Великолепный век Стамбула: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание

Погрузиться в период расцвета Османской империи и узнать, как жили султаны
Приглашаю вас в путешествие по эпохе, которую прославил сериал «Великолепный век»! Мы заглянем в роскошный дворец Топкапы и в гарем Хюррем. Побываем в мечети Сулеймание и пройдём сквозь Египетский рынок специй.

Вы погрузитесь в атмосферу Стамбула времён султана Сулеймана, ощутите колорит улиц и узнаете о жизни османских правителей.
5
1 отзыв
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Начнём с дворца Топкапы — главной резиденции османских султанов до середины 19 века. Прогуляемся по его залам и заглянем в гарем — эту часть особенно оценят поклонники сериала «Великолепный век». Я расскажу о жизни при дворе, его обитателях и важных событиях, связанных с этим местом.

Затем отправимся в мечеть Сулеймание, построенную по приказу Сулеймана Великолепного. Во дворе мечети рассмотрим мавзолеи, в которых покоятся султан и его любимая жена Хюррем-султан.

А также вы увидите:

  • Хаммам Хюррем-султан (внешний осмотр)
  • Дворец Ибрагима Паши (внешний осмотр)
  • Египетский рынок специй (с посещением)

И узнаете:

  • О жизни падишахов и их наложниц в гареме
  • Роли и месте женщины в Османской империи
  • Мечети, которую построила представительница женского султаната
  • Как женщины управляли империей и не хотели терять власть

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет
  • Отдельно оплачивается билет в Топкапы — 2400 лир за чел. (я куплю их без очереди)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галя
Галя — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 309 туристов
Здравствуйте! Я люблю Турцию и хочу показать вам её своими глазами! Работаю с командой профессиональных гидов, местных жителей, влюблённых в свою родину. До встречи!
Отзывы и рейтинг

А
Артем
26 июн 2025
У нас был гид Ислам! Очень вежливый, интересный. Отлично знает историю мест, по которым мы гуляли. Очень рекомендую!
У нас был гид Ислам! Очень вежливый, интересный. Отлично знает историю мест, по которым мы гуляли. Очень рекомендую!

