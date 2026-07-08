Едем за вкусом настоящего Узбекистана! Вместе выберем свежие продукты на колоритном рынке, приготовим плов, шурпу или другое традиционное блюдо на берегу Чарвакского водохранилища, а после обеда пойдём гулять к древним платанам и петроглифам.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Отправимся на колоритный рынок Чорсу или Куйлюк, где выберем свежие продукты для будущего обеда. Будем готовить плов, шурпу, лагман или казан-кабоб.

Поедем к Чарвакскому водохранилищу — в горы юго-западного Тянь-Шаня.

И — готовка на берегу водохранилища. Сделаем ароматное узбекское блюдо по традиционному рецепту. И сразу съедим его на свежем воздухе за красиво накрытым столом.

После обеда вы прогуляетесь к древним платанам и петроглифам, покатаетесь на канатной дороге, если захотите. А потом мы поедем обратно в Ташкент.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из вашего отеля, покупки на рынке

11:00 — кулинарный мастер-класс

13:00 — обед

14:00–16:00 — прогулка и катание на канатной дороге

16:30 — остановка на смотровой площадке озера Чарвак

17:00 — возвращение в Ташкент

Организационные детали