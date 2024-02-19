Запечатлеть, увидеть и услышать всё самое главное о древнем городе
Идеальное время для прогулки-фотосесии — рассвет или закат, когда изразцы мерцают в ярко-багровых лучах солнца.
В роскошных платьях с длинным шлейфом вы сфотографируетесь на iPhone 15 Pro в топовых локациях Самарканда и узнаете, как раньше назывался город, зачем женщины кружатся в мечети и что говорил об этих местах Македонский.
В роскошных платьях с длинным шлейфом вы сфотографируетесь на iPhone 15 Pro в топовых локациях Самарканда и узнаете, как раньше назывался город, зачем женщины кружатся в мечети и что говорил об этих местах Македонский.
Ближайшие даты:
19
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Описание
Что вас ожидает
- Шахи-Зинда — это уникальный комплекс мавзолеев, декорированный разноцветными плитками. На их фоне получаются чудесные снимки. Я расскажу, зачем приезжающие сюда паломники, поднимаясь наверх, считают ступеньки.
- Мечеть Биби-Ханум — величественная постройка, вызывающая трепет своими размерами и красотой. Вы сфотографируетесь у огромных порталов и узнаете, зачем женщины в этой мечети кружатся вокруг подставки для Корана.
- Площадь Регистан — место с яркой энергетикой, где можно сделать невероятные фотографии и видео, на которых шлейф платья будет волшебно развеваться на ветру. Вы посетите три медресе — Улугбека, Тилля-Кари, Шердор — и услышите о таинственных мифических существах, высеченных на порталах, и древних символах.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты на памятники — $15–20/чел.
- Мы предоставляем платья и украшения для женщин. Наряды для мужчин и детей — за дополнительную плату. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсия проходит на премиальном автомобиле внедорожнике Chevrolet Captiva 2024 года.
- Фотографии с прогулки я сразу отправлю вам на электронную почту или на телефон.
- Экскурсию проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гулрухсор — ваша команда гидов в Самарканде
Ассалам Алейкум, уважаемые путешественники! Я Гульрухсор, профессиональный гид, уже больше 7 лет организую и провожу интересные и увлекательные экскурсии по всему Узбекистану. Родилась и выросла в Самарканде, экономист с высшим образованием, сейчас обучаюсь в магистратуре в Институте туризма. У меня своя команда опытных гидов по всему Узбекистану. С радостью организуем и проведём для вас незабываемые путешествия!
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