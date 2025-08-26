читать дальше

Мы отправились от причала в 10:30 утра, примерно в 12 вышли на азиатской стороне Стамбула, погуляли около 40 минут по местным улочкам, а потом вернулись на борт и продолжили путешествие до конечной точки маршрута. На борту в самом начале всем туристам предложили завтраки и чай, все продукты свежие и очень вкусные. Всю поездку рассказывали о достопримечательностях и исторических фактов, было очень интересно и познавательно.

В течение поездки можно было брать в холодильнике воду без ограничений. Отдельное спасибо хочу сказать гиду Арзу, у которой мы приобрели экскурсию, - она очень внимательная к туристам, заботливая, весёлая девушка.