Что вас ожидает:

Потрясающие пейзажи Тянь-Шаня

Утром я приеду за Вами в гостиницу и пока мы будем проезжать по Ташкенту, я расскажу обо всём интересном, что нам встретится по пути. По дороге мы увидим аэродром «Тузель», реку Чирчик, город Чирчик, дачные посёлки ташкентцев, гидросооружения, сады и поля. Дорога до нашей первой остановки на новом горнолыжном курорте Амирсой займёт около двух часов. Там на современном подъёмнике Вы переместитесь на высоту 2290 метров и насладитесь красивыми видами горных вершин.

В урочище Бельдерсай по канатно-кресельному подъёмнику, поднимемся на высоту 2250м. Погуляем по горам и Вы увидите завораживающие пейзажи Тянь-Шаня. Спустившись с Бельдерсая, мы поедем к озеру Чарвак. Наш путь пролегает через известный курорт Чимган, который в советские годы был популярным местом и принимал туристов со всех республик большой страны.

Горное озеро Чарвак, застывшие петроглифы, древние платаны

Далее мы держим путь к горному озеру Чарвак. У нас будут три остановки для осмотра озера с разных ракурсов. На высоком обрыве над озером, мы сделаем свои красивые фото на фоне живописнейших пейзажей. Увидим и плотину, образующую западный берег озера — настоящее инженерное чудо. Мы спустимся к посёлку Ходжикент. Там пообедаем в чайхане, в которой вкусно готовят блюда узбекской кухни. По завершению трапезы продолжим экскурсию. Сходим к скалам, на которых застыли петроглифы — творчество художников глубокой древности. После наскальных изображений, пройдём к огромным и древним платанам. Посмотрим на рыб в пруду, поднимемся выше и поговорим про басмачей у горного водопада. Дорога обратно в Ташкент займёт полтора часа. Я привезу Вас в отель, и на этом экскурсия будет окончена.

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