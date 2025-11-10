Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить Чарвакское водохранилище и урочище Сармыш, где сохранились древние петроглифы. Участники смогут насладиться видами с панорамной площадки и увидеть водопад «Фата невесты». Программа подходит для взрослых и детей от 7 лет, с маршрутом средней сложности. Пешие прогулки по живописным местам подарят незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные петроглифы
- 💧 Водопад ’Фата невесты’
- 🏞 Панорамные виды
- 🚗 Комфортное путешествие
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Чарвакское водохранилище
- Урочище Сармыш
- Панорамная площадка
- Водопад ’Фата невесты’
Описание экскурсии
- Чарвакское водохранилище. Я расскажу об истории региона и роли водохранилища в экосистеме.
- Наскальные рисунки в урочище Сармыш (если добраться туда нам помешает погода, предложим путешественникам альтернативную локацию). Вы увидите петроглифы, которым несколько тысяч лет. Они изображают сцены охоты, обряды и повседневную жизнь.
- Панорамная площадка. Восхождение, после которого вы полюбуетесь горами и долинами.
- Традиционный узбекский обед (не входит в стоимость экскурсии). В ресторане с видом на горы вы отведаете шурпу, плов, салаты, домашние лепёшки, чай и сладости.
- Фата невесты. Среди скал и зелени прячется один из самых романтичных водопадов Узбекистана — его струи падают тонкими серебристыми нитями, напоминая лёгкую вуаль.
Вы узнаете:
- Как горы стали частью культурной и духовной жизни региона.
- Что авторы петроглифов хотели передать потомкам.
- Зачем сюда приезжали путешественники и исследователи в прошлом.
- Как современные мастера сохраняют наследие своих предков.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Cobalt.
- Экскурсия подходит для взрослых и детей от 7 лет.
- Пешком мы пройдём около 3–4 км, маршрут средней сложности.
- Дополнительные расходы: традиционный обед (около $7), канатная дорога (около $6/чел.).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдор — ваш гид в Ташкенте
Провёл экскурсии для 403 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Эльдор, я гид в Ташкенте. На экскурсиях я не просто рассказываю о достопримечательностях, а погружаю гостей в аутентичную атмосферу города, показываю скрытые уголки и делюсь историями, которые живут в каждом камне и на каждой улочке. Искренне верю, что Ташкент заслуживает быть увиденным и услышанным.Задать вопрос
