Десяток тарелочек на столе, бесконечные разговоры за бесконечным чаем, дедушки играют в настолки — вас ждёт настоящий живой Стамбул. Город глазами местных, без туристических маршрутов и суеты. Вы поймёте менталитет и традиции турок, погрузитесь в турецкую городскую культуру и откроете любопытные исторические факты. В программе завтрак, прогулка по Босфору, район Кадыкёй и игровой клуб.

Описание экскурсии

Турецкий завтрак — не просто еда, философия!

Почему это самый важный приём пищи для турок? Поговорим об этом в уютном кафе, популярном у местных. Не спеша вы насладитесь традиционным турецким завтраком, в который входят:

менемен — яичница с помидорами и сладким перцем

сырная тарелка (beyaz peynir, kaşar, lor)

чёрные и зелёные оливки, огурцы, помидоры

каймак с мёдом

симит — турецкий бублик

слоёный пирог (su böreği) или трубочки из теста (sigara böreği)

варенья, джемы и кунжутная паста

классический чай в стаканах-тюльпанах

по желанию айран или апельсиновый фреш

Босфор с парома

После завтрака прогуляемся по набережной и отправимся в мини-путешествие на пароме к соседнему континенту. Вы увидите Стамбул с воды и по примеру горожан покормите шумных чаек с рук.

Атмосферный азиатский Стамбул

Мы прибудем в самый живой район города — Кадыкёй. Прокатимся на старинном трамвайчике, прогуляемся по узким улицам, заглянем в лавки и понаблюдаем за стамбульцами. Затем по плану набережная Мода: кто-то играет на гитаре, другие гуляют с собаками, третьи любуются морем. Это спокойный и очень европейский уголок Стамбула.

Сыграем, окей?

В завершение — визит в игровой клуб, где вы научитесь играть в окей, любимую настольную игру турок. Узнаете о её происхождении и сможете пообщаться с местными.

Что вы узнаете о турках

Как они проводят выходные, почему часами пьют чай и когда обязательно встречаются с друзьями

Как относятся к еде и какими ритуалами сопровождают приёмы пищи

Как выбирают районы для жизни

О чём ведут бесконечные «muhabbet»

И какие традиции сохраняются даже у молодёжи

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы — в общей сумме 650-900 лир (€13-18) на человека: