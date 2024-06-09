Присоединяйтесь к увлекательному путешествию, чтобы изучить величественные сооружения, задуманные как вторая роскошная столица империи, и насладиться завораживающими горными пейзажами Дагестана. Откройте для себя удивительные факты о проектах, предназначенных для этого великолепного места.
На уникальном перевале вы сможете насладиться обедом в аутентичной чайхане и дегустацией барашка, приготовленного в тандыре.
На уникальном перевале вы сможете насладиться обедом в аутентичной чайхане и дегустацией барашка, приготовленного в тандыре.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Что вас ожидает:
- Шахризабз
- Дворец Ак-Сарай
- Мемориальный комплекс Дорус-Саодат
- Склеп Тамерлана
- Мемориальный комплекс Дорут-Тилляват
- Мечеть Кок-Гумбаз
Описание экскурсии
Город-сад Шахризабз знаменит памятниками, большинство из которых построили при Амире Темуре и Тимуридах. Вы осмотрите остатки величественного дворца Ак-Сарай, мемориальные ансамбли Дорус-Саодат (с гробницей Тамерлана) и Дорут-Тилляват, а также красивую мечеть Кок-Гумбаз с голубым куполом. Познакомитесь с историей и архитектурой знаковых строений и услышите о ярких личностях той эпохи.
Дворец Ак-Сарай
Мы начнём с одного из самых грандиозных памятников эпохи Тимуридов конца XIV - начала XV веков. Строительство велось под руководством самого Амира Темура, который пожелал построить роскошный дворец в своём родном городе. В масштабном проекте участвовало около 50 000 рабов. Исследуя остатки дворца, вы представите, как выглядел некогда крупнейший архитектурный ансамбль Средней Азии и узнаете, какие великолепные постройки и помещения здесь находились.
Мемориальный комплекс Дорус-Саодат
Вы осмотрите мавзолей, построенный Амиром Темуром для горячо любимого младшего сына. И оцените величие сооружения, над которым работали лучшие зодчие из разных городов империи. Комплекс со временем стал выступать в роли фамильного склепа для части династии Тимуридов.
Склеп Тамерлана
Амир Темур покоится в Самарканде, в Гур-Эмире. Однако изначально не это место должно было стать его усыпальницей. Позади комплекса Дорус-Саодат вы увидите древний склеп Тамерлана. Узнаете, как его обнаружили, какие факты доказывают, что именно здесь собирались похоронить владыку, и как объясняют скромный вид гробницы, несоответствующий его характеру.
Мемориальный комплекс Дорут-Тилляват
На территории старинного кладбища в юго-восточной части Шахризабза вы посетите погребальный ансамбль XIV-XV вв. Здесь покоится Эмир Тарагай — отец Амира Темура. Комплекс начал формироваться после смерти суфия Шамседдина Куляля — известного религиозного деятеля, духовного наставника Тарагая и самого Темура, а также одного из основоположников течения суфизма. Вы услышите о человеке, сыгравшем важную роль в становлении и развитии легендарного правителя. И посетите его мавзолей — место притяжения паломников из разных стран Азии.
Мечеть Кок-Гумбаз
Среди величественных дворцов и мемориальных комплексов Шахрисабза, прямо из зелёных садов, возвышается голубой купол мечети, видный почти из любой части города. Вы познакомитесь с историей сооружения XV века — крупнейшей пятничной мечети города, где проводились все главные религиозные служения. И услышите об инициаторе постройки — Мирзо Улугбеке, знаменитом астрономе, общественном деятеле и внуке Амира Темура.
Обед в горах
На высоте чуть более 1700 метров, на перевале Тахта Карача с завораживающими видами на долину, делают самый настоящий «тандыр гушт» — тандырное мясо. Это сочный барашек, запечённый в печи. В завершении путешествия вы отведаете блюдо, приготовленное по рецепту, который знают только горцы. Важная информация:
- Экскурсию проведет гид из моей команды.
- Транспорт включен в тур.
- В горах прохладно — берите теплую одежду.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шахризабз
- Дворец Ак-Сарай
- Мемориальный комплекс Дорус-Саодат
- Склеп Тамерлана
- Мемориальный комплекс Дорут-Тилляват
- Мечеть Кок-Гумбаз
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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