Провести 5 часов как местные (от завтрака до клуба настольных игр) и узнать, как живут турки
Десяток тарелочек на столе, бесконечные разговоры за бесконечным чаем, дедушки играют в настолки — вас ждёт настоящий живой Стамбул. Город глазами местных, без туристических маршрутов и суеты.
Вы поймёте менталитет и традиции турок, погрузитесь в турецкую городскую культуру и откроете любопытные исторические факты. В программе завтрак, прогулка по Босфору, район Кадыкёй и игровой клуб.
Описание экскурсии
Турецкий завтрак — не просто еда, философия!
Почему это самый важный приём пищи для турок? Поговорим об этом в уютном кафе, популярном у местных. Не спеша вы насладитесь традиционным турецким завтраком, в который входят:
менемен — яичница с помидорами и сладким перцем
сырная тарелка (beyaz peynir, kaşar, lor)
чёрные и зелёные оливки, огурцы, помидоры
каймак с мёдом
симит — турецкий бублик
слоёный пирог (su böreği) или трубочки из теста (sigara böreği)
варенья, джемы и кунжутная паста
классический чай в стаканах-тюльпанах
по желанию айран или апельсиновый фреш
Босфор с парома
После завтрака прогуляемся по набережной и отправимся в мини-путешествие на пароме к соседнему континенту. Вы увидите Стамбул с воды и по примеру горожан покормите шумных чаек с рук.
Атмосферный азиатский Стамбул
Мы прибудем в самый живой район города — Кадыкёй. Прокатимся на старинном трамвайчике, прогуляемся по узким улицам, заглянем в лавки и понаблюдаем за стамбульцами. Затем по плану набережная Мода: кто-то играет на гитаре, другие гуляют с собаками, третьи любуются морем. Это спокойный и очень европейский уголок Стамбула.
Сыграем, окей?
В завершение — визит в игровой клуб, где вы научитесь играть в окей, любимую настольную игру турок. Узнаете о её происхождении и сможете пообщаться с местными.
Что вы узнаете о турках
Как они проводят выходные, почему часами пьют чай и когда обязательно встречаются с друзьями
Как относятся к еде и какими ритуалами сопровождают приёмы пищи
Как выбирают районы для жизни
О чём ведут бесконечные «muhabbet»
И какие традиции сохраняются даже у молодёжи
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы — в общей сумме 650-900 лир (€13-18) на человека:
завтрак — 300-400 лир
настольные игры в клубе — 200-250 лир
напитки — 150-200 лир
перекус фаршированными мидиями — 5-10 лир за штуку
транспорт (паром и метро) — 35-50 лир за всё время
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€52
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Osmanbey»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 29729 туристов
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны, читать дальше
а не только популярные туристические локации.
Нам важно, чтобы каждая поездка была уникальной: кто-то ищет историю, кто-то хочет почувствовать атмосферу улиц, а кому-то ближе современная жизнь. Мы стараемся учитывать интересы каждого, выводить гостей за рамки привычного и находить действительно стоящие локации. С радостью покажем вам удивительные места, расскажем любопытные факты и подарим незабываемые впечатления.