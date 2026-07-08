Едем за вкусом настоящего Узбекистана! Вместе выберем свежие продукты на колоритном рынке, приготовим плов, шурпу или другое традиционное блюдо на берегу Чарвакского водохранилища, а после обеда пойдём гулять к древним платанам и петроглифам.
Описание мастер-класса
Отправимся на колоритный рынок Чорсу или Куйлюк, где выберем свежие продукты для будущего обеда. Будем готовить плов, шурпу, лагман или казан-кабоб.
Поедем к Чарвакскому водохранилищу — в горы юго-западного Тянь-Шаня.
И — готовка на берегу водохранилища. Сделаем ароматное узбекское блюдо по традиционному рецепту. И сразу съедим его на свежем воздухе за красиво накрытым столом.
После обеда вы прогуляетесь к древним платанам и петроглифам, покатаетесь на канатной дороге, если захотите. А потом мы поедем обратно в Ташкент.
Примерный тайминг
9:00 — выезд из вашего отеля, покупки на рынке
11:00 — кулинарный мастер-класс
13:00 — обед
14:00–16:00 — прогулка и катание на канатной дороге
16:30 — остановка на смотровой площадке озера Чарвак
17:00 — возвращение в Ташкент
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, продукты
- Дополнительные расходы: канатная дорога (по желанию) — $18–20 за чел., вход на пляж Чарвакского водохранилища — $3 за чел.
- Если после обеда что-то останется, сможете упаковать в контейнеры и забрать с собой
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 4993 туристов
Я профессиональный гид, представляю дружную команду гидов-экскурсоводов. С радостью проведём вам экскурсию на высшем уровне, расскажем о богатой истории и традициях нашего края, покажем самые красивые места Узбекистана. Экскурсии мы проводим на русском и английском языках. Сделаем всё, чтобы вам было комфортно, безопасно и интересно.
Входит в следующие категории Ташкента
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