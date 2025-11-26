Индивидуальная
до 8 чел.
Главные достопримечательности Бухары
Погрузитесь в атмосферу великолепной Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древних памятников и тайных кварталов
Начало: У вашего отеля
13 дек в 05:00
14 дек в 05:00
от $90 за всё до 8 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухара: исторические памятники и вкусная еда
Увидеть архитектурные ценности древнего города и по желанию попробовать традиционные блюда
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
$56
$62 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Бухара древняя и великолепная
Откройте для себя богатую историю Бухары! Прогулка по знаковым местам без спешки, с рассказами о средневековых путешественниках и уникальной архитектуре
Начало: На площади Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 09:00, 14:00, 15:00, 20:00, 20:15 и 23:45
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья26 ноября 2025Экскурсия понравилась. Манзура была внимательна ко всем нашим пожеланиям. Приятная, умная девушка. Рекомендуем другим путешественникам.
- ААлексей18 ноября 2025Экскурсия понравилась, очень эрудированный гид. По времени два часа, считаю, что это как раз для восприятия информации и не напрягает физически. Спасибо, Манзура!
- ББондарь17 ноября 2025Все очень интересно и познавательно. Большое спасибо Армену за увлекательное путешествие по Бухаре.
- ЕЕвгения15 ноября 2025Экскурсия с Арменом была великолепна, лучшего знакомства с Бухарой сложно пожелать. Благодарим и желаем удачи!
- ТТатьяна11 ноября 2025Всем советуем! Это была лучшая экскурсия из всех, которые мы брали по Узбекистану.
Очень интересно, бодро и по делу) очень советуем!! Манзура, огромное спасибо!
- ЮЮрий11 ноября 2025Было очень интересно. Чувствовалось, что Армен не только отлично знает свой родной город, но и может прекрасно о нём рассказать, без перегрузки именами и датами. Маршрут составлен идеально, и время пролетело незаметно. Большое спасибо, дорогой Армен!
- ЕЕлена10 ноября 2025Огромное спасибо за прекрасный день и новые знания!
- ААнастасия10 ноября 2025В ноябре с мужем были в Бухаре, у нас было крайне мало времени, чтобы объять все)) мы приехали в 13
- ММарина7 ноября 2025Манзура не только профессионал в своем деле (знание города… его истории и т. д.), но она удивительно чуткий и отзывчивый
- ААнастасия6 ноября 2025Интересная, очень познавательная экскурсия. Посомтрели на еврейский дворик, вышивку, и даже бани. Будущим туристам рекомендуем прислушаться к рекомендация Манзуры по еде - плов на рынке был волшебный, а само место очень колоритное.
- ММарина3 ноября 2025Нам очень понравилась прогулка с Арменом, думаю, в Бухаре он лучший гид! Чувствуется искренняя любовь к городу и глубокие знания
- ССергей31 октября 2025Очень крутой гид
- ЕЕвгений31 октября 2025Отличный гид и замечательный город Бухара! Всем советуем!
- ППолина29 октября 2025Очень легкая, но при этом интересная и насыщенная экскурсия
Очень заботливый экскурсовод
- ЛЛеонид29 октября 2025Быстро связались и договорились на удобное для нас время. За 2 часа обошли с Манзурой главные достопримечательности и послушали интересные
- еелена25 октября 2025Супер экскурсия!
Классный микс локаций. Рынок и плов - отдельная 🤍
- ММаргарита19 октября 2025Потрясающий экскурсовод Манзура. Мы остались в восторге. Время прошло незаметно. Приятная, деликатная, интересно рассказывает!
- ННаталья16 октября 2025Армен, большое спасибо Вам за замечательную экскурсию по Бухаре! С Вами было очень комфортно, Вы очень тонкий и деликатный человек.
- ТТатьяна14 октября 2025Огромное спасибо Армен за наше знакомство с Хивой! Это было живо, весело, познавательно, исчерпывающе😁💯🔥! Мы получили ответы на все вопросы,
- ГГульфия12 октября 2025Нашей небольшой группе посчастливилось побывать на увлекательной экскурсии по Бухаре с Манзурой. Она хороший знакок истории и интересный рассказчик. Мы
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Мечеть Балянд»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бухаре
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в декабре 2025
Сейчас в Бухаре в категории "Мечеть Балянд" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 90 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 351 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Бухаре (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Мечеть Балянд», 351 ⭐ отзыв, цены от $45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль