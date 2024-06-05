1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
Погрузитесь в историю Хорезма через экскурсию по древним крепостям пустыни Кызылкум из Хивы. Узнайте о жизни и традициях древнего государства
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Через пустыни - к древним крепостям Хорезма
Погрузитесь в историю Хорезма, посетив его главные крепости. Откройте для себя тайны древних цивилизаций и насладитесь видами пустынь
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Безопасный трансфер из Хивы в Бухару с русскоговорящим водителем
Путешествуйте с комфортом из Хивы в Бухару на современном автомобиле с опытным водителем. Все организационные вопросы будут решены за вас
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€190 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Затерянный Хорезм: индивидуальная экскурсия по древним крепостям
Погрузитесь в историю древнего Хорезма на индивидуальной экскурсии по крепостям Аяз-кала, Топрак-кала и Кызыл-кала. Узнайте их секреты и легенды
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
170€153 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дворец хивинских ханов и древние крепости за 1 день
Приглашаем прикоснуться к истории Хорезма! Посетите дворец хивинских ханов и древние крепости, сохранившиеся с времён Великого шёлкового пути
Начало: Хива, Ургенч
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€174 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Затерянный Хорезм и загадки древних крепостей
Индивидуальная экскурсия по западному Узбекистану. Посетите Аяз-Калу, Топрак-Калу и Кызыл-Калу, узнайте тайны древних крепостей и почувствуйте дух зороастризма
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Затерянные крепости Хорезма в пустыне Кызылкум+Трансфер
Погрузитесь в историю Хорезма, посетив древние крепости в пустыне Кызылкум. Уникальные руины расскажут о великих цивилизациях и их легендах
Начало: Отель, вокзал, аэропорт Ургенч, Хива
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Увлекательная экскурсия по древним крепостям пустыни Кызылкум из Хивы
Индивидуальная экскурсия по древним крепостям Хорезма. Откройте для себя Кызыл-Кала, Топрак-Кала и Аяз-Кала среди песков Кызылкума и Каракума
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$144 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТарас5 июня 2024Прекрасная экскурсия. Нет никаких нареканий. Интересный рассказ, комфортный автомобиль. Гид не отвлекается на управление машиной и все внимание уделяет гостям. Спасибо за отлично организованное путешествие
- ААнна26 мая 2024Все прошло отлично
- ООлег21 мая 2024Были на экскурсии 8 мая. Экскурсия интересная, погружающая в глубины истории этого древнего края. Заранее договорились о переезде в Бухару
- ЕЕкатерина20 мая 2024Спасибо большое за потрясающую экскурсию! Наша компания была в восторге от интереснейщего рассказа Раджаба! Потрясающее знание истории, очень динамичный рассказ
- ЮЮлия17 мая 2024Экскурсию провел Дадахон. Дадахон прекрасный рассказчик, а также очень позитивный человек, рассказал нам много нового и интересного и ответил на
- ЕЕлена14 мая 2024Это была интересная поездка в пустыню. Бабаджан, который нас возил, прекрасный аккуратный водитель. Он прекрасно показал нам дреание крепости, с уважением относился к нашим просьбам, но он не очень хорошо умеет рассказывать на русском языке
- ЮЮля3 мая 2024Комфортный трансфер, забрали во время, ехали с одной остановкой. По пути, даже несколько исторических справок рассказали! Быстрее и комфортнее чем на поезде, рекомендую
- ЮЮля3 мая 2024У нас был гид Бабаджан, встретили нас прям из аэропорта, на очень комфортном автомобиле. Сама экскурсия интересная: пустыня, древнейшие руины,
- ААртем28 апреля 2024Интересная поездка для разбавления Хивы
- ММария27 марта 2024Очень хотелось попасть в Хиву,поезд по разным причинам не рассматривали и только благодаря этому трансферу мы попали в это место.
Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «На весь день»
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