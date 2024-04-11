Описание круиза

Ночная жизнь на просторах Босфора Что может быть романтичнее прогулки по ночному Стамбулу, с его великолепными дворцами, шикарной набережной и подсвеченными вечерними огнями площадями? Только ужин на яхте и тур по проливу Босфор. Во время круиза по ночному Босфору вы не только получите эстетическое удовольствие от живописных видов вечернего Стамбула, но и оцените блюда знаменитой на весь мир турецкой кухни и даже сможете поучаствовать в увлекательной шоу-программе. Яркие национальные костюмы, зажигательные танцы живота., ритуал древних монахов дервишей, шоу свадебных традиций – все это ожидает вас на экскурсии «Ужин и круиз по ночному Босфору».