Ужин и круиз по ночному Босфору — прекрасная возможность приятно провести время и ознакомиться с основными объектами инфраструктуры: величественными дворцовыми комплексами, Галатской башней, мечетями, площадями и старыми улицами вечного города.
Ближайшие даты:
Время начала: 20:30
Описание круиза
Ночная жизнь на просторах Босфора Что может быть романтичнее прогулки по ночному Стамбулу, с его великолепными дворцами, шикарной набережной и подсвеченными вечерними огнями площадями? Только ужин на яхте и тур по проливу Босфор. Во время круиза по ночному Босфору вы не только получите эстетическое удовольствие от живописных видов вечернего Стамбула, но и оцените блюда знаменитой на весь мир турецкой кухни и даже сможете поучаствовать в увлекательной шоу-программе. Яркие национальные костюмы, зажигательные танцы живота., ритуал древних монахов дервишей, шоу свадебных традиций – все это ожидает вас на экскурсии «Ужин и круиз по ночному Босфору».
Ежедневно 20:30
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Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Турецкое ночное шоу с безалкогольными напитками и ужином (7+)
|€50
|Турецкое ночное шоу с алкоголем(18+)
|€60
|Детский билет (4-6)
|€35
|Детский билет (0-3)
|€0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- ✓ Безалкогольные
- ✓✓ Алкогольные напитки (по желанию)
- ✓ Холодные закуски
- ✓ Ужин
- ✓ Шоу программа
- ✓ Страховка
- ✓ Русскоговорящий гид
Что не входит в цену
- ✓ Личные расходы
- ✓ Трансфер из/в отель
Место начала и завершения?
Стамбул
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 20:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Важная информация
- После вашего бронирования мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
2
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
11 апр 2024
Непонятное сборище.
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