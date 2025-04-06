Индивидуальная
до 1 чел.
Загадочный Шахрисабз и плато дьявола
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 08:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$110 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Место встречи - Самарканд
Начало: Для вас удобном месте
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$150 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
Начало: Ваш отель
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$111 за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Самарканд - земля на пересечении цивилизаций
Начало: Оговаривается заранее
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ФФируза6 апреля 2025Мы были в Самарканде 3 апреля 2025. Незабываемые впечатления! У нас, к сожалению был один день, спасибо огромное экскурсоводу Жамшеду,
- ААнна1 ноября 2024Ездили в Шахрисабз из Самарканда с гидом Дилшадом. Несмотря на низкую облачность и туман в горах, все успели не спеша
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Караван-сарай Рабат-и-Малик»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в апреле 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Караван-сарай Рабат-и-Малик" можно забронировать 4 экскурсии от 110 до 150. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Караван-сарай Рабат-и-Малик», 32 ⭐ отзыва, цены от $110. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь