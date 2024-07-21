День на Ташкентском море. Купаемся и готовим узбекские блюда
Освоить кулинарные тонкости в неформальной обстановке и отдохнуть у живописного водоёма
Наша программа напоминает формат «шашлыки на природе», только на узбекский манер. На ташкентском базаре вы купим всё необходимое для одного из популярных блюд нашей кухни. И отправимся на берег водохранилища Туябугиз. Там вы отдохнёте и искупаетесь.
А за приготовлением плова, казан-кабоба или димлямы мы поговорим о национальных традициях, гастрономии и жизни.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание мастер-класса
Поход на базар. Купим все необходимые ингредиенты для нашего будущего блюда. Уметь выбрать правильные продукты — важный момент!
Ташкентское море (Туябугузское водохранилище). Всё на борту — едем на море! Вы проведёте день на берегу водоёма, куда летом жители Ташкента и не только приезжают спасаться от жары. А ещё место пользуется популярностью среди рыболовов-любителей. Вы устроитесь на берегу, вдоволь накупаетесь и при желании сможете прокатиться на катере или катамаране.
Гастрономический мастер-класс. В оборудованной зоне отдыха, в 20 метрах от моря, мы будем вместе готовить одно из национальных блюд: плов, казан-кабоб или димляму. В процессе мы расскажем о национальных традициях, обычаях и кухне Узбекистана. А также поделимся рекомендациями: что посмотреть в свободное время, в какие места съездить и где вкусно поесть.
На территории есть бассейн, где вы тоже сможете искупаться.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно, ингредиенты для приготовления блюда и заезд в зону отдыха
Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Cobalt или Daewoo Gentra
Дополнительные расходы: прогулка на катере — €30, на катамаране — €20
Пожалуйста, укажите наличие пищевой аллергии или непереносимость каких-то продуктов при бронировании
Этот день с вами проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шерзод — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 560 туристов
Всем привет! Я Шерзод, коренной узбекистанец. Представляю дружную команду гидов. Все мы очень любим нашу родину и гордимся ей. С радостью поделимся самыми интересными фактами о ее культуре, истории и традициях. С нетерпением ждём встречи с вами на нашей прекрасной земле.