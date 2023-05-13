Загадки Самарканда
Самарканд — жемчужина культурного наследия, чудом сохранившаяся в Средней Азии сокровищница истории.
В исламском контексте здесь можно увидеть воочию древнюю солярную символику ариев - потомки которых, под чужим именем, живут тут до сих пор. Даже в позднейшим декоре т. н. арабесок везде зашифрованы коды и формулы, отражающие сокрытый в природе порядок и симметрию вселенной.
Это алхимико-нумерологический трактат в непревзойденной архитектуре, которой когда-то подражали и европейцы!
В исламском контексте здесь можно увидеть воочию древнюю солярную символику ариев - потомки которых, под чужим именем, живут тут до сих пор. Даже в позднейшим декоре т. н. арабесок везде зашифрованы коды и формулы, отражающие сокрытый в природе порядок и симметрию вселенной.
Это алхимико-нумерологический трактат в непревзойденной архитектуре, которой когда-то подражали и европейцы!
Ближайшие даты:
13
мая
мая
14
мая
мая
15
мая
мая
16
мая
мая
17
мая
мая
18
мая
мая
19
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Религиозный комплекс «Гур-Эмир» (гробница Тамерлана)
- Исторический комплекс площади «Регистан», главный променад
- Исторический комплекс «Биби-Ханум»
- Комплекс некрополей «Шахи-Зинда», археологическое городище
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Пеший трип для настоящих любителей истории
Я приглашаю Вас на необычную авторскую экскурсию от историка, в противоположность избитому маршруту. Это пеший трип для настоящих любителей истории, в диалоге и с аллюзиями к российскому контексту. Овеваемые ветром, мы посетим уникальный Мертвый город, руины единственного сохранившего в регионе полномасштабного и чудом незастроенного городища. Впечатлившись пейзанской идиллией в центре Самарканда, мы спрячемся от полуденного солнца в современном музее археологии, чтобы проверить нашу интуицию=)
Афрасиаб
Афрасиаб — это и сакральный для местных жителей погребенный город, и имя легендарного арийского царя, правившего когда-то кочевым Тураном - врагом оседлых земледельцев Ирана. Нас ждет Шахи Зинда — упокоища «Вечного царя», уголок вечного города, поверх которого уже в эпоху ислама продолжали возводиться изумительные мавзолеи. Это откопанная археологами подлинная галерея истории архитектуры города от зороастрийских храмов огнепоклонников с нишами для "языческих" статуй, которые сменило господство буддизма, заканчивая мистическим суфийским исламом…
Родина Махаяны
Мало кто помнит, что родина Махаяны — в Средней Азии. Можно наблюдать, как современная реставрация превращает древнюю тайнопись в обычный декор. Поразительное мастерство - рассчитать 3D геометрию симметричной мозаики сотовых сводов, сталактитами свисающих в арках и куполах. Тут и буддийская фрактальность самоподобного узора симметричных пазлов поливной керамики, и гностическая, манихейская эманация застывшего света в материю, и удивительная, шаманско-мистическая близость идеальных форм природе.
Любой день, 10.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Билеты в музеи
- Личные расходы (питание и др.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Львы в парке рядом с Гур ЭмирЗавершение: Шахи Зинда
- Когда и сколько длится?
- Когда: Любой день, 10.00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пешее путешествие по старому городу на целый день. Музеи и рестораны оплачиваются отдельно.
- Стоимость входных билетов на человека, в зависимости от маршрута (мини- или макси) выйдет до 150$.
- С собой нужен головной убор, при посещении некрополя - закрытая обувь, для храмов - закрытая, но легкая одежда.
- Бутылочка воды не будет лишней
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Самарканда
Индивидуальные
На весь день
Обзорные
Похожие туры из Самарканда
Мини-группа
4 часа
Популярное предложение
Чарующий Самарканд
Главные достопримечательности загадочного города на насыщенной обзорной экскурсии
у мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана
Завтра
12 мая
13 мая
14 мая
42€38 за человека
Индивидуальная
5 часов
Любимый Самарканд
История и главные достопримечательности города на душевной обзорной экскурсии
23 мая
24 мая
25 мая
26 мая
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Старинный самобытный Самарканд
Открыть историю, архитектуру и жизнь восточного города на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня
Завтра
12 мая
13 мая
166€150 за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании