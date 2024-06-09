Что вас ждет Влюбиться в тысячелетний город и поговорить с ним с помощью сооружений, зданий, развалин, музеев. Посетим площадь Ипподром и узнаем его хронологию с помощью стелл, колонн и тайных мест в виде бесплатной таинственной цистерны. Далее проходим в Собор Святой Софии, а ныне мечеть и музей. Мы прогуляемся по верхним галереям и полюбуемся византийскими мозаиками. Я Вам расскажу о каждой из них. После посетим Голубую мечеть (при наличии небольшой очереди) и узнаем историю возведения 6 минаретов этого молельного сооружения. После нас ждет цистерна Базилика, целый дворец подземного водохранилища пресной воды. Важная информация:

Для Святой Софии и мечети понадобятся платки для женщин • Платные входы (оплачиваются дополнительно) Святая София 25 евро Цистерна Базилика 800 лир (можно заменить на цистерну Феодосия) • Программу можно скорректировать по вашему желанию с посещением сооружений, находящихся рядом.