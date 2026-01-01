По Золотому кольцу Турции: Стамбул и столица, Каппадокия и Памуккале, Конья и Бурса
Осмотреть главные архитектурные и природные достопримечательности и поговорить о богатом прошлом
Начало: Стамбул, аэропорт, 15:00
17 апр в 15:00
17 мая в 15:00
€1199 за человека
Стамбул, ты - мир! Старина и современность города на берегах Босфора в мини-группе
Пройти по следам Хюррем, прокатиться на пароме и сравнить азиатскую и европейскую стороны
Начало: Стамбул, 15:30 или Москва, аэропорт Внуково, 8:00
7 мар в 08:00
€900 за человека
Стамбульское путешествие в мини-группе с водной прогулкой по Босфору
Полюбоваться красочным Балатом, увидеть дворец Бейлербейи и насладиться огнями ночного города
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
8 апр в 15:00
22 апр в 15:00
69 900 ₽ за человека
