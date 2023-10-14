Тимур — ваш гид в Самарканде

Привет, меня зовут Тимур. Меня назвали в честь великого завоевателя Тамерлана и с детства привили любовь и интерес к истории своей родины и жизни знаменитого предка. Своими знаниями я готов поделиться с вами во время наших увлекательных экскурсий по Самарканду и Бухаре! Я гид-экскурсовод с опытом работы более 3 лет,Родился и вырос в Бухаре, впитывая любовь и трепет к городу, истории и архитектуре. Мне очень нравятся мой город и моя работа. С радостью стану вашим проводником по Узбекистану и сделаю всё, чтобы у вас остались о нём самые лучшие воспоминания

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