румели Хисары для осады Константинополя, что бы полностью контролировать проход кораблей с Черного моря в Босфор. Мимо этой крепости не мог прорваться не один корабль.

Восхитимся изяществом Девичьей башни, окутанной красивыми мифами. Подобно изящной статуэтке красуется на темном бархате вод Босфора. За свою долгую историю башня успела побывать и таможенным пунктом, и дозорной башней, и маяком, и карантинной станцией, и рестораном.