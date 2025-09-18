Вы, Стамбул и Каппадокия в объективе: тур в мини-группе в сопровождении фотографа
Осмотреть главные места двух жемчужин Турции, прокатиться верхом и получить не менее 250 фотографий
Начало: Стамбул, 19:00 (или другое время по договорённости...
18 сен в 19:00
21 сен в 19:00
€1250 за человека
Две звезды одной страны: Каппадокия и Стамбул
Погулять по топовым локациям с местной жительницей и устроить фотосессию в кабриолете на фоне шаров
Начало: Стамбул, аэропорт, 14:00
15 сен в 14:00
22 сен в 14:00
€950 за человека
Турецкая мечта: путешествие по Стамбулу и Каппадокии с кулинарным мастер-классом и круизом
Полюбоваться причудливыми скалами, прокатиться по Босфору и осмотреть знаковые мечети
Начало: Стамбул, ресепшен отеля, 12:00
26 окт в 12:00
€1350 за человека
