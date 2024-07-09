5 дней
Топовые места Стамбула
Подняться на Галатскую башню, погулять по Принцевым островам и научиться торговаться на Гранд-базаре
Начало: Стамбул, Международный аэропорт (Новый), 14:00
30 окт в 08:00
3 ноя в 08:00
$350 за человека
4 дня
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню
Начало: Стамбул, время зависит от времени вашего рейса
7 ноя в 10:00
6 янв в 08:00
€520 за человека
5 дней
Гулять и влюбляться: тиндер-тур в Стамбул с отдыхом на Принцевых островах и круизом по Босфору
Исследовать крупнейший город Турции, покататься на яхте и, возможно, найти любовь
Начало: Аэропорт Стамбула, время зависит от вашего рейса
25 окт в 10:00
1 ноя в 10:00
99 990₽ за человека
8 дней
История, архитектура и природа Стамбула и Северного Кипра
Побывать там, где отдыхал Ричард Львиное Сердце, увидеть башню Отелло и место, где покоится Сулейман
Начало: Стамбул, аэропорт, время встречи зависит от вашего...
26 ноя в 10:00
4 янв в 10:00
€1 270 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр9 июля 2024Нам очень понравилась экскурсия "Топовые места Стамбула". Особая благодарность гиду Александру Овсянникову, показал Стамбул с разных ракурсов, был очень к
- ЮЮлия19 мая 2024Были с Еленой на экскурсии в Стамбуле. Мне все понравилось! Очень порадовал выбор мест для приема пищи, вариабельность локаций и мест для посещения. Рекомендую к посещению данного гида
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «В ноябре»
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