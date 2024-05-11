5 дней
3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
Увидеть, как делают бумагу, открыть секреты настоящего плова и побывать в «городе мёртвых»
Начало: Аэропорт Самарканда, время встречи зависит от приб...
22 окт в 08:00
29 окт в 08:00
$490 за человека
5 дней
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
Насладиться танцевальным шоу, побывать в древней обсерватории и посетить «Вечный Город»
Начало: Аэропорт Самарканда, после обеда
24 окт в 08:00
31 окт в 08:00
77 500₽ за человека
скидка
15%
7 дней
Насыщенное путешествие из Самарканда в Бухару
Сравнить два вида плова, увидеть древнюю обсерваторию и побывать в «Вечном городе»
Начало: Аэропорт Самарканда, 6:00
26 окт в 08:00
2 ноя в 08:00
9690082 365₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВладимир11 мая 2024Три города - четыре гида. Самарканд - году 5, хотя группа сборная и не все посмотрели. Шахрисабз - гиду 4,
- ИИрина7 мая 2024Тур превзошёл все ожидания по всем возможным критериям: непонятные названия достопримечательностей (сперва вызывали сомнения,стоит ли вообще их посещать и зачем
- ВВероника6 мая 2024Будет значительно комфортнее и гиду и туристам, если использовать наушники и передатчик.
- ТТатьяна1 мая 2024Очень понравилась поездка. Остались только положительные впечатления. Замечательная организация тура. Вкусные обеды в дни экскурсий, четко организованы переезды между городами. прекрасные гиды, достаточно комфортные отели.
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «8 марта»
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