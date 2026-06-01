Городские узоры Самарканда, Бухары, Хивы и наследие Хорезма - индивидуально
Площадь Регистан, крепости Арк и Ичан-Кала, мавзолеи знати и дворец эмиров, пустыня Кызылкум
Начало: Аэропорт Самарканда, по времени вашего рейса
14 июн в 08:00
15 июн в 08:00
145 000 ₽ за человека
Самарканд, Бухара и Хива: тур-знакомство с достопримечательностями городов Узбекистана
Знаковые мечети, крепости, усыпальницы и другие локации исторических центров
Начало: Аэропорт Самарканда, время - по договорённости
16 июн в 10:00
23 июн в 10:00
$450 за человека
По страницам восточной сказки Узбекистана: Самарканд, Бухара и Хива
Увидеть некрополь Шахи-Зинда, понаблюдать за работой ремесленников и заглянуть на Сиабский базар
Начало: Ж/д вокзал или аэропорт Самарканда, любое время по...
24 июн в 10:00
1 июл в 10:00
65 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Ичан-Кала»
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