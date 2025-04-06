Караван-сарай Рабат-и-Малик – экскурсии в Самарканде

Найдено 4 экскурсии в категории «Караван-сарай Рабат-и-Малик» в Самарканде на русском языке, цены от $110. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Загадочный Шахрисабз и плато дьявола
7 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Загадочный Шахрисабз и плато дьявола
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 08:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$110 за экскурсию
Место встречи - Самарканд
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Место встречи - Самарканд
Начало: Для вас удобном месте
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$150 за экскурсию
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
7 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
Начало: Ваш отель
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$111 за экскурсию
Самарканд - земля на пересечении цивилизаций
На автобусе
6 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Самарканд - земля на пересечении цивилизаций
Начало: Оговаривается заранее
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Фируза
    6 апреля 2025
    Место встречи - Самарканд
    Мы были в Самарканде 3 апреля 2025. Незабываемые впечатления! У нас, к сожалению был один день, спасибо огромное экскурсоводу Жамшеду,
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    который грамотно организовал все, начиная от встречи ранним утром на жд вокзале на машине и проведения экскурсии. Мы немного переживали как все успеем, но обсудили с ними маршрут и наши пожелания. В итоге день прошел великолепно. Самарканд покорил нас свой красотой, богатой историей и величием! Остались только фото на память и желание вернуться еще, потому-то конечно дня мало и если когда-нибудь мы поедем опять обязательно с этим же экскурсоводом!

  • А
    Анна
    1 ноября 2024
    Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
    Ездили в Шахрисабз из Самарканда с гидом Дилшадом. Несмотря на низкую облачность и туман в горах, все успели не спеша
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    посмотреть в Шахрисабзе. Впечатлила реконструкция входной арки дворца Амира Темура художественной галерее. На обратном пути останавливались в горах покушать барашка, приготовленного в тандыре. Необыкновенно вкусно! Все было супер! И очень душевно! Снимаем звезду только за один момент: русскоязычной группе все же надо давать гида, лучше знающего русский язык.

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Караван-сарай Рабат-и-Малик»

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Какие места ещё посмотреть в Самарканде
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  4. Сиабский Базар
  5. Некрополь Шахи Зинда
  6. Обсерватория Улугбека
  7. Восточный базар
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в апреле 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Караван-сарай Рабат-и-Малик" можно забронировать 4 экскурсии от 110 до 150. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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