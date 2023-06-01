Тур на яхте
Приглашаю вас насладиться красотами Босфора. Мы отправимся в путешествие на комфортной яхте по проливу Босфор.
Эта экскурсия позволит вам увидеть и услышать историю дворцов, старых районов, крепостей города Стамбула.
Морская прогулка по Босфору даст возможность восхититься и Дворцом Топкапы, и изяществом Девичьей башни. Полюбоваться на знаменитый подвесной 1,5-километровый Босфорский мост.
Эта экскурсия позволит вам увидеть и услышать историю дворцов, старых районов, крепостей города Стамбула.
Морская прогулка по Босфору даст возможность восхититься и Дворцом Топкапы, и изяществом Девичьей башни. Полюбоваться на знаменитый подвесной 1,5-километровый Босфорский мост.
Ближайшие даты:
1
июн
июн
2
июн
июн
3
июн
июн
4
июн
июн
5
июн
июн
6
июн
июн
7
июн
июн
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Дворец Топкапы
- Сулеймание
- Галатская башня
- Район Пера
- Дворец Долмабахче
- Дворец Бейлербеи
- Румелийская крепость
- Военное училище Кулели
- Девичья башня
- Босфорский мост
- Набережная Ортакей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Дворцы и красотыБосфор — это самое сердце турецкого города Стамбул, древнего Константинополя. Приглашаем Вас насладиться красотами Босфора и Стамбула. Увидеть и услышать историю дворцов, старых районов и крепостей.
Мы проплывем рядом с дворцом Долмабахче 19 в. Роскошный дворец Долмабахче, самый «нетурецкий» из монаршьих резиденций в Стамбуле, был создан для того, чтобы посоперничать в помпезности с лучшими дворцами европейских правителей. Является резиденцией султанов и был дворцом, в котором прожил свои последние дни Великий Мустафа Кемаль Ататюрк.
С борта нашей яхты вы сможете полюбоваться на Дворец Топкапы. Это уникальный архитектурный памятник Стамбула, которому насчитывается более 5 столетий. Исторический комплекс раскинулся на живописном мысе Сарайбурну (в переводе с турецкого «дворцовый мыс»), в месте, где Босфор соединяется с Мраморным морем.
Проплывем под знаменитым подвесным 1,5-километровым Босфорским мостом, объединяющим два континента. Босфорский мост — это связующее звено между Европой и Азией, первый висячий мост через Босфорский пролив. Мост возводили 3 года. Высота опор: 165 м. Длина моста: 1560 м. Ширина моста: 33,4 м.
Проследуем вдоль крепости Румели (1452 г.), построенной для оборонительных целей. Крепость Румели Хисары была построена в 1452 году по приказу Султана Махмеда Фатиха. На ее постройку ушло чуть больше 4 месяцев, а к ее строительству было привлечено около 3 тысяч человек. Возвели Румели Хисары для осады Константинополя, что бы полностью контролировать проход кораблей с Черного моря в Босфор. Мимо этой крепости не мог прорваться не один корабль.
Восхитимся изяществом Девичьей башни, окутанной красивыми мифами. Подобно изящной статуэтке красуется на темном бархате вод Босфора. За свою долгую историю башня успела побывать и таможенным пунктом, и дозорной башней, и маяком, и карантинной станцией, и рестораном.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Чай и фрукты
- Что не входит
- Алкогольные напитки и еда
- Место начала и завершения?
- Пристань Бебек
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- Пристань по договоренности с гидом
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула
Групповые
Водные развлечения
Дворец Топкапы
Популярные места
Дворцы, замки и особняки
На яхте
Дворец Долмабахче
Босфорский мост
Сулеймание
Галатская башня
Девичья башня
На яхте по Босфору
Дворец Бейлербей
Босфор
Похожие туры из Стамбула
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
На яхте по волнам Босфора
Насладиться морской прогулкой без посторонних и услышать истории главных памятников Стамбула
в районе Эминеню
Сегодня
Завтра
1 июня
2 июня
€300 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Яхта, парус, Босфор
Отправиться на морскую прогулку на яхте: выйти через пролив в Черное море и узнать историю Стамбула
Набережная Галатапорт
Завтра
1 июня
2 июня
3 июня
€599 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Босфору - на собственной яхте
Насладиться красотой Стамбула с борта частной яхты и познать искусство dolce vita
у порта Эминёню
Сегодня
Завтра
1 июня
2 июня
€400 за всё до 10 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии