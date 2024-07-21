Наша программа напоминает формат «шашлыки на природе», только на узбекский манер. На ташкентском базаре вы купим всё необходимое для одного из популярных блюд нашей кухни. И отправимся на берег водохранилища Туябугиз. Там вы отдохнёте и искупаетесь. А за приготовлением плова, казан-кабоба или димлямы мы поговорим о национальных традициях, гастрономии и жизни.

Описание мастер-класса

Поход на базар. Купим все необходимые ингредиенты для нашего будущего блюда. Уметь выбрать правильные продукты — важный момент!

Ташкентское море (Туябугузское водохранилище). Всё на борту — едем на море! Вы проведёте день на берегу водоёма, куда летом жители Ташкента и не только приезжают спасаться от жары. А ещё место пользуется популярностью среди рыболовов-любителей. Вы устроитесь на берегу, вдоволь накупаетесь и при желании сможете прокатиться на катере или катамаране.

Гастрономический мастер-класс. В оборудованной зоне отдыха, в 20 метрах от моря, мы будем вместе готовить одно из национальных блюд: плов, казан-кабоб или димляму. В процессе мы расскажем о национальных традициях, обычаях и кухне Узбекистана. А также поделимся рекомендациями: что посмотреть в свободное время, в какие места съездить и где вкусно поесть.

На территории есть бассейн, где вы тоже сможете искупаться.

Организационные детали