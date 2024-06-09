Посетим Площадь Ипподрома и узнаем его хронологию с помощью стелл, колонн и тайных мест в виде бесплатной таинственной цистерны. Далее проходим в Собор Святой Софии, а ныне мечеть и музей.
Мы прогуляемся по верхним галереям и полюбуемся византийскими мозаиками. Я Вам расскажу о каждой из них.
Мы прогуляемся по верхним галереям и полюбуемся византийскими мозаиками. Я Вам расскажу о каждой из них.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Площадь Ипподром
- Цистерна Наккаш
- Голубая мечеть
- Собор Святой Софии
- Цистерна Базилика
Описание экскурсии
Что вас ждет Влюбиться в тысячелетний город и поговорить с ним с помощью сооружений, зданий, развалин, музеев. Посетим площадь Ипподром и узнаем его хронологию с помощью стелл, колонн и тайных мест в виде бесплатной таинственной цистерны. Далее проходим в Собор Святой Софии, а ныне мечеть и музей. Мы прогуляемся по верхним галереям и полюбуемся византийскими мозаиками. Я Вам расскажу о каждой из них. После посетим Голубую мечеть (при наличии небольшой очереди) и узнаем историю возведения 6 минаретов этого молельного сооружения. После нас ждет цистерна Базилика, целый дворец подземного водохранилища пресной воды. Важная информация:
Для Святой Софии и мечети понадобятся платки для женщин • Платные входы (оплачиваются дополнительно) Святая София 25 евро Цистерна Базилика 800 лир (можно заменить на цистерну Феодосия) • Программу можно скорректировать по вашему желанию с посещением сооружений, находящихся рядом.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ипподром
- Цистерна Наккаш
- Голубая мечеть
- Собор Святой Софии
- Цистерна Базилика
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, еда, сувениры), вход в Святую Софию (25 евро, оплачивать в лирах), вход в цистерну Базилика (800 лир),
Место начала и завершения?
Площадь Ипподром
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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