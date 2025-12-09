Мои заказы

Почувствовать себя стамбульцами

Провести 5 часов как местные (от завтрака до клуба настольных игр) и узнать, как живут турки
Десяток тарелочек на столе, бесконечные разговоры за бесконечным чаем, дедушки играют в настолки — вас ждёт настоящий живой Стамбул. Город глазами местных, без туристических маршрутов и суеты.

Вы поймёте менталитет и традиции турок, погрузитесь в турецкую городскую культуру и откроете любопытные исторические факты. В программе завтрак, прогулка по Босфору, район Кадыкёй и игровой клуб.
Описание экскурсии

Турецкий завтрак — не просто еда, философия!

Почему это самый важный приём пищи для турок? Поговорим об этом в уютном кафе, популярном у местных. Не спеша вы насладитесь традиционным турецким завтраком, в который входят:

  • менемен — яичница с помидорами и сладким перцем
  • сырная тарелка (beyaz peynir, kaşar, lor)
  • чёрные и зелёные оливки, огурцы, помидоры
  • каймак с мёдом
  • симит — турецкий бублик
  • слоёный пирог (su böreği) или трубочки из теста (sigara böreği)
  • варенья, джемы и кунжутная паста
  • классический чай в стаканах-тюльпанах
  • по желанию айран или апельсиновый фреш

Босфор с парома

После завтрака прогуляемся по набережной и отправимся в мини-путешествие на пароме к соседнему континенту. Вы увидите Стамбул с воды и по примеру горожан покормите шумных чаек с рук.

Атмосферный азиатский Стамбул

Мы прибудем в самый живой район города — Кадыкёй. Прокатимся на старинном трамвайчике, прогуляемся по узким улицам, заглянем в лавки и понаблюдаем за стамбульцами. Затем по плану набережная Мода: кто-то играет на гитаре, другие гуляют с собаками, третьи любуются морем. Это спокойный и очень европейский уголок Стамбула.

Сыграем, окей?

В завершение — визит в игровой клуб, где вы научитесь играть в окей, любимую настольную игру турок. Узнаете о её происхождении и сможете пообщаться с местными.

Что вы узнаете о турках

  • Как они проводят выходные, почему часами пьют чай и когда обязательно встречаются с друзьями
  • Как относятся к еде и какими ритуалами сопровождают приёмы пищи
  • Как выбирают районы для жизни
  • О чём ведут бесконечные «muhabbet»
  • И какие традиции сохраняются даже у молодёжи

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы — в общей сумме 650-900 лир (€13-18) на человека:

  • завтрак — 300-400 лир
  • настольные игры в клубе — 200-250 лир
  • напитки — 150-200 лир
  • перекус фаршированными мидиями — 5-10 лир за штуку
  • транспорт (паром и метро) — 35-50 лир за всё время

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€52
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Osmanbey»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 29729 туристов
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
читать дальше

а не только популярные туристические локации. Нам важно, чтобы каждая поездка была уникальной: кто-то ищет историю, кто-то хочет почувствовать атмосферу улиц, а кому-то ближе современная жизнь. Мы стараемся учитывать интересы каждого, выводить гостей за рамки привычного и находить действительно стоящие локации. С радостью покажем вам удивительные места, расскажем любопытные факты и подарим незабываемые впечатления.

