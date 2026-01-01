Увидеть весь Стамбул за 2 дня: индивидуальная экскурсия
Начало: У вашего отеля
Расписание: По договоренности с туристом
€700 за всё до 7 чел.
Стамбул, ты - мир! Старина и современность города на берегах Босфора в мини-группе
Пройти по следам Хюррем, прокатиться на пароме и сравнить азиатскую и европейскую стороны
Начало: Стамбул, 15:30 или Москва, аэропорт Внуково, 8:00
7 мар в 08:00
€900 за человека
По следам Византийской и Османской империй: индивидуально по Стамбулу
Полюбоваться Айя-Софией, Топкапы, Базиликой и изучить 7 районов на европейской и азиатской сторонах
Начало: В центре Стамбула или у вашего отеля, 10:00
31 янв в 10:00
1 фев в 10:00
65 000 ₽ за всё до 5 чел.
Сейчас в Стамбуле в категории "Холм Чамлыджа" можно забронировать 3 тура от 700 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
