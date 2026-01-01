Две звезды одной страны: Каппадокия и Стамбул
Погулять по топовым локациям с местной жительницей и устроить фотосессию в кабриолете на фоне шаров
Начало: Стамбул, аэропорт, 14:00
1 апр в 14:00
6 апр в 14:00
€942 за человека
Две разных Турции: Стамбул и Каппадокия в мини-группе
Посетить Топкапы и Долмабахче, отдохнуть на Принцевых островах, изучить долины и пещерные города
Начало: Отель в Стамбуле, 15:00
5 мар в 15:00
16 апр в 15:00
$1289 за человека
В Турцию за впечатлениями: экспресс-трип по Каппадокии
Отправиться в джип-сафари, побывать в подземном городе и заглянуть в гончарную мастерскую
Начало: Аэропорт Невшехира, время зависит от времени вашег...
27 мар в 14:00
3 апр в 14:00
49 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Аванос»
Самые популярные туры этой рубрики в Стамбуле
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Стамбуле в январе 2026
Сейчас в Стамбуле в категории "Аванос" можно забронировать 3 тура от 942 до 49 900. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур в Стамбуле на 2026 год по теме «Аванос», 11 ⭐ отзывов, цены от €942. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март