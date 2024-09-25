7 дней
Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
Узнать тайну Принцевых островов, проплыть по Мраморному морю и влюбиться в долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
28 мар в 08:00
$1 100 за человека
4 дня
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню
Начало: Стамбул, время зависит от времени вашего рейса
7 ноя в 10:00
6 янв в 08:00
€520 за человека
3 дня
В Турцию за впечатлениями: экспресс-трип по Каппадокии
Посетить Аванос и очароваться живописными долинами
Начало: Аэропорт Невшехира, время зависит от времени вашег...
23 окт в 10:00
25 окт в 10:00
49 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена25 сентября 2024Безграничное доверие вызывает Максим, автор тура, а посему остаётся только получать удовольствие от пройденных дорог, всего увиденного и услышанного, выпитого и съеденного! Спасибо, Макс!
- ИИрина18 сентября 2024Рекомендую! Все продумано до мелочей, Максим идеально выстраивает маршрут, прошлись по тропам в долинах где не встретишь туристов. Хочешь увидеть лучшие места и рестораны Каппадокии, то вам точно к нему.
- ЛЛина16 июля 2024Отличные маршруты, успели посмотреть максимум в сжатые сроки. Очень удобно, что не нужно продумывать логистику самому - этим занимается опытный
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «В марте»
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