Загадки Самарканда: обзорная прогулка

Загадки Самарканда

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Самарканд — жемчужина культурного наследия, чудом сохранившаяся в Средней Азии сокровищница истории.

В исламском контексте здесь можно увидеть воочию древнюю солярную символику ариев - потомки которых, под чужим именем, живут тут до сих пор. Даже в позднейшим декоре т. н. арабесок везде зашифрованы коды и формулы, отражающие сокрытый в природе порядок и симметрию вселенной.

Это алхимико-нумерологический трактат в непревзойденной архитектуре, которой когда-то подражали и европейцы!
Загадки Самарканда: обзорная прогулка
Загадки Самарканда: обзорная прогулка
Загадки Самарканда: обзорная прогулка
Загадки Самарканда: обзорная прогулка
Загадки Самарканда: обзорная прогулка
Загадки Самарканда: обзорная прогулка
Загадки Самарканда: обзорная прогулка
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Что вас ожидает:

  • Религиозный комплекс «Гур-Эмир» (гробница Тамерлана)
  • Исторический комплекс площади «Регистан», главный променад
  • Исторический комплекс «Биби-Ханум»
  • Комплекс некрополей «Шахи-Зинда», археологическое городище
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Пеший трип для настоящих любителей истории

Я приглашаю Вас на необычную авторскую экскурсию от историка, в противоположность избитому маршруту. Это пеший трип для настоящих любителей истории, в диалоге и с аллюзиями к российскому контексту. Овеваемые ветром, мы посетим уникальный Мертвый город, руины единственного сохранившего в регионе полномасштабного и чудом незастроенного городища. Впечатлившись пейзанской идиллией в центре Самарканда, мы спрячемся от полуденного солнца в современном музее археологии, чтобы проверить нашу интуицию=)

Афрасиаб

Афрасиаб — это и сакральный для местных жителей погребенный город, и имя легендарного арийского царя, правившего когда-то кочевым Тураном - врагом оседлых земледельцев Ирана. Нас ждет Шахи Зинда — упокоища «Вечного царя», уголок вечного города, поверх которого уже в эпоху ислама продолжали возводиться изумительные мавзолеи. Это откопанная археологами подлинная галерея истории архитектуры города от зороастрийских храмов огнепоклонников с нишами для "языческих" статуй, которые сменило господство буддизма, заканчивая мистическим суфийским исламом…

Родина Махаяны

Мало кто помнит, что родина Махаяны — в Средней Азии. Можно наблюдать, как современная реставрация превращает древнюю тайнопись в обычный декор. Поразительное мастерство - рассчитать 3D геометрию симметричной мозаики сотовых сводов, сталактитами свисающих в арках и куполах. Тут и буддийская фрактальность самоподобного узора симметричных пазлов поливной керамики, и гностическая, манихейская эманация застывшего света в материю, и удивительная, шаманско-мистическая близость идеальных форм природе.

Любой день, 10.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • Личные расходы (питание и др.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Львы в парке рядом с Гур Эмир
Завершение: Шахи Зинда
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, 10.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пешее путешествие по старому городу на целый день. Музеи и рестораны оплачиваются отдельно.
  • Стоимость входных билетов на человека, в зависимости от маршрута (мини- или макси) выйдет до 150$.
  • С собой нужен головной убор, при посещении некрополя - закрытая обувь, для храмов - закрытая, но легкая одежда.
  • Бутылочка воды не будет лишней
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На весь день
Обзорные

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