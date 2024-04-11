Турецкая ночь с ужином: круиз по Босфору с шоу-программой и развлечениями

Турецкая ночь с ужином
Ужин и круиз по ночному Босфору — прекрасная возможность приятно провести время и ознакомиться с основными объектами инфраструктуры: величественными дворцовыми комплексами, Галатской башней, мечетями, площадями и старыми улицами вечного города.
Турецкая ночь с ужином: круиз по Босфору с шоу-программой и развлечениями
Турецкая ночь с ужином: круиз по Босфору с шоу-программой и развлечениями
Турецкая ночь с ужином: круиз по Босфору с шоу-программой и развлечениями
Ближайшие даты:
Время начала: 20:30

Описание круиза

Ночная жизнь на просторах Босфора Что может быть романтичнее прогулки по ночному Стамбулу, с его великолепными дворцами, шикарной набережной и подсвеченными вечерними огнями площадями? Только ужин на яхте и тур по проливу Босфор. Во время круиза по ночному Босфору вы не только получите эстетическое удовольствие от живописных видов вечернего Стамбула, но и оцените блюда знаменитой на весь мир турецкой кухни и даже сможете поучаствовать в увлекательной шоу-программе. Яркие национальные костюмы, зажигательные танцы живота., ритуал древних монахов дервишей, шоу свадебных традиций – все это ожидает вас на экскурсии «Ужин и круиз по ночному Босфору».

Ежедневно 20:30

Выбрать дату

Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Турецкое ночное шоу с безалкогольными напитками и ужином (7+)€50
Турецкое ночное шоу с алкоголем(18+)€60
Детский билет (4-6)€35
Детский билет (0-3)€0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • ✓ Безалкогольные
  • ✓✓ Алкогольные напитки (по желанию)
  • ✓ Холодные закуски
  • ✓ Ужин
  • ✓ Шоу программа
  • ✓ Страховка
  • ✓ Русскоговорящий гид
Что не входит в цену
  • ✓ Личные расходы
  • ✓ Трансфер из/в отель
Место начала и завершения?
Стамбул
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 20:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Важная информация
  • После вашего бронирования мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

2
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
1
О
11 апр 2024
Непонятное сборище.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

ГрупповыеВодные развлеченияНочныеНа яхтеНа яхте по БосфоруПрогулки по БосфоруГастрономическиеБосфорПопулярные местаКруизыС ужином

Похожие экскурсии из Стамбула

Сокровища Босфора
На яхте по Босфору
Индивидуальная
3 часа
151 отзыв
Круиз Сокровища Босфора: История и красота Стамбула
Откройте для себя тайны Босфора, наслаждаясь индивидуальным круизом с посещением уникальных исторических мест
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
265 за всё до 3 чел.
Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
На яхте по Босфору
скидка
30%
Круиз
3.5 часа
359 отзывов
Вечерний круиз по Босфору: шоу, ужин и танцы в Стамбуле
Проведите волшебный вечер на Босфоре, наслаждаясь ужином и традиционными турецкими танцами
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
5438 за человека
По вечернему Босфору на круизном лайнере
На яхте по Босфору
скидка
29%
Круиз
3.5 часа
161 отзыв
По вечернему Босфору на круизном лайнере
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
5136 за человека
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Стамбуле
ХорошоТам