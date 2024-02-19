Гулрухсор — ваша команда гидов в Самарканде

Ассалам Алейкум, уважаемые путешественники! Я Гульрухсор, профессиональный гид, уже больше 7 лет организую и провожу интересные и увлекательные экскурсии по всему Узбекистану. Родилась и выросла в Самарканде, экономист с высшим образованием, сейчас обучаюсь в магистратуре в Институте туризма. У меня своя команда опытных гидов по всему Узбекистану. С радостью организуем и проведём для вас незабываемые путешествия!

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