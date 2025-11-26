Мои заказы

Мечеть Балянд – экскурсии в Бухаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Мечеть Балянд» в Бухаре на русском языке, цены от $45, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Бухара известная и неизведанная
Пешая
4 часа
218 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Главные достопримечательности Бухары
Погрузитесь в атмосферу великолепной Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древних памятников и тайных кварталов
Начало: У вашего отеля
13 дек в 05:00
14 дек в 05:00
от $90 за всё до 8 чел.
Бухара: исторические памятники и вкусная еда
Пешая
2 часа
-
10%
107 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухара: исторические памятники и вкусная еда
Увидеть архитектурные ценности древнего города и по желанию попробовать традиционные блюда
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
$56$62 за всё до 6 чел.
Бухара древняя и великолепная
Пешая
5 часов
26 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Бухара древняя и великолепная
Откройте для себя богатую историю Бухары! Прогулка по знаковым местам без спешки, с рассказами о средневековых путешественниках и уникальной архитектуре
Начало: На площади Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 09:00, 14:00, 15:00, 20:00, 20:15 и 23:45
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
$45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    26 ноября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Экскурсия понравилась. Манзура была внимательна ко всем нашим пожеланиям. Приятная, умная девушка. Рекомендуем другим путешественникам.
  • А
    Алексей
    18 ноября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Экскурсия понравилась, очень эрудированный гид. По времени два часа, считаю, что это как раз для восприятия информации и не напрягает физически. Спасибо, Манзура!
  • Б
    Бондарь
    17 ноября 2025
    Бухара известная и неизведанная
    Все очень интересно и познавательно. Большое спасибо Армену за увлекательное путешествие по Бухаре.
  • Е
    Евгения
    15 ноября 2025
    Бухара известная и неизведанная
    Экскурсия с Арменом была великолепна, лучшего знакомства с Бухарой сложно пожелать. Благодарим и желаем удачи!
  • Т
    Татьяна
    11 ноября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Всем советуем! Это была лучшая экскурсия из всех, которые мы брали по Узбекистану.
    Очень интересно, бодро и по делу) очень советуем!! Манзура, огромное спасибо!
  • Ю
    Юрий
    11 ноября 2025
    Бухара известная и неизведанная
    Было очень интересно. Чувствовалось, что Армен не только отлично знает свой родной город, но и может прекрасно о нём рассказать, без перегрузки именами и датами. Маршрут составлен идеально, и время пролетело незаметно. Большое спасибо, дорогой Армен!
  • Е
    Елена
    10 ноября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Огромное спасибо за прекрасный день и новые знания!
  • А
    Анастасия
    10 ноября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    В ноябре с мужем были в Бухаре, у нас было крайне мало времени, чтобы объять все)) мы приехали в 13
    часов, а вечером уже надо уезжать и мы решили лучше взять экскурсию и не пожалели ни разу, что обратились к Манзуре! Очень приветливая, много знает и рассказывает, провела нас какими-то тайными тропами по самым интересным местам и рассказывала очень интересно, сами бы мы точно не прошли таким путем, получилось сжато и емко!! И порекомендовала где что лучше купить👍🏻 СПАСИБО БОЛЬШОЕ ❤️
    Уже сегодня порекомендовали обратиться к ней своим друзьям)))

  • М
    Марина
    7 ноября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Манзура не только профессионал в своем деле (знание города… его истории и т. д.), но она удивительно чуткий и отзывчивый
    человек: помимо своих обязанностей, она нам также помогла купить билеты от Самарканда до Бухары, несмотря на очень позднее время, за что мы очень ей благодарны. Именно через Манзуру я полюбила Бухару всем сердцем.

  • А
    Анастасия
    6 ноября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Интересная, очень познавательная экскурсия. Посомтрели на еврейский дворик, вышивку, и даже бани. Будущим туристам рекомендуем прислушаться к рекомендация Манзуры по еде - плов на рынке был волшебный, а само место очень колоритное.
  • М
    Марина
    3 ноября 2025
    Бухара известная и неизведанная
    Нам очень понравилась прогулка с Арменом, думаю, в Бухаре он лучший гид! Чувствуется искренняя любовь к городу и глубокие знания
    истории и архитектуры. Маршрут продуман и насыщен интересными местами. Армен приятный человек, который рассказывает легко и увлекательно. Жаль, что нам удалось пообщаться с ним только один день. Искренне рекомендую!

  • С
    Сергей
    31 октября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Очень крутой гид
  • Е
    Евгений
    31 октября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Отличный гид и замечательный город Бухара! Всем советуем!
  • П
    Полина
    29 октября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Очень легкая, но при этом интересная и насыщенная экскурсия
    Очень заботливый экскурсовод
  • Л
    Леонид
    29 октября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Быстро связались и договорились на удобное для нас время. За 2 часа обошли с Манзурой главные достопримечательности и послушали интересные
    рассказы о них. Все четко, понятно и очень интересно.
    Манзура посоветовала много вкусных мест, которые сами бы не нашли и не посетили бы.
    Однозначно рекомендую, нам очень понравилось!

  • е
    елена
    25 октября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Супер экскурсия!
    Классный микс локаций. Рынок и плов - отдельная 🤍
  • М
    Маргарита
    19 октября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Потрясающий экскурсовод Манзура. Мы остались в восторге. Время прошло незаметно. Приятная, деликатная, интересно рассказывает!
  • Н
    Наталья
    16 октября 2025
    Бухара известная и неизведанная
    Армен, большое спасибо Вам за замечательную экскурсию по Бухаре! С Вами было очень комфортно, Вы очень тонкий и деликатный человек.
    Ваша любовь к родному городу чувствуется сразу и передается слушателям. Из четырех экскурсий, которые мы брали в Узбекистане, Ваша была самой лучшей, по-настоящему познавательной. Очень жаль, что Вы не проводили нам экскурсии по другим городам. Желаем Вам побольше заинтересованных туристов, будем рекомендовать Вас всем знакомым, планирующим посетить Бухару!

  • Т
    Татьяна
    14 октября 2025
    Бухара известная и неизведанная
    Огромное спасибо Армен за наше знакомство с Хивой! Это было живо, весело, познавательно, исчерпывающе😁💯🔥! Мы получили ответы на все вопросы,
    которые даже не касались темы экскурсии. Посидели, выпили чаю с уличной вкуснейшей самсой и запаслись лепешками (кстати без последствий для ЖКТ, если кто опасается😂). До сих пор живём воспоминаниями о поездке! Армен сердечный привет❣️

  • Г
    Гульфия
    12 октября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Нашей небольшой группе посчастливилось побывать на увлекательной экскурсии по Бухаре с Манзурой. Она хороший знакок истории и интересный рассказчик. Мы
    увидели и Медресе, и еврейский квартал, и лавки ремесленников, и даже заглянули на рынок за восточными сладостями. Мы не замечали палящего солнца, поначалу забывали фотографироваться, а по окончании мы поняли, что времени прошло больше, чем заявлено, настолько были увлечены рассказами Манзуры. С особой теплотой теперь будем вспоминать эту прогулку с Манзурой по прекрасной Бухаре

