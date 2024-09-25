В марте – туры в Стамбуле

Найдено 3 тура в категории «В марте» в Стамбуле, цены от $520. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
На машине
3 отзыва
7 дней
Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
Узнать тайну Принцевых островов, проплыть по Мраморному морю и влюбиться в долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
28 мар в 08:00
$1 100 за человека
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
На машине
4 дня
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню
Начало: Стамбул, время зависит от времени вашего рейса
7 ноя в 10:00
6 янв в 08:00
520 за человека
В Турцию за впечатлениями: экспресс-трип по Каппадокии
3 дня
В Турцию за впечатлениями: экспресс-трип по Каппадокии
Посетить Аванос и очароваться живописными долинами
Начало: Аэропорт Невшехира, время зависит от времени вашег...
23 окт в 10:00
25 окт в 10:00
49 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    25 сентября 2024
    Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
    Безграничное доверие вызывает Максим, автор тура, а посему остаётся только получать удовольствие от пройденных дорог, всего увиденного и услышанного, выпитого и съеденного! Спасибо, Макс!
  • И
    Ирина
    18 сентября 2024
    Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
    Рекомендую! Все продумано до мелочей, Максим идеально выстраивает маршрут, прошлись по тропам в долинах где не встретишь туристов. Хочешь увидеть лучшие места и рестораны Каппадокии, то вам точно к нему.
  • Л
    Лина
    16 июля 2024
    Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
    Отличные маршруты, успели посмотреть максимум в сжатые сроки. Очень удобно, что не нужно продумывать логистику самому - этим занимается опытный
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    сопровождающий, который в зависимости от погодных условий и количества свободного времени корректирует программу, чтобы вместить в нее максимум. Это было очень комфортное путешествие в малочисленной группе, обязательно еще повторю) Спасибо)

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «В марте»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  3. В Турцию за впечатлениями: экспресс-трип по Каппадокии
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Босфор
  2. Голубая мечеть
  3. Сулеймание
  4. Истикляль
  5. Дворец Топкапы
  6. Галатская башня
  7. Цистерна Базилика
  8. Айя-София
  9. Гранд базар
  10. Площадь Ипподром
Сколько стоит тур в Стамбуле в октябре 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "В марте" можно забронировать 3 тура от 520 до 49 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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