10 дней
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Увидеть «хлопковый замок», отправиться в мини-круиз и встретить закат с видом на долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
7 мар в 08:00
14 мар в 08:00
$1 350 за человека
5 дней
В Истамбул, в Константинополь: насыщенное знакомство с городом
Погулять по историческому центру, побывать на Принцевых островах и прокатиться по Босфору
Начало: Стамбул, аэропорт, время зависит от времени вашего...
16 апр в 14:00
6 мая в 08:00
€680 за человека
4 дня
Стамбул: всё, что здесь нужно увидеть
Прогуляться по улице Истикляль, доплыть до Принцевых островов и посетить знаменитые мечети и дворцы
Начало: Стамбул, аэропорт, день или вечер
28 мар в 08:00
1 мая в 08:00
$650 за человека
7 дней
Две звезды одной страны: Каппадокия и Стамбул
Погулять по топовым локациям с местной жительницей и устроить фотосессию в кабриолете на фоне шаров
Начало: Стамбул, аэропорт, 14:00
28 окт в 14:00
4 ноя в 14:00
€888 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «В апреле»
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