Пеший трип для настоящих любителей истории

Я приглашаю Вас на необычную авторскую экскурсию от историка, в противоположность избитому маршруту. Это пеший трип для настоящих любителей истории, в диалоге и с аллюзиями к российскому контексту. Овеваемые ветром, мы посетим уникальный Мертвый город, руины единственного сохранившего в регионе полномасштабного и чудом незастроенного городища. Впечатлившись пейзанской идиллией в центре Самарканда, мы спрячемся от полуденного солнца в современном музее археологии, чтобы проверить нашу интуицию=)

Афрасиаб

Афрасиаб — это и сакральный для местных жителей погребенный город, и имя легендарного арийского царя, правившего когда-то кочевым Тураном - врагом оседлых земледельцев Ирана. Нас ждет Шахи Зинда — упокоища «Вечного царя», уголок вечного города, поверх которого уже в эпоху ислама продолжали возводиться изумительные мавзолеи. Это откопанная археологами подлинная галерея истории архитектуры города от зороастрийских храмов огнепоклонников с нишами для "языческих" статуй, которые сменило господство буддизма, заканчивая мистическим суфийским исламом…

Родина Махаяны

Мало кто помнит, что родина Махаяны — в Средней Азии. Можно наблюдать, как современная реставрация превращает древнюю тайнопись в обычный декор. Поразительное мастерство - рассчитать 3D геометрию симметричной мозаики сотовых сводов, сталактитами свисающих в арках и куполах. Тут и буддийская фрактальность самоподобного узора симметричных пазлов поливной керамики, и гностическая, манихейская эманация застывшего света в материю, и удивительная, шаманско-мистическая близость идеальных форм природе.