Вас ждёт горная экскурсия с красивыми видами: вы увидите Тянь-Шаньские горы, озеро Чарвак и горнолыжные курорты Амирсой и Чимган, где сможете прокатиться на канатной дороге. В конце экскурсии у вас будет возможность увидеть многолетние деревья — чинары.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Путешествие в горы Чимган и Амирсой
Приглашаем вас в незабываемое путешествие! Мы заберем вас с вашего адреса и отправимся в великолепные Тяньшаньские горы, где вас ждут удивительные виды и захватывающие приключения.
Озеро Чарвак
На нашем пути мы посетим живописное озеро Чарвак. Это место славится своей красотой и чистотой воды, где можно насладиться природой и отдохнуть от городской суеты.
Чинарас и его древние деревья
Не упустите возможность сделать остановку в Чинарасе, где вы сможете увидеть величественные 800-летние Чинары. Эти деревья являются настоящими свидетелями истории и природы, и их величие вдохновляет на размышления о времени и жизни.
Что вас ждет в этом путешествии?
- Уникальные природные пейзажи Тяньшаня
- Кристально чистые воды озера Чарвак
- Восхитительные древние Чинары в Чинарасе
Это путешествие — отличная возможность отвлечься от повседневной рутины и насладиться красотой природы. Присоединяйтесь к нам, и давайте вместе откроем новые горизонты!
По договорённости с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Амирсой
- Чимган
- Озеро Чарвак
- Чинары
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с вашей локации и привозим обратно
Завершение: Ташкент
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Оденьтесь потеплее
- Вас ждут незабываемые впечатления
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
2 апр 2025
Экскурсия в горы и на водохранилище прошла отлично. Ездили с Анатолием на шевроле орландо. Комфортно. Все места остановок согласовывал с нами. По времени не ограничивал. Старался во всем помочь. Время прошло незаметно. Спасибо!!!
Похожие экскурсии из Ташкента
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Горному Узбекистану: Воздух, Природа и Панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по Горному Узбекистану. Вас ждут захватывающие панорамы, чистый воздух и уникальные петроглифы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$114
$134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в горы Тянь-Шаня: из Ташкента на авто
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным окрестностям Ташкента! Увидите Чарвакское водохранилище, Чимган и древние петроглифы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
$122 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
На электрокаре к институту Солнца и тянь-шаньским горам
Путешествие из Ташкента на электрокаре к природным и научным достопримечательностям. Насладитесь видами и узнайте больше о регионе
16 апр в 08:00
17 апр в 08:00
$128
$150 за всё до 4 чел.