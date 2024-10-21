7 дней
Две звезды одной страны: Каппадокия и Стамбул
Погулять по топовым локациям с местной жительницей и устроить фотосессию в кабриолете на фоне шаров
Начало: Стамбул, аэропорт, 14:00
21 окт в 14:00
28 окт в 14:00
€888 за человека
5 дней
В Истамбул, в Константинополь: насыщенное знакомство с городом
Погулять по историческому центру, побывать на Принцевых островах и прокатиться по Босфору
Начало: Стамбул, аэропорт, время зависит от времени вашего...
23 окт в 10:00
16 апр в 14:00
€620 за человека
скидка
5%
5 дней
Голос Византии: путешествие по знаковым локациям Стамбула и Принцевым островам
Насладиться видами на город с Босфора и полюбоваться архитектурой острова Бююкада
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
23 окт в 10:00
30 окт в 14:00
7475071 013₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На 9 мая»
Самые популярные туры этой рубрики в Стамбуле
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур в Стамбуле в октябре 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "На 9 мая" можно забронировать 3 тура от 620 до 71 013 со скидкой до 5%.
Забронируйте тур в Стамбуле на 2024 год на 9 мая, цены от €620. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь