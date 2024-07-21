День на Ташкентском море. Купаемся и готовим узбекские блюда

Освоить кулинарные тонкости в неформальной обстановке и отдохнуть у живописного водоёма
Наша программа напоминает формат «шашлыки на природе», только на узбекский манер. На ташкентском базаре вы купим всё необходимое для одного из популярных блюд нашей кухни. И отправимся на берег водохранилища Туябугиз. Там вы отдохнёте и искупаетесь.

А за приготовлением плова, казан-кабоба или димлямы мы поговорим о национальных традициях, гастрономии и жизни.
День на Ташкентском море. Купаемся и готовим узбекские блюда
День на Ташкентском море. Купаемся и готовим узбекские блюда
День на Ташкентском море. Купаемся и готовим узбекские блюда
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание мастер-класса

Поход на базар. Купим все необходимые ингредиенты для нашего будущего блюда. Уметь выбрать правильные продукты — важный момент!

Ташкентское море (Туябугузское водохранилище). Всё на борту — едем на море! Вы проведёте день на берегу водоёма, куда летом жители Ташкента и не только приезжают спасаться от жары. А ещё место пользуется популярностью среди рыболовов-любителей. Вы устроитесь на берегу, вдоволь накупаетесь и при желании сможете прокатиться на катере или катамаране.

Гастрономический мастер-класс. В оборудованной зоне отдыха, в 20 метрах от моря, мы будем вместе готовить одно из национальных блюд: плов, казан-кабоб или димляму. В процессе мы расскажем о национальных традициях, обычаях и кухне Узбекистана. А также поделимся рекомендациями: что посмотреть в свободное время, в какие места съездить и где вкусно поесть.

На территории есть бассейн, где вы тоже сможете искупаться.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно, ингредиенты для приготовления блюда и заезд в зону отдыха
  • Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Cobalt или Daewoo Gentra
  • Дополнительные расходы: прогулка на катере — €30, на катамаране — €20
  • Пожалуйста, укажите наличие пищевой аллергии или непереносимость каких-то продуктов при бронировании
  • Этот день с вами проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Ташкента

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиНеобычныеЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеМастер-классыНа выходныеГастрономическиеНа весь деньРомантическиеСкидкиПочувствовать себя местнымАктивности

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