5 дней
Тур-знакомство со Стамбулом и прогулка по Босфору на корабле
Увидеть мечеть Сулеймание, полюбоваться дворцом Долмабахче и исследовать древние улочки столицы
Начало: Аэропорт Стамбула, время по договорённости
25 дек в 10:00
4 янв в 10:00
52 784₽ за человека
3 дня
По Стамбулу с историком
Узнать легенды европейской и азиатской частей города и ощутить влияние разных эпох
Начало: Стамбул, Новый аэропорт, до 14:00
27 дек в 08:00
30 дек в 08:00
$680 за человека
3 дня
В Турцию за впечатлениями: экспресс-трип по Каппадокии
Отправиться в джип-сафари, побывать в подземном городе и заглянуть в гончарную мастерскую
Начало: Аэропорт Невшехира, время зависит от времени вашег...
14 фев в 10:00
7 мар в 10:00
49 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «В феврале»
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