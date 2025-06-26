Приглашаю вас в путешествие по эпохе, которую прославил сериал «Великолепный век»! Мы заглянем в роскошный дворец Топкапы и в гарем Хюррем. Побываем в мечети Сулеймание и пройдём сквозь Египетский рынок специй. Вы погрузитесь в атмосферу Стамбула времён султана Сулеймана, ощутите колорит улиц и узнаете о жизни османских правителей.

Начнём с дворца Топкапы — главной резиденции османских султанов до середины 19 века. Прогуляемся по его залам и заглянем в гарем — эту часть особенно оценят поклонники сериала «Великолепный век». Я расскажу о жизни при дворе, его обитателях и важных событиях, связанных с этим местом.

Затем отправимся в мечеть Сулеймание, построенную по приказу Сулеймана Великолепного. Во дворе мечети рассмотрим мавзолеи, в которых покоятся султан и его любимая жена Хюррем-султан.

А также вы увидите:

Хаммам Хюррем-султан (внешний осмотр)

Дворец Ибрагима Паши (внешний осмотр)

Египетский рынок специй (с посещением)

И узнаете:

О жизни падишахов и их наложниц в гареме

Роли и месте женщины в Османской империи

Мечети, которую построила представительница женского султаната

Как женщины управляли империей и не хотели терять власть

