Поездка в Тянь-Шаньские горы

Украшением Ташкентского оазиса являются заснеженные хребты Западного Тянь-Шаня

Украшением Ташкентского оазиса являются заснеженные хребты Западного Тянь-Шаня.

Для того чтобы насладиться чистым воздухом и красотой природы, мы из Ташкента поедем в горы.
Поездка в Тянь-Шаньские горы
Поездка в Тянь-Шаньские горы
Поездка в Тянь-Шаньские горы
Поездка в Тянь-Шаньские горы
Поездка в Тянь-Шаньские горы

Что вы увидите 🤩

  • аэродром «Тузель»
  • река Чирчик
  • город Чирчик
  • дачные посёлки ташкентцев
  • гидросооружения
  • сады и поля
  • курорт Амирсой
  • урочище Бельдерсай
  • пейзажи Тянь-Шаня
  • озеро Чарвак
  • курорт Чимган
  • посёлок Ходжикент
  • петроглифы
  • древние платаны

Что вас ожидает:

    Потрясающие пейзажи Тянь-Шаня
    Утром я приеду за Вами в гостиницу и пока мы будем проезжать по Ташкенту, я расскажу обо всём интересном, что нам встретится по пути. По дороге мы увидим аэродром «Тузель», реку Чирчик, город Чирчик, дачные посёлки ташкентцев, гидросооружения, сады и поля. Дорога до нашей первой остановки на новом горнолыжном курорте Амирсой займёт около двух часов. Там на современном подъёмнике Вы переместитесь на высоту 2290 метров и насладитесь красивыми видами горных вершин.
    В урочище Бельдерсай по канатно-кресельному подъёмнику, поднимемся на высоту 2250м. Погуляем по горам и Вы увидите завораживающие пейзажи Тянь-Шаня. Спустившись с Бельдерсая, мы поедем к озеру Чарвак. Наш путь пролегает через известный курорт Чимган, который в советские годы был популярным местом и принимал туристов со всех республик большой страны.
    Горное озеро Чарвак, застывшие петроглифы, древние платаны
    Далее мы держим путь к горному озеру Чарвак. У нас будут три остановки для осмотра озера с разных ракурсов. На высоком обрыве над озером, мы сделаем свои красивые фото на фоне живописнейших пейзажей. Увидим и плотину, образующую западный берег озера — настоящее инженерное чудо. Мы спустимся к посёлку Ходжикент. Там пообедаем в чайхане, в которой вкусно готовят блюда узбекской кухни. По завершению трапезы продолжим экскурсию. Сходим к скалам, на которых застыли петроглифы — творчество художников глубокой древности. После наскальных изображений, пройдём к огромным и древним платанам. Посмотрим на рыб в пруду, поднимемся выше и поговорим про басмачей у горного водопада. Дорога обратно в Ташкент займёт полтора часа. Я привезу Вас в отель, и на этом экскурсия будет окончена.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-3 человекДля группы 4-8 человек
    Стандартное предложение
    $140
    $180

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспорт и мои услуги как гида и водителя
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
    Место начала и завершения
    Ваша гостиница
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    По договоренности с туристом

    Азиз Х.
    Азиз Х.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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    Азиз Х. проводит ещё 1 экскурсию

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