Стамбул — это город, который хочется увидеть, услышать и попробовать на вкус.
Приглашаем вас окунуться в восточную сказку! Вы проплывёте вдоль ключевых достопримечательностей, познакомитесь с турецкой кухней и посмотрите шоу с музыкой и танцами. Наконец, вы увидите вечерний Босфор — это магия, которая остаётся в сердце навсегда.
Описание билета
- Мечети, дворцы и современные небоскрёбы — во время прогулки по Босфору вас ждёт уникальный контраст старого и современного города
- Вы не только полюбуетесь панорамами, но и насладитесь шоу на корабле. В программе — ужин, живая музыка, танцы живота, национальный и кавказский фольклор, танцы дервишей
- В поездке вас будет сопровождать русскоговорящий представитель нашей команды, который поможет с организационными моментами
Итак, вы увидите:
- Галатский мост и район Эминёню
- Исторический центр Стамбула, мечеть Сулеймание и Галатскую башню
- Дворец Долмабахче — роскошный османский дворец на берегу Босфора
- Ортакёй и Босфорский мост — красиво освещённый переход между Европой и Азией
- Румелихисар — мощная крепость 15 века
- Бейлербейский дворец — летняя резиденция султанов
- Военную академию Кулели и живописные азиатские районы Канлыджа и Бейкоз
Организационные детали
- Это прогулка на лайнере, где помимо вас будут другие гости
- Вас будет сопровождать представитель нашей команды, который поможет в организационных моментах
- Корабль укомплектован спасательными жилетами
В стоимость входит:
- Трансфер из отелей до порта и обратно
- Ужин: традиционные закуски, салат из свежих овощей и зелени, сладости и фрукты. Основное блюдо на выбор: рыба-гриль, курица-гриль или котлеты
- Шоу-программа: «Турецкая Ночь» и профессиональный DJ
Отдельно оплачиваются напитки: безлимитный алкоголь — €20 евро за чел., алкогольные и безалкогольные напитки в баре — по желанию
ежедневно в 19:30
Выбрать дату
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€65
|Дети 4-6 лет
|€30
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 19:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илим — Организатор в Стамбуле
Я живу в Стамбуле с 2017 года, и этот город стал для меня настоящим домом. За годы проживания я глубоко изучил его культуру, историю и традиции, что позволяет мне делитьсяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
10 авг 2025
Безобразное отношение к туристам после экскурсии. Сначала повезли то ли своих друзей, то ли ещё кого-то в район ТАксим, а не в Султанахмет. Потом полтора часа дорогу искали т слушали как тяжело сопровождающей Насте. Ужас. Ещё просили деньги для официантов в ресторане, хотя бы немного. Не советуем эту компанию. А водителю огромное спасибо.
Илим
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим за обратную связь — нам искренне жаль, что у вас остались такие впечатления.
В
Виктория
11 июл 2025
Прекрасно покатались, людей было не много, как и написано в объявлении, забрали из отеля, хотя не живем в центре.
Хоть и отправление было позже, чем мы прибыли(ожидали час, за это время успели только поесть закуски, что подали сразу и сделать фото), катались ровно 3,5 часа. Хватило времени и на прекрасное выступление актеров и на посиделки на улице.
Ю
Юлия
19 мая 2025
Приобрели данную экскурсию и не пожалели) отлично организован трансфер от отеля и до отеля, организаторы всегда были на связи. Сама экскурсия, как восточная сказка, с шикарными видами вечернего Босфора. Представление
Входит в следующие категории Стамбула
