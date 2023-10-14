Узнать, как ткут ковры и делают бумагу, зайти на базар за сладостями и посетить главные места города
Моя экскурсия — для желающих увидеть нечто большее, чем древние здания Самарканда.
Мы отправимся в гости к ремесленникам, которые приложили огромные усилия, чтобы восстановить древние технологии ковроткачества, производства шёлковой бумаги и маслобойни. Немного поучаствуем в производстве. А затем прогуляемся и по основным достопримечательностям города.
Мы отправимся в гости к ремесленникам, которые приложили огромные усилия, чтобы восстановить древние технологии ковроткачества, производства шёлковой бумаги и маслобойни. Немного поучаствуем в производстве. А затем прогуляемся и по основным достопримечательностям города.
Ближайшие даты:
14
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16
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Деревня ремесленников Конигил. Мы посетим местные мастерские, где производят самаркандскую шёлковую бумагу, уникальное масло зигир, гончарные изделия. Увидим процессы производства и разберёмся в их нюансах.
- Мастерская ковров — единственная в Самарканде, где до сих пор ткут шёлковые и шерстяные ковры вручную, по старинным технологиям. Именно поэтому здешние ковры считаются невероятно качественными. Вы понаблюдаете за ткачеством и попробуете сделать пару узелков сами, а мастера научат вас отличать ручную работу от фабричной.
- Сиабский базар — самый древний базар в Средней Азии. Здесь всегда рады желающим прикупить восточные сладости и основательно поторговаться.
- Биби-Ханым — величественная мечеть, которую оставил после себя Эмир Тимур. Вы услышите легенды, связанные с этим местом, и узнаете, кто такая Биби-Ханым.
- Площадь Регистан — визитная карточка Самарканда. Мы осмотрим ансамбль из медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Поговорим об исламской архитектуре, устройстве медресе и о том, кто такие узбеки.
- Мавзолей Гур-Эмир — место захоронения великого Эмира Тимура. Обсудим судьбу Эмира и след, который его династия оставила в мировой истории. А также выясним, что такое суфизм.
Организационные детали
- Я заберу вас из любого удобного вам места в Самарканде.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты во все достопримечательности. Общая сумма — $15 с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваш гид в Самарканде
Привет, меня зовут Тимур. Меня назвали в честь великого завоевателя Тамерлана и с детства привили любовь и интерес к истории своей родины и жизни знаменитого предка. Своими знаниями я готов поделиться с вами во время наших увлекательных экскурсий по Самарканду и Бухаре! Я гид-экскурсовод с опытом работы более 3 лет,Родился и вырос в Бухаре, впитывая любовь и трепет к городу, истории и архитектуре. Мне очень нравятся мой город и моя работа. С радостью стану вашим проводником по Узбекистану и сделаю всё, чтобы у вас остались о нём самые лучшие воспоминания
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