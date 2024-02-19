Экскурсия по Самарканду с фотосессией в национальных нарядах
Индивидуальная фото-прогулка в Самарканде

Запечатлеть, увидеть и услышать всё самое главное о древнем городе

Идеальное время для прогулки-фотосесии — рассвет или закат, когда изразцы мерцают в ярко-багровых лучах солнца.

В роскошных платьях с длинным шлейфом вы сфотографируетесь на iPhone 15 Pro в топовых локациях Самарканда и узнаете, как раньше назывался город, зачем женщины кружатся в мечети и что говорил об этих местах Македонский.
Экскурсия по Самарканду с фотосессией в национальных нарядах
Экскурсия по Самарканду с фотосессией в национальных нарядах
Экскурсия по Самарканду с фотосессией в национальных нарядах
Ближайшие даты:
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
24
фев
25
фев
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

  • Шахи-Зинда — это уникальный комплекс мавзолеев, декорированный разноцветными плитками. На их фоне получаются чудесные снимки. Я расскажу, зачем приезжающие сюда паломники, поднимаясь наверх, считают ступеньки.
  • Мечеть Биби-Ханум — величественная постройка, вызывающая трепет своими размерами и красотой. Вы сфотографируетесь у огромных порталов и узнаете, зачем женщины в этой мечети кружатся вокруг подставки для Корана.
  • Площадь Регистан — место с яркой энергетикой, где можно сделать невероятные фотографии и видео, на которых шлейф платья будет волшебно развеваться на ветру. Вы посетите три медресе — Улугбека, Тилля-Кари, Шердор — и услышите о таинственных мифических существах, высеченных на порталах, и древних символах.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты на памятники — $15–20/чел.
  • Мы предоставляем платья и украшения для женщин. Наряды для мужчин и детей — за дополнительную плату. Детали уточняйте в переписке.
  • Экскурсия проходит на премиальном автомобиле внедорожнике Chevrolet Captiva 2024 года.
  • Фотографии с прогулки я сразу отправлю вам на электронную почту или на телефон.
  • Экскурсию проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Самарканда

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиВечерниеНочныеЛетниеСвятые местаФотопрогулкиОбзорныеПлощадь РегистанПопулярные местаНекрополь Шахи ЗиндаМечеть Биби-ХанымСамое главноеМедресе УлугбекаМедресе Тилля-КариМедресе Шердор

Похожие туры из Самарканда

Самарканд - жемчужина Востока
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
203 отзыва
Самарканд - жемчужина Востока
Обзорная экскурсия по Самарканду на автомобиле
Завтра
22 фев
25 фев
26 фев
125 за всё до 3 чел.
Старинный самобытный Самарканд
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
4 часа
121 отзыв
Индивидуальное путешествие в сердце Самарканда: от Тамерлана до наших дней
Откройте для себя Самарканд во всем его великолепии: от величественных мавзолеев до живописных базаров
Завтра
21 фев
22 фев
23 фев
153100 за всё до 4 чел.
О Самарканде с любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
123 отзыва
О Самарканде с любовью
Увидеть, услышать и почувствовать главное о сказочном городе на обзорной экскурсии
Сегодня
Завтра
21 фев
22 фев
153 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Самарканде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM