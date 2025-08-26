Водная прогулка по Босфору - это шанс увидеть Стамбул с новой стороны. Маршрут проходит через Золотой Рог, мимо Галатской башни и дворца Долмабахче.
Путешествие сопровождается рассказами о значении Босфора в истории
5 причин купить эту прогулку
- 🌉 Виды на мосты Босфора
- 🏰 Знакомство с дворцами султанов
- ☕ Турецкий чай на борту
- 🕌 Остановка в азиатской части
- 📜 Исторические рассказы о Стамбуле
Что можно увидеть
- Золотой Рог
- Галатская башня
- Дворец Долмабахче
- Мосты Босфора
- Румелихисар
- Дворец Бейлербейи
Описание водной прогулки
Вы увидите:
- Золотой Рог — живописную бухту, чьи воды разделяют на два берега исторический и современный Стамбул.
- Галатскую башню — один из самых узнаваемых символов города.
- Дворец Долмабахче — изысканную резиденцию султанов, которая впечатляет барочным великолепием.
- Мосты Босфора — грандиозные сооружения, символически соединяющие Европу и Азию.
- Румелихисар — древнюю крепость, играющую ключевую роль в истории завоевания Константинополя.
- Особняки и виллы османской знати — старинные жилые здания, отражающие атмосферу былой роскошной эпохи.
- Дворец Бейлербейи — летнюю резиденцию султанов, принимавшую европейских гостей.
Вы узнаете:
- о роли Босфора в истории Османской империи.
- Галатской башне и легенде о первом полёте человека.
- стратегическом значении Румелихисар в прошлом.
- секретах и судьбах роскошных резиденций, таких как Долмабахче и Бейлербейи после окончания эпохи османов.
- строительстве мостов Босфора и их влиянии на городскую жизнь.
- современном облике Стамбула, быте и традициях горожан.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят водная прогулка и завтрак.
- Можем организовать трансфер от отеля до причала и обратно. Детали обсудим в переписке.
- Также вы можете забронировать дневную экскурсию в 13:00 — €35 за чел., вечернюю экскурсию в 16:00 — €20 за чел. и экскурсию на целый день — €90 за чел. За подробностями обращайтесь в личную переписку.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Утренний тур
|€25
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Каракёй
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Арзу — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 26 туристов
Меня зовут Арзу, я гид в дружной команде профессионалов. Провожу экскурсии по Босфору на русском языке, помогая путешественникам открыть для себя Стамбул с водной перспективы. Я увлечена историей и культурой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Н
Надежда
26 авг 2025
Прогулка понравилась, корабль нашли без проблем. В стоимость включен завтрак: сыр, яйцо, овощи, чай. Все свежее, вкусное. Арзу отвечала на все вопросы, подходила во время экскурсии, очень внимательная и отзывчивая. На азиатской стороне были минут 40, но там особо нечего делать. Сделали фото, посмотрели на море. Материал рассказывают на английском и русском.
С
Софья
26 июл 2025
Прогулка понравилась, красивые виды, маршрут, рассказ на двух языках - Английский и русский. Была остановка на азиатской стороне, но всего час.
M
Maria
11 июн 2025
Очень понравилось экскурсия по Босфору. Гиды проводили её на русском и английском языках, при этом всё было абсолютно понятно и на английском тоже, так как произношение у гида просто замечательное.
A
Anatolii
3 июн 2025
Что обещано - всё исполнено. Организаторам большой плюс: идут на контакт, включая неформальный. Все вопросы решаются.
O
Oksana
11 мая 2025
Прекрасная обзорная экскурсия на пароме для знакомства с городом. Организация мероприятия прошла без проблем. Доброжелательная Арзу сообщила точные координаты места встречи и провела до парома, во время всего продолжения экскурсии постоянно была на связи, в случае возникновения каких-либо вопросов. Также прилагался легкий завтрак.
К
Константин
11 мая 2025
Все понравилось,интере ный маршрут,красивые виды на берега Босфора,очень содержательные комментарии знающих гидов,рекомендуем
