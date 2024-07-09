В ноябре – туры в Стамбуле

Найдено 4 тура в категории «В ноябре» в Стамбуле, цены от $350. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Топовые места Стамбула
2 отзыва
5 дней
Топовые места Стамбула
Подняться на Галатскую башню, погулять по Принцевым островам и научиться торговаться на Гранд-базаре
Начало: Стамбул, Международный аэропорт (Новый), 14:00
30 окт в 08:00
3 ноя в 08:00
$350 за человека
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
На машине
4 дня
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню
Начало: Стамбул, время зависит от времени вашего рейса
7 ноя в 10:00
6 янв в 08:00
520 за человека
Гулять и влюбляться: тиндер-тур в Стамбул с отдыхом на Принцевых островах и круизом по Босфору
На автобусе
На яхте
На яхте по Босфору
5 дней
Гулять и влюбляться: тиндер-тур в Стамбул с отдыхом на Принцевых островах и круизом по Босфору
Исследовать крупнейший город Турции, покататься на яхте и, возможно, найти любовь
Начало: Аэропорт Стамбула, время зависит от вашего рейса
25 окт в 10:00
1 ноя в 10:00
99 990 за человека
История, архитектура и природа Стамбула и Северного Кипра
8 дней
История, архитектура и природа Стамбула и Северного Кипра
Побывать там, где отдыхал Ричард Львиное Сердце, увидеть башню Отелло и место, где покоится Сулейман
Начало: Стамбул, аэропорт, время встречи зависит от вашего...
26 ноя в 10:00
4 янв в 10:00
1 270 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александр
    9 июля 2024
    Топовые места Стамбула
    Нам очень понравилась экскурсия "Топовые места Стамбула". Особая благодарность гиду Александру Овсянникову, показал Стамбул с разных ракурсов, был очень к
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    нам внимателен и корректировал экскурсию с учётом наших пожеланий и потребностей, оградил от ненужных трат, в общем сделал свою работу с душой - СПАСИБО! Это не только исторические лекции, а ещё и реальный современный Стамбул.

    Нам очень понравилась экскурсия "Топовые места Стамбула". Особая благодарность гиду Александру Овсянникову, показал Стамбул с разныхНам очень понравилась экскурсия "Топовые места Стамбула". Особая благодарность гиду Александру Овсянникову, показал Стамбул с разныхНам очень понравилась экскурсия "Топовые места Стамбула". Особая благодарность гиду Александру Овсянникову, показал Стамбул с разныхНам очень понравилась экскурсия "Топовые места Стамбула". Особая благодарность гиду Александру Овсянникову, показал Стамбул с разныхНам очень понравилась экскурсия "Топовые места Стамбула". Особая благодарность гиду Александру Овсянникову, показал Стамбул с разныхНам очень понравилась экскурсия "Топовые места Стамбула". Особая благодарность гиду Александру Овсянникову, показал Стамбул с разныхНам очень понравилась экскурсия "Топовые места Стамбула". Особая благодарность гиду Александру Овсянникову, показал Стамбул с разныхНам очень понравилась экскурсия "Топовые места Стамбула". Особая благодарность гиду Александру Овсянникову, показал Стамбул с разныхНам очень понравилась экскурсия "Топовые места Стамбула". Особая благодарность гиду Александру Овсянникову, показал Стамбул с разныхНам очень понравилась экскурсия "Топовые места Стамбула". Особая благодарность гиду Александру Овсянникову, показал Стамбул с разных
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Топовые места Стамбула
    Были с Еленой на экскурсии в Стамбуле. Мне все понравилось! Очень порадовал выбор мест для приема пищи, вариабельность локаций и мест для посещения. Рекомендую к посещению данного гида

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «В ноябре»

Самые популярные туры этой рубрики в Стамбуле
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Топовые места Стамбула
  2. Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
  3. Гулять и влюбляться: тиндер-тур в Стамбул с отдыхом на Принцевых островах и круизом по Босфору
  4. История, архитектура и природа Стамбула и Северного Кипра
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Босфор
  2. Голубая мечеть
  3. Сулеймание
  4. Истикляль
  5. Дворец Топкапы
  6. Галатская башня
  7. Цистерна Базилика
  8. Айя-София
  9. Гранд базар
  10. Площадь Ипподром
Сколько стоит тур в Стамбуле в октябре 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "В ноябре" можно забронировать 4 тура от 350 до 99 990. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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