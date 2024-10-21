На 9 мая – туры в Стамбуле

Найдено 3 тура в категории «На 9 мая» в Стамбуле, цены от €620, скидки до 5%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Две звезды одной страны: Каппадокия и Стамбул
На кабриолете
7 дней
Две звезды одной страны: Каппадокия и Стамбул
Погулять по топовым локациям с местной жительницей и устроить фотосессию в кабриолете на фоне шаров
Начало: Стамбул, аэропорт, 14:00
21 окт в 14:00
28 окт в 14:00
888 за человека
В Истамбул, в Константинополь: насыщенное знакомство с городом
На машине
5 дней
В Истамбул, в Константинополь: насыщенное знакомство с городом
Погулять по историческому центру, побывать на Принцевых островах и прокатиться по Босфору
Начало: Стамбул, аэропорт, время зависит от времени вашего...
23 окт в 10:00
16 апр в 14:00
620 за человека
Голос Византии: путешествие по знаковым локациям Стамбула и Принцевым островам
скидка
5%
5 дней
Голос Византии: путешествие по знаковым локациям Стамбула и Принцевым островам
Насладиться видами на город с Босфора и полюбоваться архитектурой острова Бююкада
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
23 окт в 10:00
30 окт в 14:00
7475071 013 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На 9 мая»

Самые популярные туры этой рубрики в Стамбуле
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Две звезды одной страны: Каппадокия и Стамбул
  2. В Истамбул, в Константинополь: насыщенное знакомство с городом
  3. Голос Византии: путешествие по знаковым локациям Стамбула и Принцевым островам
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Босфор
  2. Голубая мечеть
  3. Сулеймание
  4. Истикляль
  5. Айя-София
  6. Галатская башня
  7. Цистерна Базилика
  8. Гранд базар
  9. Дворец Топкапы
  10. Площадь Ипподром
Сколько стоит тур в Стамбуле в октябре 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "На 9 мая" можно забронировать 3 тура от 620 до 71 013 со скидкой до 5%.
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