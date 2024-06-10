Почему Самарканд прозвали «Южным Петербургом»? На экскурсии вы узнаете ответ на этот вопрос.
Выполняя мои задания и разгадывая загадки, вы раскроете город по-новому и вдохновитесь его гармонией.
А также перенесётесь в эпоху Российской империи, погуляете по исторической части и современному центру и посетите неизбитые локации.
Выполняя мои задания и разгадывая загадки, вы раскроете город по-новому и вдохновитесь его гармонией.
А также перенесётесь в эпоху Российской империи, погуляете по исторической части и современному центру и посетите неизбитые локации.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30
Описание квеста
Что вас ожидает
Самарканд, несмотря на свой восточный колорит, сохранил русскую душу и богатую культуру Российской империи. Перед началом квеста я выдам вам карту, которая поможет в выполнении заданий, и подсказки в виде ретрофотографий разных эпох. Впереди — душевная прогулка-спектакль, где я, главный герой, открою для вас город с новой стороны. Итак, в программе:
- Русско-китайский банк, открытый в 1895 году. Двухэтажный особняк стал одним из самых красивых сооружений города, отражающих элементы классической архитектуры.
- Абрамовский бульвар, которому скоро исполнится 150 лет. И хотя официально он давно уже так не именуется, это название до сих пор есть в обиходе жителей Самарканда. Почему оно оказалось таким «живучим» и кем на самом деле был Абрамов? Узнаете на экскурсии!
- Здание военного собрания. В большом прямоугольном зале проводились балы и маскарады, кружились в вальсе и танцевали мазурку наши бабушки и дедушки. Это здание — одна самых старых городских построек. Я расскажу вам его удивительную историю.
- Резиденция губернатора. Самарканд — кажется, единственный в Средней Азии город, где администрация обитает в дореволюционном русском здании.
- «Обезглавленная Церковь», основанная в 1868 году в цитадели. Как так случилось, что церковь оказалась «обезглавленной», вы выясните во время квеста.
- Аллея церквей. С помощью карты вам предстоит отыскать 3 церкви, абсолютно непохожие друг на друга.
- Старая библиотека. Это здание было культурным центром Русского Самарканда. Ныне используется по назначению. Но самое интересное там внутри. И вам предстоит догадаться, что именно скрывают стены этой читальни.
- Улица Ленина. Вишенкой на торте станет центральная улица города. Здесь истории и легенды поджидают на каждом углу!
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, но до места старта я довезу вас на комфортабельном автомобиле Kia Sportage X Line
- В стоимость включено: трансфер от отеля и обратно, услуги гида, вода
- Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shokhrukh — ваш гид в Самарканде
Провёл экскурсии для 314 туристов
Меня зовут Шохрух. Я магистр университета мировой экономики и дипломатии, а также гид по Узбекистану и Центральной Азии. В туризме работаю с 2016 года. В совершенстве говорю на русском, персидском,Задать вопрос
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