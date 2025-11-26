Н Наталья Бухара: исторические памятники и вкусная еда Экскурсия понравилась. Манзура была внимательна ко всем нашим пожеланиям. Приятная, умная девушка. Рекомендуем другим путешественникам.

А Алексей Бухара: исторические памятники и вкусная еда Экскурсия понравилась, очень эрудированный гид. По времени два часа, считаю, что это как раз для восприятия информации и не напрягает физически. Спасибо, Манзура!

Б Бондарь Бухара известная и неизведанная Все очень интересно и познавательно. Большое спасибо Армену за увлекательное путешествие по Бухаре.

Е Евгения Бухара известная и неизведанная Экскурсия с Арменом была великолепна, лучшего знакомства с Бухарой сложно пожелать. Благодарим и желаем удачи!

Т Татьяна Бухара: исторические памятники и вкусная еда Всем советуем! Это была лучшая экскурсия из всех, которые мы брали по Узбекистану.

Очень интересно, бодро и по делу) очень советуем!! Манзура, огромное спасибо!

Ю Юрий Бухара известная и неизведанная Было очень интересно. Чувствовалось, что Армен не только отлично знает свой родной город, но и может прекрасно о нём рассказать, без перегрузки именами и датами. Маршрут составлен идеально, и время пролетело незаметно. Большое спасибо, дорогой Армен!

Е Елена Бухара: исторические памятники и вкусная еда Огромное спасибо за прекрасный день и новые знания!

А Анастасия Бухара: исторические памятники и вкусная еда читать дальше часов, а вечером уже надо уезжать и мы решили лучше взять экскурсию и не пожалели ни разу, что обратились к Манзуре! Очень приветливая, много знает и рассказывает, провела нас какими-то тайными тропами по самым интересным местам и рассказывала очень интересно, сами бы мы точно не прошли таким путем, получилось сжато и емко!! И порекомендовала где что лучше купить👍🏻 СПАСИБО БОЛЬШОЕ ❤️

Уже сегодня порекомендовали обратиться к ней своим друзьям))) В ноябре с мужем были в Бухаре, у нас было крайне мало времени, чтобы объять все)) мы приехали в 13

М Марина Бухара: исторические памятники и вкусная еда читать дальше человек: помимо своих обязанностей, она нам также помогла купить билеты от Самарканда до Бухары, несмотря на очень позднее время, за что мы очень ей благодарны. Именно через Манзуру я полюбила Бухару всем сердцем. Манзура не только профессионал в своем деле (знание города… его истории и т. д.), но она удивительно чуткий и отзывчивый

А Анастасия Бухара: исторические памятники и вкусная еда Интересная, очень познавательная экскурсия. Посомтрели на еврейский дворик, вышивку, и даже бани. Будущим туристам рекомендуем прислушаться к рекомендация Манзуры по еде - плов на рынке был волшебный, а само место очень колоритное.

М Марина Бухара известная и неизведанная читать дальше истории и архитектуры. Маршрут продуман и насыщен интересными местами. Армен приятный человек, который рассказывает легко и увлекательно. Жаль, что нам удалось пообщаться с ним только один день. Искренне рекомендую! Нам очень понравилась прогулка с Арменом, думаю, в Бухаре он лучший гид! Чувствуется искренняя любовь к городу и глубокие знания

С Сергей Бухара: исторические памятники и вкусная еда Очень крутой гид

Е Евгений Бухара: исторические памятники и вкусная еда Отличный гид и замечательный город Бухара! Всем советуем!

П Полина Бухара: исторические памятники и вкусная еда Очень легкая, но при этом интересная и насыщенная экскурсия

Очень заботливый экскурсовод

Л Леонид Бухара: исторические памятники и вкусная еда читать дальше рассказы о них. Все четко, понятно и очень интересно.

Манзура посоветовала много вкусных мест, которые сами бы не нашли и не посетили бы.

Однозначно рекомендую, нам очень понравилось! Быстро связались и договорились на удобное для нас время. За 2 часа обошли с Манзурой главные достопримечательности и послушали интересные

е елена Бухара: исторические памятники и вкусная еда Супер экскурсия!

Классный микс локаций. Рынок и плов - отдельная 🤍

М Маргарита Бухара: исторические памятники и вкусная еда Потрясающий экскурсовод Манзура. Мы остались в восторге. Время прошло незаметно. Приятная, деликатная, интересно рассказывает!

Н Наталья Бухара известная и неизведанная читать дальше Ваша любовь к родному городу чувствуется сразу и передается слушателям. Из четырех экскурсий, которые мы брали в Узбекистане, Ваша была самой лучшей, по-настоящему познавательной. Очень жаль, что Вы не проводили нам экскурсии по другим городам. Желаем Вам побольше заинтересованных туристов, будем рекомендовать Вас всем знакомым, планирующим посетить Бухару! Армен, большое спасибо Вам за замечательную экскурсию по Бухаре! С Вами было очень комфортно, Вы очень тонкий и деликатный человек.

Т Татьяна Бухара известная и неизведанная читать дальше которые даже не касались темы экскурсии. Посидели, выпили чаю с уличной вкуснейшей самсой и запаслись лепешками (кстати без последствий для ЖКТ, если кто опасается😂). До сих пор живём воспоминаниями о поездке! Армен сердечный привет❣️ Огромное спасибо Армен за наше знакомство с Хивой! Это было живо, весело, познавательно, исчерпывающе😁💯🔥! Мы получили ответы на все вопросы,