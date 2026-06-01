По страницам восточной сказки Узбекистана: Самарканд, Бухара и Хива (на скоростных поездах)
Увидеть некрополь Шахи-Зинда, понаблюдать за работой ремесленников и заглянуть на Сиабский базар
Наша сказка начинается! Глава первая — Самарканд. Он поразит всеми оттенками голубого и синего на фасадах мечетей, медресе и усыпальниц.
Вы увидите место, где покоится Амир Тимур, узнаете секрет знаменитой самаркандской читать дальшеуменьшить
бумаги и услышите историю любви, связанную с мечетью Биби-Ханум. Глава вторая — Бухара.
Город впечатлит неприступной крепостью Арк и грандиозными архитектурными ансамблями: Пои-Калян и Ляби-Хауз. Глава третья и завершающая — Хива.
Через пустыню Кызылкум вы доберётесь в атмосферный старинный город, внутри которого спрятан ещё один город — Ичан-Кала.
Настоящий музей под открытым небом! Тур максимально комфортный: живём в отелях 2-3*, а между локациями передвигаемся на поездах.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой удобную обувь для прогулок, головной убор, солнцезащитные очки и крем для загара.
Для оформления железнодорожных билетов на скоростные поезда потребуется копия заграничного паспорта каждого участника.
По окончании тура мы можем организовать за дополнительную плату трансфер в аэропорт Ургенча и авиабилеты в Ташкент или любой другой город Узбекистана.
Программа тура по дням
1 день
Прогулка по вечернему Самарканду: Гур-Эмир, Регистан и «Вечный город»
Встретим вас и отвезём в отель. Вечером прогуляемся по Самарканду: увидим мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу Амира Тимура, подсвеченную огнями площадь Регистан и комплекс «Вечный город», в котором соединяются архитектурные стили, ремёсла и традиции разных регионов страны.
2 день
Бухара: некрополь Шахи-Зинда, деревня Конгил, мавзолей Святого Даниила, мечеть Биби-Ханум и Сиабский базар
Посетим некрополь Шахи-Зинда и вновь окажемся на площади Регистан — это шедевр средневекового восточного зодчества, занесённый в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. На обед заглянем в чайхану, где желающие попробуют самсу, плов, манты и бичаки. После побываем в деревне ремесленников Конгил: понаблюдаем за созданием знаменитой самаркандской бумаги, работой гончаров и других мастеров. А завершим экскурсию осмотром мавзолей Святого Даниила, городище Афросиаб и мечеть Биби-Ханум. Затем пройдёмся по шумным и ароматным рядам Сиабского базара.
3 день
Бухара: крепость Арк, комплекс Пои-Калян, медресе Мири-Араб и ансамбль Ляби-Хауз
На поезде переедем в Бухару. Разместимся в отеле и пойдём гулять по городу. Увидим неприступную крепость Арк, архитектурный комплекс Пои-Калян, медресе Мири-Араб, шумные Торговые купола, ансамбль Ляби-Хауз с живописным прудом и другие знаковые достопримечательности. Затем — свободное время. По желанию можем посетить фольклорное шоу.
4 день
Переезд в Хиву
Переедем в Хиву, по пути полюбуемся просторами пустыни Кызылкум. А по прибытии заселимся в отель. После у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки по вечернему городу.
5 день
Внутренний город Ичан-Кала
Исследуем Ичан-Калу — внутренний город древней Хивы, окружённый массивными глиняными стенами. Осмотрим минарет Кальта-Минор, медресе Мухаммад Амин-хана, крепость Куня-Арк и дворец Таш-Хаули. После отвезём вас в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
69 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
Билеты на поезда Самарканд-Бухара и Бухара-Хива
Услуги гидов
Что не входит в цену
Билеты в Самарканд и обратно из Хивы
Обеды и ужины
Фольклорное шоу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал или аэропорт Самарканда, любое время по договорённости
Завершение: Аэропорт Ургенча, время вашего вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гулрухсор — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 72 туристов
Ассалам алейкум, уважаемые путешественники! Я Гулрухсор, профессиональный гид. С 2018 года организую и провожу интересные и увлекательные экскурсии по всему Узбекистану. Родилась и выросла в Самарканде, экономист с высшим образованием, сейчас учусь в магистратуре в Институте туризма. У меня своя команда опытных гидов по всему Узбекистану. С радостью организуем и проведём для вас незабываемые путешествия!
Тур входит в следующие категории Самарканда
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